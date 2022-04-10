У Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об’єкт, є "прильоти" у різних районах області, - голова ОВА Резніченко (оновлено)

Війська РФ завдали кільки ракетних ударів по Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Для нашої області це була доба антирекордів. Сирени практично щогодини. І, на жаль, є "прильоти" у різних районах", - зазначає Резніченко.



За його даними, у Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об’єкт. Пожежу там рятувальники приборкували кілька годин. Є один постраждалий.



Крім, того, зазначається, що у Павлоградському районі ракета поцілила у промисловий об’єкт. Зруйнувала приміщення і спричинила займання. Людей не зачепила.



"У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства. На щастя, ніхто не постраждав", - додає Резніченко.

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Пізніше голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, що ворог вдарив одразу декілька разів в різних куточках області.



"7 прильотів у Дніпро протягом ночі. Повністю зруйновано один об‘єкт інфраструктури, співробітники ДСНС ліквідували пожежу.

Одна людина постраждала", - зазначив Лукашук.



У Павлограді внаслідок ворожого ракетного обстрілу вщент розрушено об‘єкт інфраструктури.



"У Солонянській громаді, що в Дніпровському районі, збили ракету. Уламки впали на дах будівлі фермерського господарства. Постраждалих немає. В Синельниківському районі збито ворожий безпілотник", - додає він.



"Я вкотре прошу всіх громадян не ігнорувати сирени. Від цього залежить ваша безпека. Ворог нічого не може зробити на землі, бо в нас сильна оборона. Тому підло атакує з повітря, хоче посіяти паніку, примусити нас боятися. Але ми все відбудуємо. Вистоїмо, поборемо, переможемо. А окупанти, які руйнують нашу інфраструктуру, обов’язково відповідатимуть за свої вчинки", - резюмує Лукашук.