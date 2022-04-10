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Прем'єр Баварії Зедер вимагає від уряду ФРН збільшення поставок зброї до України

зброя,німеччина

Глава Христинсько-соціального союзу, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер вимагає від федерального уряду Німеччини збільшити постачання зброї Україні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на інформагенство AFP.

"Ми маємо постачати найкращу зброю і не відставати від наших партнерів по НАТО", - зазначив Зедер.

За його словами, поставки найкращої зброї - оптимальний спосіб зупинити звірства, які коїть російська армія. Політик звернув увагу на те, що атаку росіян на Київ вдалося відбити завдяки зброї, яка надійшла передовсім зі США.

Водночас, Зедер висловився проти заборони імпорту російського газу, оскільки наслідком цього буде шок для німецької економіки.

"Якщо з сьогодні на завтра ми припинимо постачання газу, на нас чекає масове безробіття, соціальна деградація і демократичні злами", - заявив Зедер.

Також читайте: Німеччина досягла межі щодо постачання Україні зброї зі складів Бундесверу, - міністерка оборони ФРН Ламбрехт

Нагадаю, що до війни, яку Росія розв'язала проти України, Зедер виступав проти жорстких антиросійських санкцій, акцентуючи, що "Москва не є ворогом Європи". Політик також не бажав вступу України до НАТО найближчим часом.

Автор: 

Німеччина (7344) зброя (7447) допомога (8328)


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Топ коментарі
+13
Бедные, натерпелись вы там в германиях, да? Сосиску разогреть не на чем? Ну держитесь, бедолаги.
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10.04.2022 09:51
+11
Ога, напомню, в начале войны, тяжелые транспортиники с оружием от Великобритании облетали воздушное пространство Германии, т.к. в Германии был запрет на поставку вооружения Украине! И до сих пор, Шольц блокирует поставки вооружения Украине! Слава богу не все такие члены НАТО как Венгрия и Германия.
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10.04.2022 10:05
+8
Газ есть только у раши? Слушая немецких политиков складывается именно такое мнение. Т.е., невозможно его покупать у Норвегии, США, на Ближнем востоке?
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10.04.2022 09:40
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Газ есть только у раши? Слушая немецких политиков складывается именно такое мнение. Т.е., невозможно его покупать у Норвегии, США, на Ближнем востоке?
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10.04.2022 09:40 Відповісти
Яким газом на сьогодні користується Україна? І чому Україна використовувала та і використовує газ окупанта,а другим наказує ,що робити. Ми і так готові до повишення тарифів на все на 30%. Газ це не вікно закрити при поганій погоді,
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10.04.2022 09:44 Відповісти
Бедные, натерпелись вы там в германиях, да? Сосиску разогреть не на чем? Ну держитесь, бедолаги.
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10.04.2022 09:51 Відповісти
"Ну держитесь, бедолаги. "
Чучундра, тебе ж чітко запитали: "Яким газом на сьогодні користується Україна?"
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10.04.2022 10:45 Відповісти
Накуй йди за кораблем!
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10.04.2022 11:03 Відповісти
"Накуй йди за кораблем!"

