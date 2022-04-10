Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 177 дітей, 336 - поранено, - Офіс Генпрокурора

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 177 дітей, 336 – поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"Понад 513 дітей постраждали в Україні в результаті збройного вторгнення Російської Федерації в нашу державу. При цьому, за отриманими ювенальними прокурорами даними, 177 дітей загинули і понад 336 отримали поранення. Наразі найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 108, Київській – 93, Харківській – 76, Чернігівській – 51, Миколаївській – 40, Луганській – 35, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях", - йдеться в повідомленні.

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