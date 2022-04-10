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Новини Війна
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У Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об’єкт, є "прильоти" у різних районах області, - голова ОВА Резніченко (оновлено)

ракета

Війська РФ завдали кільки ракетних ударів по Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Для нашої області це була доба антирекордів. Сирени практично щогодини. І, на жаль, є "прильоти" у різних районах", - зазначає Резніченко.

За його даними, у Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об’єкт. Пожежу там рятувальники приборкували кілька годин. Є один постраждалий.

Крім, того, зазначається, що у Павлоградському районі ракета поцілила у промисловий об’єкт. Зруйнувала приміщення і спричинила займання. Людей не зачепила.

"У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства. На щастя, ніхто не постраждав", - додає Резніченко.

Також читайте: Пожежу на обстріляному окупантами заводі на Дніпропетровщині ліквідовано, - Резніченко

Пізніше голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, що ворог вдарив одразу декілька разів в різних куточках області.

"7 прильотів у Дніпро протягом ночі. Повністю зруйновано один об‘єкт інфраструктури, співробітники ДСНС ліквідували пожежу.
Одна людина постраждала", - зазначив Лукашук.

У Павлограді внаслідок ворожого ракетного обстрілу вщент розрушено об‘єкт інфраструктури.

"У Солонянській громаді, що в Дніпровському районі, збили ракету. Уламки впали на дах будівлі фермерського господарства. Постраждалих немає. В Синельниківському районі збито ворожий безпілотник", - додає він.

"Я вкотре прошу всіх громадян не ігнорувати сирени. Від цього залежить ваша безпека. Ворог нічого не може зробити на землі, бо в нас сильна оборона. Тому підло атакує з повітря, хоче посіяти паніку, примусити нас боятися. Але ми все відбудуємо. Вистоїмо, поборемо, переможемо. А окупанти, які руйнують нашу інфраструктуру, обов’язково відповідатимуть за свої вчинки", - резюмує Лукашук.

Автор: 

армія рф (17302) Дніпро (3264) обстріл (28365) ракети (4020) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3701)


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Топ коментарі
+61
Вчора заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко почав вякати про гуманітарний хаб....ну і почалося! Сирена за сиреною, вже не розрізняєш де закінчується одна а починається інша! ******** кончений зелений!
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10.04.2022 08:55
+35
Миру нам всім ! Перемоги над брудними, жадібними і жалюгідними потворами !
Слава Україні!

