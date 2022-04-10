У неділю в Україні погоджено 9 гумкоридорів для евакуації населення, - Тимошенко

Для евакуації населення в неділю, 10 квітня, в Україні погоджено дев'ять гуманітарних коридорів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Так, на Донеччині працюватиме один гуманітарний коридор для евакуації з Маріуполя до Запоріжжя, виїхати через нього громадяни зможуть власним автотранспортом.

У Запорізькій області погоджено коридори Бердянськ-Запоріжжя, Токмак-Запоріжжя, Енергодар-Запоріжжя, евакуація здійснюватиметься автобусами й особистим автотранспортом.

У Луганській області узгоджено коридори Сєверодонецьк-Бахмут, Лисичанськ-Бахмут, Попасна-Бахмут, Гірське-Бахмут, Рубіжне-Бахмут. Евакуація здійснюватиметься автобусами.

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