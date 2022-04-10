У Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об’єкт, є "прильоти" у різних районах області, - голова ОВА Резніченко (оновлено)
Війська РФ завдали кільки ракетних ударів по Дніпропетровщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Для нашої області це була доба антирекордів. Сирени практично щогодини. І, на жаль, є "прильоти" у різних районах", - зазначає Резніченко.
За його даними, у Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об’єкт. Пожежу там рятувальники приборкували кілька годин. Є один постраждалий.
Крім, того, зазначається, що у Павлоградському районі ракета поцілила у промисловий об’єкт. Зруйнувала приміщення і спричинила займання. Людей не зачепила.
"У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства. На щастя, ніхто не постраждав", - додає Резніченко.
Пізніше голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, що ворог вдарив одразу декілька разів в різних куточках області.
"7 прильотів у Дніпро протягом ночі. Повністю зруйновано один об‘єкт інфраструктури, співробітники ДСНС ліквідували пожежу.
Одна людина постраждала", - зазначив Лукашук.
У Павлограді внаслідок ворожого ракетного обстрілу вщент розрушено об‘єкт інфраструктури.
"У Солонянській громаді, що в Дніпровському районі, збили ракету. Уламки впали на дах будівлі фермерського господарства. Постраждалих немає. В Синельниківському районі збито ворожий безпілотник", - додає він.
"Я вкотре прошу всіх громадян не ігнорувати сирени. Від цього залежить ваша безпека. Ворог нічого не може зробити на землі, бо в нас сильна оборона. Тому підло атакує з повітря, хоче посіяти паніку, примусити нас боятися. Але ми все відбудуємо. Вистоїмо, поборемо, переможемо. А окупанти, які руйнують нашу інфраструктуру, обов’язково відповідатимуть за свої вчинки", - резюмує Лукашук.
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Але, я бачу, що не я один помітив погану тенденцію, як тільки хтось гавкне про "великий транзитний вузол для евакуації, або про транспортний чи гуманітарний хаб - гарантовано "прилітає".
Так багато "птахів-говорунів" розвелося, хайпожерів цілі хмари, всі борються за кількість підписників і не гребують нічим.
Може час припинити цю самодіяльність, коли всі - від мерів маленьких містечок, до радників Президента, всі лізуть в телевізор і щось там коментують.
Он Арестович дотриндівся про Бурбу, той відповів, і як пошептало - Арестович зник. Правда невідомо чи надовго.
Слава Україні!
Тримаймося всі , так як іншого виходу у нас немає !
Переможемо 👍🏼💪💪
Тримайтеся, Браття! Україна переможе ! Слава ЗСУ ! Слава Україні!
і з 7 ракет - 4 сбито...(не погано так???)