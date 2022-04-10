Росія мобілізує в ОРДЛО осіб з інвалідністю з дитинства та співробітників "стратегічних підприємств", - розвідка. ДОКУМЕНТ
Окупанти мобілізують на непідконтрольних Україні теренах донбаса чоловіків, які взагалі не підлягають призову.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.
Тепер росіяни "мобілізують" співробітників "стратегічних підприємств", яким до цього часу гарантували "бронь". Також вони взялися за осіб, які з дитинства мають інвалідність.
"Документи осіб, що не підлягають призову, було знайдено серед паперів знищеного підрозділу так званої "армії ДНР". Зокрема, Олександра Савенка, інваліда дитинства, який не підлягав військовому призову. Або Андрія Івакіна, співробітнику шахти "Комсомолець Донбасу" із довідкою про те, що він працює на "стратегічно важливому підприємстві". Нікому з них не допомогли отриманні документи, й всі назавжди залишились в українській землі", - розповіли в розвідці.
В ГУР повідомили, що співробітникам автоінспекції "ЛНР" надали право видавати повістки на стаціонарних постах ДАІ. На трасі Алчевськ-Біле працює кілька мобільних бригад, які зупиняють транспорт на дорозі та виписують повістки чоловікам, які знаходяться в автомобілях.
А співробітники райвійськкоматів "ЛНР" та військова поліція РФ проводять поквартирні обходи в пошуках чоловіків призивного віку (18-65).
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Тепер з цього гівна, збирають справжній гітлерівський фольксштурм.
Голозаді годувальники України!
Вистачає людей, що здатні зрозуміти: дурний медіаклоун, нарцис та блюдолиз, це не є об'єктивне джерело інформації!
Тих хто не молиться на нікчемне ЗЕ
Розуміння приходить після перших боїв, а тоді вже так просто вийдеш.
По друге, ніхто цім скотам не дасть зброю до безпосереднього контакту з ЗСУ.
По третє, це раби, а раби не часто повстають проти рабовласника.
Инвалидные,ой простите маломобильные войска
V - вампиры, хотят крови, без нее быстро сдохнут
O - орки, этим вообще все пофиг, из грязи вышли туда же и вернутся.
Вот такая армия. Поэтому и на убой идут легко.
Для України це лише плюс. Треба ще Крим весь викосити, щоб там залишидися тільки жінки та діти.