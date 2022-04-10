Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,3 тис. осіб, 152 літаки, 137 гелікоптерів, 722 танки і 1 911 броньованих машин

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 10 квітня втрати особового складу противника становлять близько 19,3 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько19300 осіб,

танків - 722 од,

бойових броньованих машин - 1911 од,

артилерійських систем - 342 од,

РСЗВ - 108 од,

засоби ППО - 55 од,

літаків - 152 од,

гелікоптерів - 137 од,

автомобільної техніки - 1384 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112.

Спеціальна техніка - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Також читайте: ЗСУ виявили братську могилу російських окупантів у Харківській області. ФОТО (18+)

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі.