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Знищено велику колону ворожої техніки та живої сили противника, що прямували в сторону Ізюма, - Синєгубов

ізюм

Захисники України знищили велику колону ворожої техніки та живої сили противника, що прямували в сторону Ізюма.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває 45 доба нашого спротиву російській окупації. Сьогодні вночі чергові успіхи здобули наші військові ЗСУ - знищена велика колона ворожої техніки та живої сили, які прямували в сторону Ізюма", - зазначив він.

Також, за словами Синєгубова, у Вільхівці Збройні Сили України повністю завершили зачистку території.

"Бійці 92-ї бригади виявили яму з трупами російських солдатів. Це приклад того, як ці нелюди вчиняють навіть із "своїми", - нагадав Синєгубов.

"Ми продовжуємо евакуацію із Лозової, вже виїхали близько 20 тисяч людей. Дякую місцевій владі і особисто міському голові", - резюмує він.

Також читайте: Армія РФ намагається прорвати оборону ЗСУ поблизу Ізюма і встановити контроль над Маріуполем, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (17302) Харків (5580) Харківщина (6054) Ізюм (328) Синєгубов Олег (858)


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Топ коментарі
+53
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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10.04.2022 12:02
+48
Що сказати Красунчики. Господи допомогай славiтним воiнам.
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10.04.2022 12:03
+36
нефуй шастать.
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10.04.2022 12:00
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нефуй шастать.
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10.04.2022 12:00 Відповісти
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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10.04.2022 12:02 Відповісти
Ворог намагається прорватись під Ізюмом, штурмує Маріуполь, агітує за "ХерНР"
ХерНР
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10.04.2022 12:02 Відповісти
Взяли Киев за три дня... Боже какие убожества эти выродки кацапские.
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10.04.2022 12:08 Відповісти
Тупая биомасса в таких количествах, которую обокрал свой же ***** и пустил на утилизацию, ужас.
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10.04.2022 12:18 Відповісти
Що сказати Красунчики. Господи допомогай славiтним воiнам.
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10.04.2022 12:03 Відповісти
А скільки вложив в Армію України Бені чи він відбірає поки війна
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10.04.2022 12:07 Відповісти
Та зеленої шобли теж щось не видно! Де Лейтинант Баканов? Де Гогіашвілі? Трухін? Лєнка Скумбрія?
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10.04.2022 12:07 Відповісти
Лєнка скумбрію доїдає і вирушить громити ворогів.
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10.04.2022 12:10 Відповісти
ну, кто в Каменец-Подольском затаился, кто в Трускавце ... алахвердиева с пивоваровым мёрзнут в Эмиратах, кривошеев осматривает достопримечательности Мадрида, нагорняк в Цюрихе - там сейчас красиво ... иванисов на Монмартре малолеток снимает ...
ну и про политтехнологический "голос" тоже не забываем - устинова в Дюссельдорфе, а у железняка большие шансы повстречаться с иванисовым ...
Может кто-то и вернулся, но мне лично об этом не сообщил. Это их проблемы ...
Но избирателям память советую тренировать.
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10.04.2022 13:42 Відповісти
Зато тебя видно чересчур. Скройся куда-нибудь...
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10.04.2022 12:07 Відповісти
Тягнибок тоже затихарился.
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10.04.2022 12:08 Відповісти
Подивись інфу про допомогу фонду Яценюка. Але найбільші меценати це янелох та баба бєня.
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10.04.2022 12:10 Відповісти
Стіна де? Кролєг шо каже?
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10.04.2022 14:20 Відповісти
кролєг каже шо ти довбойоб! та стіна була для спостереження а не для захисту!
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11.04.2022 01:58 Відповісти
Глянь по сторонам. Они слева и справа от тебя в твоём окопе.
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10.04.2022 12:11 Відповісти
Пиарится и дело делать - это разные вещи!
Повылазят потом, когда все уляжется и продолжат бить себя "кулаком в грудь", реальных участников потом тихо "задвинут" на задний план, что не мешали трусливым политикам!
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10.04.2022 12:12 Відповісти
Смотрите, это же просто. Вопрос "что делатЬ" - "пиаритЬся". Вопрос "что делает" - "пиарится". Простой мягкий знак меняет смысл слова.

