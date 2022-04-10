Українці хочуть, щоб війна закінчилась. Але мир на будь-яких умовах їх не задовольнить, - Зеленський. ВIДЕО
Україна повинна вести перемовини з РФ, щоб закінчити цю війну.
Про це президент України Володимир Зеленський зазначив в інтерв'ю для AP, інформує Цензор.НЕТ.
"Люди сприймуть мир у будь-якому випадку, тому що люди хочуть, щоб ця війна закінчилась. На наших умовах, умовах незалежності, умовах України. Але, тим не менш, я впевнений в тому, що є люди, які ...Кожна сім'я щось втратила. Є люди, які втратили дітей. Я не думаю, що їх задовольнить будь-який мир на будь-яких умовах у будь-який час, тому що це велика рана і велика трагедія. Але якщо ми говоримо не емоційно, ми повинні розуміти, будь-яка війна повинна завершитися миром або завершиться мільйонами жертв. І все одно навіть там, де мільйони жертв, все приходить до миру, до закінчення війни. Так, ми повинні боротися, але заради життя. Важливо зупинити цю війну... ", - зазначив Зеленський.
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Оно даже не понимает что любая война прежде всего заканчивается победой одного из противников над другим. И только потом наступает мир и подсчет жертв с двух сторон... Это Верховный Главнокомандующий воюющей страны...
Слава Нації.
Но и Машка Захарова с МИДовским конем, и все ПРОПАГАНДОНЫ петли на шее не должны избежать!
11 березня контактна група у Мінську, до якої входив і Єрмак, домовилася про створення органу, яким була зафіксована суб'єктність у переговорах самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Текст документу через кілька днів опублікував сайт ZN.UA."Вибачте, що це за підпис під документами "Согласен, Ермак"? Я розумію, нехай делегація, у неї там хоч якісь повноваження є. А які повноваження в Єрмака, хочеться спитати? А що, документи вже не треба ратифікувати? І як можна писати на документі мовою іншої країни, мовою ворога "согласєн". Де ви таке бачили?", - відреагував тоді на підписане колишній представник в ТКГ Роман Безсмертний.
"Вибачте, що це за підпис під документами "Согласен, Ермак"? Я розумію, нехай делегація, у неї там хоч якісь повноваження є. А які повноваження в Єрмака, хочеться спитати? А що, документи вже не треба ратифікувати? І як можна писати на документі мовою іншої країни, мовою ворога "согласєн". Де ви таке бачили?", - відреагував тоді на підписане колишній представник в ТКГ Роман Безсмертний.
Підпис Єрмака під цим документом призвів до першої масштабної кризи всередині фракції "Слуги народу". 56 депутатів підписали тоді заяву з вимогою до учасників ТКГ повернути процес у законне русло. Цей бунт дуже образив тоді Єрмака і він навіть спробував запровадити відповідальність за "нєпослушаніє".
Источник: https://censor.net/ru/r3315530
Перемога, ось що потрібно українцям для миру!
Зарубай собі на носі, словоблуде!
Після всього що сталося вже не сила чути ту х@йню!
Це він так приховано вкидає думку у голови "не припините воювати й трощити рашиzzдов - буде багато ще жертв" !!!
Слава Україні,!
Только встреча типа Карлсхост - капитуляция рашки. ...А кто со стороны рашки там будет: пу или не пу...это их проблема.
А починати казати про переговори треба з умов, які не можуть бути змінені:
1.звільнення УСІХ наших територій на момент 1991 року, з Кримом включно,
2.звільнення Севастополя від бази ЧФ,
3. виплата репарацій у обєемах визначених міжнародними судами та українськими громадянами що постраждали від війни, коменсації за загиблих,
4.покарання воєнних злочинців,
5.гарантії безпеки з контролем міжнародних структур території РФ та відсутність будь-яких військових формувань ближче ніж 500 км. від наших кордонів
Слава Націі.
А Українцям і владі України не розслаблятися, бо нижче це тільки одни із вірогідних варіантів 5А
Мир не возможен по никаким условиям в которых Украина теряет независимость и самоопределение. Это включает обязательный нейтралитет, или / и демилитаризацию. То есть, Украина обязана в этой стадии иметь цель идти в НАТО и не изменять конституцию в этом пункте, не потому что ей надо а потому что сволочи пошли убивать людей под этим предлогом. Также и с ЕС. О демилитаризации речи не может идти. Об запретах на свободу слова (националистические партии) и вероисповедания (УПЦ) по возможному требованию РФ в Украине -- речи не может идти.
С Украинской стороны, не мир ни перемирие невозможны пока все люди украденные из Украины не возвращены в Украину целыми и невредимыми. Мы не знаем где они но мы знаем что российское правительство руководится идеологией недалеко различимой с нацисткой Германией, и призывы к геноциду Украинцев звучат с лиц пропагандистов. Всех до окончания надо обратно домой.
Нормальные отношения невозможно и начинать думать устанавливать пока репарации не заплачены за каждую убитую душу, за каждого изнасилованного человека, за каждый украденный предмет, за каждое разрушенное здание и за каждый сантиметр сожженной земли. И если они свой мусор не хотят убирать -- пусть платят за захоронения своих на украинской земле, и за утилизацию их металлолома разбросанного по всей Украине.
Но вопрос Украинцам: нужно ли вам перемирие с точки 23-го Февраля? Не даст ли это РФ возможность перегруппироваться, переодмунтироваться и обмануть ту часть мира которые склонны к этому что-бы расслабить санкции а потом опять напасть?
Народ до сих пор в недоумении, - тем более звоночки пошли потоком, - эмиссар Арахламидия в войска, канцлер Австрии как новый челнок, срочный приезд Бориса... Ходят слухи о назначении нового зам министра оброны. Он понимает чем это может кончиться? в том числе лично для него? Опыт "папередникив" ничему не научил?
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ЗЕ-капітулянт знову залякує українців продовженням війни.
Цього разу приплів "мільйони жертв". Кілька днів тому він говорив про "тисячі жертв", якщо Україна спробує відвойовувати свої землі, тепер страшить "мільйонами" в разі продовження... а за кілька днів буде страшити "мільярдами" чи як?
І вже остогидла "какая разніца" знову вилізла. Може, для ЗЕ з ОПою і "какая разніца" на яких умовах буде мир, але кожен з решти українців відчує цю різницю дуже скоро.
Таке враження, що пуйло вже втомився читати тексти, і просто пересилає їх ЗЄрмаку, щоб сам ЗЕ озвучував...