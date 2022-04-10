Українці хочуть, щоб війна закінчилась. Але мир на будь-яких умовах їх не задовольнить, - Зеленський. ВIДЕО

Україна повинна вести перемовини з РФ, щоб закінчити цю війну.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив в інтерв'ю для AP, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди сприймуть мир у будь-якому випадку, тому що люди хочуть, щоб ця війна закінчилась. На наших умовах, умовах незалежності, умовах України. Але, тим не менш, я впевнений в тому, що є люди, які ...Кожна сім'я щось втратила. Є люди, які втратили дітей. Я не думаю, що їх задовольнить будь-який мир на будь-яких умовах у будь-який час, тому що це велика рана і велика трагедія. Але якщо ми говоримо не емоційно, ми повинні розуміти, будь-яка війна повинна завершитися миром або завершиться мільйонами жертв. І все одно навіть там, де мільйони жертв, все приходить до миру, до закінчення війни. Так, ми повинні боротися, але заради життя. Важливо зупинити цю війну... ", - зазначив Зеленський.

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