Ой, цицерон, можна подумати. Смаж ото свою "сосиску" на газу Фірташа й надалі, та дивись не поперхнися.
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10.04.2022 11:07 Відповісти
история показала что, дружба Москвы и Берлина, ни к добру!
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10.04.2022 11:01 Відповісти
бажаю, щоб путін вам повторив 45 рік. будете і кватирки закривати
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10.04.2022 10:29 Відповісти
Ви тут Валентино за німців сильно не розпинайтесь. Якраз Німеччина та Франція виростили "супове дерево" у вигляді неадекватного монстра Параші. І це якраз за гроші цих двох країн, виготовили ракети. Ракети якими ******** міста України.
А про пані Штазі-Меркель то взагалі мовчу. Дволика потвора
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10.04.2022 10:34 Відповісти
А чому ні. Що ви зробили для захисту України, коли 140000 тис. Стояли на кордоні. Скажіть дякую ЗСУ,що хоч по крупинкам зібрали зброю. Не вам,а Зеленському давали 48 годин,знаючи його орієнтацію на руських. Довго він показував патриотизм. Вам світ дав усе,ви ж кинули все це під ноги доморощеному полководцю,щоб він мир фейковий ініціював. Питання ,як там написав один чучундри,яким газом користуєтесь ви і як давно переключились з енергетики білорусів.
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10.04.2022 11:13 Відповісти
Україна з 2015 не купляє газ в Росії.
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10.04.2022 10:42 Відповісти
"Україна з 2015 не купляє газ в Росії. "
Та невжеж? Україна купляє російський газ через посередників. Тому не дуріть ні себе та й інших.
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10.04.2022 10:47 Відповісти
Накуй йди за кораблем!
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10.04.2022 11:04 Відповісти
для населения украины газа с избытком своего-его только всякие ушлепки по типу пороха и зеле продавали населению по европейским спотовым ценам,при себестоимости в 50-70 долларов
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10.04.2022 13:55 Відповісти
К сожалению газ у других продаётся дорого, а Раша газ отдаёт за копейки
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10.04.2022 10:08 Відповісти
Газ в Германию уже 42 дня с начала войны проходит через территорию Украины... так может начать с себя -закрыть кран на границе с ЕС???? Но что тогда будет с Украиной в ЕС газа для Украины нет ....Весь газ в Словакии это русгаз вот такая политика ... пока гибнут люди кто то набивает карманы в том числе и украинские карманы получая громадные барыши...а русня пополняет бюджет РФ для того что бы и далее убивать мирных украинцев и разрушать города нашей страны
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10.04.2022 10:41 Відповісти
Знову Німеччина і стара інформація. Відповідь, що склади німців пусті і вони закуплять прямо зброю,а також,що газ до кінця року буде відключено. Навіщо провокувати недовіру до країн НАТО, зброєю яких воюєте і переиагаєте.
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10.04.2022 09:41 Відповісти
Ога, напомню, в начале войны, тяжелые транспортиники с оружием от Великобритании облетали воздушное пространство Германии, т.к. в Германии был запрет на поставку вооружения Украине! И до сих пор, Шольц блокирует поставки вооружения Украине! Слава богу не все такие члены НАТО как Венгрия и Германия.
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10.04.2022 10:05 Відповісти
Пам'ятаю начало війни Україна вірніше її лідери просто проспали 4 місяці і 28 попереджень. Щоб ви тут не писали вину на нас не переведите, це зробили ви самі,дороги,якби тільки не Порошенко і 95 в керівництві.
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10.04.2022 10:23 Відповісти
еще скажи заранее Байрактары закупили у Германии
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10.04.2022 10:25 Відповісти
не проспали, еще в декабре уже ставили на учет желающих даже среди женщин. Не наводили панику, что они должны были сказать украинцы готовьтесь к большой кровавой войне! чтоб пол.страны выехало?
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10.04.2022 10:29 Відповісти
Сергей Владимирович. Ви або зе-бот або зе-біл. Проспали, проспали. Ще й як, проспали! Слухаючи Арестовича, вуха вянуть. Вже в низ ЗСУ не такі. А ОП герої. Те що не наводили паніку, ну ок. А чому плять не підготували оборону Києва з півночі, розмінували Чонгар, не провели хоча би часткову мобілізацію!?? Раз вони все знали ще в грудні.
Закінчиться війна, ще буде дуже багато питань.
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10.04.2022 10:39 Відповісти
на Росии кротов не меньше! Если одно чмо сливало инфу кацапам, расформировало терроборону Херсона, а докладывало что все норм, под контролем, зачем в этом винить ОП? В 2014 сколько сепарни перешли на сторону русни и приняли там присягу в Крыму? Что тоже ОП виноват? Предатели, рано или поздно будут судимы и получат по заслугам
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10.04.2022 10:57 Відповісти
Vot i mne interesno pocemu Cherson tak liogko zdali ,posmotryte kak Chernygov,Charkov,Mariupol vojujet,te ze sami Sumi tam partizani vojujet na otlycno.Vydymo Chersone byli slabyje vojska sovsem negotovi
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10.04.2022 11:05 Відповісти
Pro Xerson tam odin iz nasix posal,sto realno vot sturmovyje vojska imejut 1 tank i BTR,dronov netu,priborov nacnogo vydenija netu i tak daleje vsio staroje oruzyje 50 let davnosti.On govorit mozet i nevezde,no gde on sluzit eto tak eto na piarodovoj,nekakix javelin ili drugogo netu
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10.04.2022 11:08 Відповісти
зам. нач. херсонского СБУ кротом был. сливал всю информацию о расположении войск, склады вооружения, где заминировано, расформировал всю тер.оборну, а сам за день до вторжения выехал. По той же причине мосты в Херсоне и Каховке, заминироваые еще с 2014 не были взорваны.
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10.04.2022 11:10 Відповісти
Tak i bylo s nemcami.No teper uze stali peredavat i prodovat oruzyje.Eto i protiv tankov i stingera,smotriu i avtomati uze dajut pravda iz portugaliji no eto ix razrabotka.Ix nado nazymat togda dast pobolse oruzyja.Avtomati vi mozete zakupat oni na mnogo luce AK,oni ne tak dorogo i stojit
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10.04.2022 11:00 Відповісти
автоматами стингерами мирное население не защитить от росийских ракет точек-у и искандеров
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10.04.2022 11:06 Відповісти
Eto da.No nemci tolko Patriot imejet s ameriki .Eto uze amerikansi dolzni pomoc.
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10.04.2022 11:12 Відповісти
каким вашим оружием мы воюе не смешите. Спасибо США и Британии. А вы что сделали? Викормили путина, а потом всячески там палки в колеса ставили, это у вас после нападения нашему послу сказали что мы падем и не стоит напрягаться. Ржавые советские иглы упоминать? Вас карма еще догонет не переживайте, просто пока она занята рашкой.
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10.04.2022 10:43 Відповісти
ребята просто закидайте спамом это немку
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10.04.2022 10:45 Відповісти
"Викормили путина"
Дурачок, Путін зробив свої статки на газі як раз за допомогою українських олігархів, якими український наріт так ретельно опікується на кожних виборах, з радістю отдаючи голоси за олігархічних чучундр. Тому, бачили очі, що купували...
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10.04.2022 11:15 Відповісти
"оружием мы воюе"
От саме, ти там і "войує". На "колчаковскіх фронтах" войує.
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10.04.2022 11:20 Відповісти
про оружие с германии подробнее пожалуста?особенно про высокотехнологическое?
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10.04.2022 13:58 Відповісти
Пам'ятаю як Зедер з Пуціним обнімався. При чому ще зовсім недавно від нього була проросійська риторика. Нюх за вітром тримає. Напевне місцевий електорат трохи дає йому під зад
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10.04.2022 10:27 Відповісти
Очередной путинский холуй вылез
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10.04.2022 10:28 Відповісти
1.Бундесвер у найкоротші терміни надасть Києву 100 своїх гаубиць, а прогалини, що утворилися, будуть потім заповнені промисловістю на другому етапі.

