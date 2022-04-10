Прем'єр Баварії Зедер вимагає від уряду ФРН збільшення поставок зброї до України
Глава Христинсько-соціального союзу, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер вимагає від федерального уряду Німеччини збільшити постачання зброї Україні
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на інформагенство AFP.
"Ми маємо постачати найкращу зброю і не відставати від наших партнерів по НАТО", - зазначив Зедер.
За його словами, поставки найкращої зброї - оптимальний спосіб зупинити звірства, які коїть російська армія. Політик звернув увагу на те, що атаку росіян на Київ вдалося відбити завдяки зброї, яка надійшла передовсім зі США.
Водночас, Зедер висловився проти заборони імпорту російського газу, оскільки наслідком цього буде шок для німецької економіки.
"Якщо з сьогодні на завтра ми припинимо постачання газу, на нас чекає масове безробіття, соціальна деградація і демократичні злами", - заявив Зедер.
Нагадаю, що до війни, яку Росія розв'язала проти України, Зедер виступав проти жорстких антиросійських санкцій, акцентуючи, що "Москва не є ворогом Європи". Політик також не бажав вступу України до НАТО найближчим часом.
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Чучундра, тебе ж чітко запитали: "Яким газом на сьогодні користується Україна?"
Ой, цицерон, можна подумати. Смаж ото свою "сосиску" на газу Фірташа й надалі, та дивись не поперхнися.
А про пані Штазі-Меркель то взагалі мовчу. Дволика потвора
Та невжеж? Україна купляє російський газ через посередників. Тому не дуріть ні себе та й інших.
Закінчиться війна, ще буде дуже багато питань.
Дурачок, Путін зробив свої статки на газі як раз за допомогою українських олігархів, якими український наріт так ретельно опікується на кожних виборах, з радістю отдаючи голоси за олігархічних чучундр. Тому, бачили очі, що купували...
От саме, ти там і "войує". На "колчаковскіх фронтах" войує.
Перші нові гаубиці можуть бути поставлені через 30 місяців після підписання контракту, тобто раніше другої половини 2024 року. Повне постачання не буде завершено до 2027 року.
2.Німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann пропонує поставити Україні 100 самохідних гаубиць ************** 2000
Про це https://www.welt.de/politik/ausland/plus238089483/Waffenlieferungen-Ukraine-liegt-Angebot-fuer-deutsche-**************n-vor.html пише Welt із посиланням на джерела в урядових колах України.
Як зазначили у виданні, відповідну пропозицію було надіслано до Міністерства економіки Німеччини в суботу.
Вартість 100 гаубиць, включаючи навчальний комплект та запасні частини, становить 1,7 мільярда євро. Також пропонуються гаубиці у варіанті на БТР Boxer за 1,2 мільярда євро.