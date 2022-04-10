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У неділю в Україні погоджено 9 гумкоридорів для евакуації населення, - Тимошенко

коридор

Для евакуації населення в неділю, 10 квітня, в Україні погоджено дев'ять гуманітарних коридорів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Так, на Донеччині працюватиме один гуманітарний коридор для евакуації з Маріуполя до Запоріжжя, виїхати через нього громадяни зможуть власним автотранспортом.

У Запорізькій області погоджено коридори Бердянськ-Запоріжжя, Токмак-Запоріжжя, Енергодар-Запоріжжя, евакуація здійснюватиметься автобусами й особистим автотранспортом.

У Луганській області узгоджено коридори Сєверодонецьк-Бахмут, Лисичанськ-Бахмут, Попасна-Бахмут, Гірське-Бахмут, Рубіжне-Бахмут. Евакуація здійснюватиметься автобусами.

Також читайте: За 9 квітня гуманітарними коридорами евакуйовано 4532 людини

Автор: 

евакуація (2309) Тимошенко Кирило (558) гуманітарний коридор (178)


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Ну а це ще хто!?
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10.04.2022 10:57 Відповісти
"Оракулу" рукожопому тимошенко треба вже стулити пельку.
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10.04.2022 11:01 Відповісти
ЗАШИТИ!!!
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10.04.2022 11:11 Відповісти
Тільки нехай не пишуть на вікнах машин ДІТИ. Уйобки стріляють саме по ним.
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10.04.2022 11:01 Відповісти
З ким домовлено.
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10.04.2022 11:17 Відповісти
 
 