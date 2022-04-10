Зеленський про Маріуполь: Якщо це серце перестане битися - наші позиції в ООС та на перемовинах стануть слабшими

Позиція України на перемовинах з РФ напряму залежить від успіхів ЗСУ на всіх напрямках.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив в інтерв'ю для AP, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь - це серце цієї війни на сьогодні. Воно б'ється, ми воюємо, ми міцні. Якщо воно перестане битися, у нас будуть більш слабкі позиції. Це люди, які відтягнули на себе велику кількість ворога. Чим міцніша наша позиція в Маріуполі, тим міцніше наша позиція буде на сході держави і наші позиції будуть більш міцними в зоні ООС. І якщо вони будуть більш міцнішими, то і стіл перемовин буде для нас більш наближений і в нас будуть переваги в діалозі з РФ", - зазначив Зеленський.

Крім того, глава держави додав, що в разі, якщо позиція України на цих напрямках буде слабка, то наступної зустрічі делегації України з РФ ми можемо і не дочекатися.

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