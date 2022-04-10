Знищено велику колону ворожої техніки та живої сили противника, що прямували в сторону Ізюма, - Синєгубов
Захисники України знищили велику колону ворожої техніки та живої сили противника, що прямували в сторону Ізюма.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Триває 45 доба нашого спротиву російській окупації. Сьогодні вночі чергові успіхи здобули наші військові ЗСУ - знищена велика колона ворожої техніки та живої сили, які прямували в сторону Ізюма", - зазначив він.
Також, за словами Синєгубова, у Вільхівці Збройні Сили України повністю завершили зачистку території.
"Бійці 92-ї бригади виявили яму з трупами російських солдатів. Це приклад того, як ці нелюди вчиняють навіть із "своїми", - нагадав Синєгубов.
"Ми продовжуємо евакуацію із Лозової, вже виїхали близько 20 тисяч людей. Дякую місцевій владі і особисто міському голові", - резюмує він.
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Слава нації
Смерть москалям
ХерНР
ну и про политтехнологический "голос" тоже не забываем - устинова в Дюссельдорфе, а у железняка большие шансы повстречаться с иванисовым ...
Может кто-то и вернулся, но мне лично об этом не сообщил. Это их проблемы ...
Но избирателям память советую тренировать.
Повылазят потом, когда все уляжется и продолжат бить себя "кулаком в грудь", реальных участников потом тихо "задвинут" на задний план, что не мешали трусливым политикам!
И по сути, уже сейчас повылазили, уже сейчас пиарятся, уже сейчас участников задвигают на задний план. Слишком много видосиков, ура-патриотизма от тех, кто сделал все возможное, чтобы Украина пострадала как можно больше. Забыли уже, как за пару дней до войны телевизор говорил "россия не нападе, захид нагнитае"?
За полтора суток думаю доехали.
https://twitter.com/Cen4infoRes/status/1513066078179635203 Satellite imagery from dated April 8 shows
Сьогодні вночі чергові успіхи здобули наші військові ЗСУ Джерело:
https://twitter.com/Cen4infoRes/status/1513066078179635203 Satellite imagery from dated April 8 shows
Сьогодні вночі чергові успіхи здобули наші військові ЗСУ Джерело:
Пройдуть десятирічча після перемоги України ,
Але й досі українськи дитинки будут добре засинати під колискову приємну пісню :
"Знищено велику колону ворожої техніки й живої сили окрів" !!!
Бажанно , що тоді це буде в вигляді компутерної гри : "Коли зконала *****сосія" ...