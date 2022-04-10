Знищено велику колону ворожої техніки та живої сили противника, що прямували в сторону Ізюма, - Синєгубов

Захисники України знищили велику колону ворожої техніки та живої сили противника, що прямували в сторону Ізюма.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває 45 доба нашого спротиву російській окупації. Сьогодні вночі чергові успіхи здобули наші військові ЗСУ - знищена велика колона ворожої техніки та живої сили, які прямували в сторону Ізюма", - зазначив він.

Також, за словами Синєгубова, у Вільхівці Збройні Сили України повністю завершили зачистку території.

"Бійці 92-ї бригади виявили яму з трупами російських солдатів. Це приклад того, як ці нелюди вчиняють навіть із "своїми", - нагадав Синєгубов.

"Ми продовжуємо евакуацію із Лозової, вже виїхали близько 20 тисяч людей. Дякую місцевій владі і особисто міському голові", - резюмує він.

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