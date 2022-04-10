Зеленський про Маріуполь: Якщо це серце перестане битися - наші позиції в ООС та на перемовинах стануть слабшими
Позиція України на перемовинах з РФ напряму залежить від успіхів ЗСУ на всіх напрямках.
Про це президент України Володимир Зеленський зазначив в інтерв'ю для AP, інформує Цензор.НЕТ.
"Маріуполь - це серце цієї війни на сьогодні. Воно б'ється, ми воюємо, ми міцні. Якщо воно перестане битися, у нас будуть більш слабкі позиції. Це люди, які відтягнули на себе велику кількість ворога. Чим міцніша наша позиція в Маріуполі, тим міцніше наша позиція буде на сході держави і наші позиції будуть більш міцними в зоні ООС. І якщо вони будуть більш міцнішими, то і стіл перемовин буде для нас більш наближений і в нас будуть переваги в діалозі з РФ", - зазначив Зеленський.
Крім того, глава держави додав, що в разі, якщо позиція України на цих напрямках буде слабка, то наступної зустрічі делегації України з РФ ми можемо і не дочекатися.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Азов говорит есть варианты рейдовых прорывов и есть генералы, которые на этом специализируются..давно Азов об этом говорит..Ты отдал приказ это проверить ?
Комбат Семенченко больше месяца к тебе каждый день (!!!) обращается с просьбой дать ему сложить голову за Украину... пройти на Мариуполь...Ты молчишь !!!
ГУ разведки дает за Семенченко гарантии, что после войны он явится на допросы...Ты молчишь...
Ты никак не помогаешь там бойцам...Даже не пытаешься...
А потом ты выходишь на камеру рассказывать нам метафоры , что Мариуполь сердце ...
Herr Zelenski stop f**king around (you are giving us crap for two weeks) and do something to help Mariupol heroes!
Тим ЗЕ сказав що дозволив захисникам піти геть, лишивши мирних жителів на поталу ворогові.
Там сталось в Херсоні. Місцевих покинули. Дозволили окупувати. Падумаєш...одним містом більше, одним менше.. Так чи що ?
Наші позиції залежать не від Маріуполя, а від наявності яєць у влади!
[буквальна "позиція" військова на фронті воєнних дій та фігуральний "позиція" в дипломатичних перемовинах]
А от що зміниться від падіння Маріуполя і втрати його мужніх захисників (які своєю стійкістю та хоробрістю, мабуть, заважають д"єрмаку домовитися з пуйлом) - це буде додатковою відповідальністю за відверті провали в організації оборони на Півдні. Бо захисники Маріуполя стали символом української незламності і будуть дуже довго приковувати увагу до подій, зв"язаних з обороною міста... і навіть більшу увагу, якщо вчасному порятунку з великої України хтось зашкодить.