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10.04.2022 09:11
+34
З одного боку, ніби то припинили "словесний понос", бо в стрічках новин стало значно менше хайпу, на кшталт - "...заступник міністра МВС прогнозує наступ там то".
Але, я бачу, що не я один помітив погану тенденцію, як тільки хтось гавкне про "великий транзитний вузол для евакуації, або про транспортний чи гуманітарний хаб - гарантовано "прилітає".
Так багато "птахів-говорунів" розвелося, хайпожерів цілі хмари, всі борються за кількість підписників і не гребують нічим.
Може час припинити цю самодіяльність, коли всі - від мерів маленьких містечок, до радників Президента, всі лізуть в телевізор і щось там коментують.
Он Арестович дотриндівся про Бурбу, той відповів, і як пошептало - Арестович зник. Правда невідомо чи надовго.
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10.04.2022 09:09
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Твари! Никак это страна бензоколонка не згинет!
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10.04.2022 08:55 Відповісти
Вчора заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко почав вякати про гуманітарний хаб....ну і почалося! Сирена за сиреною, вже не розрізняєш де закінчується одна а починається інша! ******** кончений зелений!
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10.04.2022 08:55 Відповісти
Для зелені пропіаритись це святе.
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10.04.2022 09:03 Відповісти
с такими идиотами кацапам и разведка не нужна
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10.04.2022 09:04 Відповісти
Схоже було із Яворівським полігоном.
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10.04.2022 09:07 Відповісти
Я тільки вчора говорив, щодо сраних хабів, і на тобі. Вся ОПа зрадники.
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10.04.2022 09:14 Відповісти
Це очевидний факт.Такої гнилої влади в Україні не було ніколи.
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10.04.2022 10:09 Відповісти
Вже і не буде ніколи!
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10.04.2022 11:52 Відповісти
Як для чого? Щоб краще "освоювався бюджет"(бо ми занадто багата країна - грошей немає куди дівати, неминучо потрібні такі органи, щоб позбавлятися від надлишків!), а ще щоб там було зручно створити фсб-шне агентурне кубло: і до преЗЕдента близько, і "криша" найвища, і перевірок ніяких серьозних для співробітників перед прийомом. Ну і ще, щоб політичним піаром займатися за гроші з наших карманів знову ж таки...
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10.04.2022 10:12 Відповісти
А как в первые дни войны "родственники" с **********, гаварили.... аниже не бьют по мирным, просто сейчас вас вазьмут и будем жить в адной стране...
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10.04.2022 08:57 Відповісти
забудьте те шо було..після 24 вже зовсім інші часи ..як в Україні та і світі.
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10.04.2022 09:02 Відповісти
Вони кончені вже покоління.
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10.04.2022 09:27 Відповісти
Тримайтесь Друзі! Ви СИЛЬНІ!
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10.04.2022 08:58 Відповісти
Дніпряни, тримайтесь!
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10.04.2022 09:01 Відповісти
Засилати треба диверсантів до ********** та підривати інфраструктуру та склади ***********. Тварюки повинні відчувати біль, та смерть за смерть.
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10.04.2022 09:01 Відповісти
Намагаються зірвати посівну.
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10.04.2022 09:04 Відповісти
сіють... все одно сіють...
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10.04.2022 09:12 Відповісти
З одного боку, ніби то припинили "словесний понос", бо в стрічках новин стало значно менше хайпу, на кшталт - "...заступник міністра МВС прогнозує наступ там то".
Але, я бачу, що не я один помітив погану тенденцію, як тільки хтось гавкне про "великий транзитний вузол для евакуації, або про транспортний чи гуманітарний хаб - гарантовано "прилітає".
Так багато "птахів-говорунів" розвелося, хайпожерів цілі хмари, всі борються за кількість підписників і не гребують нічим.
Може час припинити цю самодіяльність, коли всі - від мерів маленьких містечок, до радників Президента, всі лізуть в телевізор і щось там коментують.
Он Арестович дотриндівся про Бурбу, той відповів, і як пошептало - Арестович зник. Правда невідомо чи надовго.
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10.04.2022 09:09 Відповісти
Хотілося б - назавжди.
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10.04.2022 09:18 Відповісти
У нього нове завдання з "центру" - від "все добре" до "все фігово"...
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10.04.2022 09:26 Відповісти
Просто на цензорі не друкують.
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10.04.2022 11:25 Відповісти
Хамелион Люсю 🐲мы не перевариваем 🤮
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10.04.2022 15:01 Відповісти
Миру нам всім ! Перемоги над брудними, жадібними і жалюгідними потворами !
Слава Україні!

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10.04.2022 09:11 Відповісти
Героям слава !

Тримаймося всі , так як іншого виходу у нас немає !

Переможемо 👍🏼💪💪
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10.04.2022 09:45 Відповісти
Мій улюблений Дніпро, де багато моїх вірних Друзів живе !
Тримайтеся, Браття! Україна переможе ! Слава ЗСУ ! Слава Україні!
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10.04.2022 09:22 Відповісти
НАТО все ещё считает или уже надоело?
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10.04.2022 09:34 Відповісти
Ну iде ППО? У *****.
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10.04.2022 09:47 Відповісти
У Дніпрі цей раз сирени включалися після бабахів...
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10.04.2022 10:01 Відповісти
Бабах - це може як раз бути результатом роботи ППО. Вибух у небі, наша ракета збиває ворожу
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10.04.2022 10:40 Відповісти
І після цього треба включати сирену? В дванадцятий раз за добу.
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10.04.2022 11:09 Відповісти
все є... не панікуйте...і ППО і багато всього іншого...
і з 7 ракет - 4 сбито...(не погано так???)
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10.04.2022 10:53 Відповісти
В ОПі збіговисько ідіотів і зрадників. Так король робить свиту, чи свида удєлає короля? ф
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10.04.2022 10:17 Відповісти
Резниченко надо срочно убирать из Днепра - этот программист неправильно себя ведет или специально наводит панику или просто нихера не понимает,что происходит.Надо срочно туда военного,иначе эти погубят Днепр.
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10.04.2022 11:14 Відповісти
Сам з Солонянського району
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10.04.2022 12:25 Відповісти
От якби у нас замість доріг були ракети, та декількома влупили по Севастополю, Ростову і Белгороду, пуйло би задумалося чи запускати ракети.
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10.04.2022 12:44 Відповісти
Інтересно, а коли вже Україна буде "підло" атакувати Россіянію з повітря, сіяти паніку, примушувати їх боятися нас??? Чи треба зеленому клоуну каленим залізом вдовбити в бошку просту істину, що кращий захист - це напад?
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10.04.2022 13:45 Відповісти
 
 