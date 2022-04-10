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Новини Війна
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Ніч в областях: удари по Дніпропетровщині, Харківщині, Миколаївщині, вибухи на Херсонщині та спроби наступу на Донбасі

обстріли

Уночі 10 квітня російські окупанти продовжували обстрілювати Дніпропетровську, Харківську, Миколаївську та Херсонську області, на Донбасі, крім постійних обстрілів, ворог намагається наступати, але успіху не має.

Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій станом на 8 ранку 10 квітня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Як зазначається, відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій, Київській, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях.

На Дніпропетровщині тривога була практично щогодини. Зранку теж. Вночі були прильоти у кількох районах області. Окупанти поцілили у фермерське господарство, промисловий та інфраструктурний об’єкти. На зараз є інформація про одного постраждалого.

Харківська область. Уночі російські загарбники знову обстріляли із артилерії та РСЗВ житлові райони Харкова. По області сили РФ "працювали" по Ізюмському напрямку, але ЗСУ тримають позиції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстріляли школу та дві багатоповерхівки в Сєверодонецьку, жертв немає, - Гайдай. ФОТО

На Луганщині тривали артилерійські та ракетні обстріли житлових кварталів та місць евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій. Противник продовжує наступальні дії в напрямку населених пунктів Попасна та Сєверодонецьк. Успіху не має. Вранці був потужний обстріл Сєверодонецька. З-під завалів врятовано двох пенсіонерів. Одна людина загинула, 4 поранено.

На Донеччині продовжуються активні бойові дії вздовж всієї лінії зіткнення. Наступ поблизу Мар'їнки відбито. Були обстріли Вугледару, Красногорівки, Авдіївки, Торецької та Очеретинської ТГ. Населені пункти частково знеструмлені. Маріуполь – без змін, тримається, попри блокаду і значно переважаючі сили окупантів. Евакуація з області продовжується. У тому числі залізницею.

У Миколаївській області ввечері та вночі були обстріли населених пунктів. Внаслідок цього постраждали інфраструктурні об’єкти. За попередньою інформацією, людських жертв нема.

На Херсонщині було неспокійно – жителі майже всіх населених пунктів повідомляли про вибухи та обстріли, особливо на межі областей. Також продовжують надходити повідомлення про мародерство, яке вчиняють окупанти у селах – вони кидають гранати у будинки, забирають їжу, транспорт. В області гуманітарна катастрофа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти бомбардують Харків снарядами, які скидають на парашутах, - Терехов

Автор: 

армія рф (17302) Миколаївська область (2266) обстріл (28365) Харківщина (6054) Донбас (22354) Дніпропетровська область (3701) Херсонська область (5726)


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Топ коментарі
+6
Дніпропетровщина нехай подякує тріплу з зеленої ОПи.
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10.04.2022 11:24
+5
Потому что ракет у нас нет, все что были Кучма отдал, ими кстати нас сейчас и бомбят. Ну и отдельное спасибо ЗЕбилам за дороги вместо ракетной программы финансирование которой свернули в 2019.
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10.04.2022 12:26
+4
Питання до Великого Кормчого: Чому українці кожного ранку прокидаються під бадьоре завивання сирен, а представники ***...го народу Мордеру ні? Це тому, що Зеленський, Єрмак і їх патякало Арестович дуже толерантні, чи дуже євреї? Чи в бункері на Печерську сирен не чути?
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10.04.2022 11:37
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Дніпропетровщина нехай подякує тріплу з зеленої ОПи.
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10.04.2022 11:24 Відповісти
всю ніч дякували (от чесно!!!!!)
я так чогось і підозрював...шось отой... гість (у горлі кістка) не до добра ...
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10.04.2022 11:31 Відповісти
Ну ночью по николаевской области прилетало, надеюсь что никуда не попали.
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10.04.2022 11:54 Відповісти
Пане Василю, вони ж дебіли - їм можна ...
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10.04.2022 12:13 Відповісти
Есть улица Звонкая в Самаровке (окраина Днепра), там аэропорт "Подгороднее" для мелких частных самолетов, тут скорее всего не откровенная ложь, а тупость в сочетании с топографическим кретинизмом писавшего статью. Было ли там что-то военное - сильно сомневаюсь, там аэропорт пригодный исключительно для маленьких одномоторных самолетов, и нет никакого смысла там делать штаб.
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10.04.2022 12:23 Відповісти
Питання до Великого Кормчого: Чому українці кожного ранку прокидаються під бадьоре завивання сирен, а представники ***...го народу Мордеру ні? Це тому, що Зеленський, Єрмак і їх патякало Арестович дуже толерантні, чи дуже євреї? Чи в бункері на Печерську сирен не чути?
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10.04.2022 11:37 Відповісти
Потому что ракет у нас нет, все что были Кучма отдал, ими кстати нас сейчас и бомбят. Ну и отдельное спасибо ЗЕбилам за дороги вместо ракетной программы финансирование которой свернули в 2019.
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10.04.2022 12:26 Відповісти
В Київській та Чернігівськів областях ВСУ вже вийшли на кордон. Дальшість в 70 кілометрів у модернізованих "Градів" достатня, щоб привітати з добрим ранком наших найближчих сусідів з Мордору та й авіація в нас ще залишилась...
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10.04.2022 12:44 Відповісти
Авиацией не хорошо прикрытые ПВО районы? У нес не так много самолетов что бы их так бездарно потерять.
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10.04.2022 19:40 Відповісти
Вже восьмий раз за сьогодні. Як же ж дістали...
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10.04.2022 12:28 Відповісти
 
 