Перші нові гаубиці можуть бути поставлені через 30 місяців після підписання контракту, тобто раніше другої половини 2024 року. Повне постачання не буде завершено до 2027 року.
2.Німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann пропонує поставити Україні 100 самохідних гаубиць ************** 2000

Про це https://www.welt.de/politik/ausland/plus238089483/Waffenlieferungen-Ukraine-liegt-Angebot-fuer-deutsche-**************n-vor.html пише Welt із посиланням на джерела в урядових колах України.

Як зазначили у виданні, відповідну пропозицію було надіслано до Міністерства економіки Німеччини в суботу.

Вартість 100 гаубиць, включаючи навчальний комплект та запасні частини, становить 1,7 мільярда євро. Також пропонуються гаубиці у варіанті на БТР Boxer за 1,2 мільярда євро.

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10.04.2022 11:05 Відповісти
Подякуйте фрау меркель за те, що посадила на газову голку🤦🤦🤦
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10.04.2022 11:06 Відповісти
Чем больше журналистов западных будут приезжать в Украину и писать о геноциде и преступлениях кацапов, тем больше политиков будут ОТМАЗЫВАТЬСЯ ОТ ПОДДЕРЖКИ ХУТИНА , бо ПОДДЕРЖКА КРОВАВОГО ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА - конец карьере любого политика
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10.04.2022 11:11 Відповісти
 
 