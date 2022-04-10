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Новини Війна
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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,3 тис. осіб, 152 літаки, 137 гелікоптерів, 722 танки і 1 911 броньованих машин

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 10 квітня втрати особового складу противника становлять близько 19,3 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько19300 осіб,

танків - 722 од,

бойових броньованих машин - 1911 од,

артилерійських систем  - 342 од,

РСЗВ - 108 од,

засоби ППО  - 55 од,

літаків  - 152 од,

гелікоптерів - 137 од,

автомобільної техніки - 1384 од,

кораблі /катери  - 7 од,

цистерн з ПММ  - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112.

Спеціальна техніка - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,3 тис. осіб, 152 літаки, 137 гелікоптерів, 722 танки і 1 911 броньованих машин 01

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17302) Генштаб ЗС (6544) втрати (4394)


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Топ коментарі
+10
там нашим передали сау сюзанна которые работают на 40 км с корректируемым снарядом и радиовзрывателем. Не помню была такая инфа тут или не было, но эта сау шикарная!
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10.04.2022 10:53
+7
Мало мені, мало! Дайте.., дайте крові, Наточить з поганих! Крові море… мало моря… (Т.Г. Шевченко)
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10.04.2022 11:38
+4
щось повільно почала кацапня дохнути,мабуть наші потроху почали їх прикопувати,від гріха подалі) вониж не бутерброди щоб туда сюда їх
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10.04.2022 10:58
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там нашим передали сау сюзанна которые работают на 40 км с корректируемым снарядом и радиовзрывателем. Не помню была такая инфа тут или не было, но эта сау шикарная!
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10.04.2022 10:53 Відповісти
щось повільно почала кацапня дохнути,мабуть наші потроху почали їх прикопувати,від гріха подалі) вониж не бутерброди щоб туда сюда їх
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10.04.2022 10:58 Відповісти
/// вониж не бутерброди щоб туда сюда їх ///

🤣
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10.04.2022 11:03 Відповісти
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10.04.2022 11:00 Відповісти
Щось інтенсивніст РОБОТИ ВСУ трішечки упала.
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10.04.2022 11:04 Відповісти
Скоріш за все, інтенсівність підрахунку впала, особливо по літакам та свинопсам...
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10.04.2022 11:51 Відповісти
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10.04.2022 13:08 Відповісти
Я не розумію, чому пертися в Україну щоб здохтути ? немає інших місць на параше?
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10.04.2022 11:22 Відповісти
Я вже писав якось, що єдина їхня мотивація пертися в Україну - можливість помародерити. Тобто на халяву хапнути тут те, що вдома для них недосяжна мрія.
Іншої мотивації немає.
А те, що можна здохнути - так це таке, може й пронесе. Солдати фортуни грають у російську рулетку.
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10.04.2022 11:40 Відповісти
В Пуйлостані це буде безкоштовно, а тут на добу 53 доляри обіцяють, та ще чогось намародерити можна...
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10.04.2022 11:42 Відповісти
Москалі все правильно роблять, до сільськогосподарських робіт добрива поставляють.
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10.04.2022 11:34 Відповісти
Мало мені, мало! Дайте.., дайте крові, Наточить з поганих! Крові море… мало моря… (Т.Г. Шевченко)
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10.04.2022 11:38 Відповісти
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10.04.2022 12:19 Відповісти
 
 