И по сути, уже сейчас повылазили, уже сейчас пиарятся, уже сейчас участников задвигают на задний план. Слишком много видосиков, ура-патриотизма от тех, кто сделал все возможное, чтобы Украина пострадала как можно больше. Забыли уже, как за пару дней до войны телевизор говорил "россия не нападе, захид нагнитае"?
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10.04.2022 12:25 Відповісти
Это волнует тебя больше, чем уничтожение склада врага?
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10.04.2022 12:56 Відповісти
Это та или не та? Великий Бурлук?
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10.04.2022 12:08 Відповісти
Скоро будет той))
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10.04.2022 12:12 Відповісти
12 км колонна накаталась?
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10.04.2022 12:10 Відповісти
не думаю. те еще не доехали. но доедут в АД!
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10.04.2022 12:12 Відповісти
8 квітня - Великий Бурлук

За полтора суток думаю доехали.
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10.04.2022 12:20 Відповісти
ок. может я ошибаюсь.
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10.04.2022 12:21 Відповісти
Здається вона
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10.04.2022 12:13 Відповісти
До Харкова рухається колона окупантів 12 кілометрів завдовжки, супутник зафіксував її у селищі Великий Бурлук. 12.10 10.04.2022
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10.04.2022 12:12 Відповісти
новина про колону була ще 8го, за 60км від Харкова Velykyi Burluk. Location: 50.078247, 37.386107
https://twitter.com/Cen4infoRes/status/1513066078179635203 Satellite imagery from dated April 8 shows
Сьогодні вночі чергові успіхи здобули наші військові ЗСУ Джерело:
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10.04.2022 12:30 Відповісти
Ежики плакали, кололись, но продолжали лезть на кактус... В составе плотных колонн везут свою технику под расстрел.
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10.04.2022 12:13 Відповісти
Надмірна розораність України нібито й не дуже добре для довкілля, але ті танки орків, які пробували їхати по копаному, далеко не заїхали. У них вибору нема, як лізти під джавеліни.
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10.04.2022 12:29 Відповісти
Купа металу і купа дохлих орків!
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10.04.2022 12:17 Відповісти
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10.04.2022 12:18 Відповісти
Дуже схоже що саме ту Великобурлуцьку, або її частину - бо новина про колону була ще 8го, за 60км від Харкова Velykyi Burluk. Location: 50.078247, 37.386107
https://twitter.com/Cen4infoRes/status/1513066078179635203 Satellite imagery from dated April 8 shows
Сьогодні вночі чергові успіхи здобули наші військові ЗСУ Джерело:
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10.04.2022 12:29 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/I7VEU10WlSc starstreak в дії
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10.04.2022 12:30 Відповісти
***** тиждень буде подихати на колу в його дупі ...
Пройдуть десятирічча після перемоги України ,

Але й досі українськи дитинки будут добре засинати під колискову приємну пісню :
"Знищено велику колону ворожої техніки й живої сили окрів" !!!
Бажанно , що тоді це буде в вигляді компутерної гри : "Коли зконала *****сосія" ...
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10.04.2022 12:33 Відповісти
Вчера слышал от кого-то из спикеров ОП что по Купянску, где ж/д наши точки У отработали, есть какое-то подтверждение у кого?
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10.04.2022 12:44 Відповісти
у них и переспроси
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10.04.2022 14:09 Відповісти
Есть четкое подтверждение что ты лишнехромосомный набутылочник
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11.04.2022 01:59 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ !СЛАВА ЕЕ ГЕРОЯМ!
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10.04.2022 12:56 Відповісти
Даруйте, але наср@ти на їхні неприбрані трупи виродків, що прийшли сюди вбивати, грабувати, ґвалтувати.
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10.04.2022 14:03 Відповісти
Может имеется ввиду http://rusjev.net/2022/04/10/zsu-vdarili-chotirma-raketami-tochka-u-po-okupantah-u-rajoni-kupyanska/ это
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10.04.2022 20:43 Відповісти
 
 