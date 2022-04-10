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Новини Окуповані території
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Росія мобілізує в ОРДЛО осіб з інвалідністю з дитинства та співробітників "стратегічних підприємств", - розвідка. ДОКУМЕНТ

днр

Окупанти мобілізують на непідконтрольних Україні теренах донбаса чоловіків, які взагалі не підлягають призову.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Тепер росіяни "мобілізують" співробітників "стратегічних підприємств", яким до цього часу гарантували "бронь". Також вони взялися за осіб, які з дитинства мають інвалідність.

"Документи осіб, що не підлягають призову, було знайдено серед паперів знищеного підрозділу так званої "армії ДНР". Зокрема, Олександра Савенка, інваліда дитинства, який не підлягав військовому призову. Або Андрія Івакіна, співробітнику шахти "Комсомолець Донбасу" із довідкою про те, що він працює на "стратегічно важливому підприємстві". Нікому з них не допомогли отриманні документи, й всі назавжди залишились в українській землі", - розповіли в розвідці.

Читайте: "Могилізація", а не "мобілізація": РФ ставиться до жителів ОРДЛО, як до гарматного м'яса та кидає їх в бій першими

В ГУР повідомили, що співробітникам автоінспекції "ЛНР" надали право видавати повістки на стаціонарних постах ДАІ. На трасі Алчевськ-Біле працює кілька мобільних бригад, які зупиняють транспорт на дорозі та виписують повістки чоловікам, які знаходяться в автомобілях.

А співробітники райвійськкоматів "ЛНР" та військова поліція РФ проводять поквартирні обходи в пошуках чоловіків призивного віку (18-65).

Також читайте: Терористи "ДНР" заборонили діяльність СММ ОБСЄ

Росія мобілізує в ОРДЛО осіб з інвалідністю з дитинства та співробітників стратегічних підприємств, - розвідка 01
Росія мобілізує в ОРДЛО осіб з інвалідністю з дитинства та співробітників стратегічних підприємств, - розвідка 02

Автор: 

розвідка (3857) мобілізація (3044) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+32
Ось чим закінчуються заклики: "русский мир приди" - смерть, смерть всім і вся. Чи розуміли вони це 2014 р? Сумнівно. Але факт: на боротьбу з русским миром вони не стали. Тепер молох пожере всіх.
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10.04.2022 13:02
+29
Слухати арестовича, це себе не поважати.
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10.04.2022 13:06
+25
Коли кацапи обстрілювали Україну, ці гнидки радісно підгавкували.
Тепер з цього гівна, збирають справжній гітлерівський фольксштурм.
Голозаді годувальники України!
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10.04.2022 13:01
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і тих земляків "бойових тувинців" в ґумаках..родіна Шойгу
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10.04.2022 12:58 Відповісти
слідуючий єтап.призову...психоневрологічні диспансери
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10.04.2022 13:02 Відповісти
На те схоже, що кацапстан -- один великий психоневрологічний диспансер...

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10.04.2022 13:11 Відповісти
І всі на "піндоських" і "гейропейських" тачках...
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10.04.2022 16:41 Відповісти
Вигрібають всіх.
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10.04.2022 12:58 Відповісти
Утилизация...
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10.04.2022 13:00 Відповісти
Крім цього, вони проводять мобілізацію на інших окупованих територіях Мелітополь, Херсон тощо.
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10.04.2022 12:59 Відповісти
Ето привет к Zеленскому, который предлогает пойти на компромис и договориться где то пасередине. Тоесть он половину людей готов отдать окупантам на растерзание. лишь бы *закончить вайну*
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10.04.2022 13:22 Відповісти
***** утилизирует лишние рты. Ничего новго для Орды
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10.04.2022 13:01 Відповісти
Коли кацапи обстрілювали Україну, ці гнидки радісно підгавкували.
Тепер з цього гівна, збирають справжній гітлерівський фольксштурм.
Голозаді годувальники України!
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10.04.2022 13:01 Відповісти
Ось чим закінчуються заклики: "русский мир приди" - смерть, смерть всім і вся. Чи розуміли вони це 2014 р? Сумнівно. Але факт: на боротьбу з русским миром вони не стали. Тепер молох пожере всіх.
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10.04.2022 13:02 Відповісти
Ну и? Где начало плача о тамженашелюде? Мне так пох. Меньше надо буде перепроверять на сотрудничество с кацапами после освобождения и кто из них на каких постах стоял и где кашеварил.
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10.04.2022 13:02 Відповісти
Стояли на блокпостах і ловили метеликів сачком.
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10.04.2022 13:06 Відповісти
Арестович сказав що по даним розвидки у вийскових частинах москальни лишилися писари, обслуга та командири.
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10.04.2022 13:03 Відповісти
Слухати арестовича, це себе не поважати.
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10.04.2022 13:06 Відповісти
це виключно ваша думка.
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10.04.2022 13:07 Відповісти
І моя теж: слухати Арестовича - це плювати на могилу всіх невинно вбитих громадян України.
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10.04.2022 13:15 Відповісти
Бачите, не лише моя.
Вистачає людей, що здатні зрозуміти: дурний медіаклоун, нарцис та блюдолиз, це не є об'єктивне джерело інформації!
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10.04.2022 13:18 Відповісти
Справедливости ради определенную полезную функцию он выполнял - успокаивал определенную категорию украинцев с поверхностным мышлением и далеких от политики. Например не допустил деморализующей паники среди определенного типа женщин. Но это конечно было полезно в первые недели, теперь уже пора взрослеть и начинать трезво смотреть на ситуацию, без шутеечек про Чернобаевку и угарного "только вперед на Москву!".
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10.04.2022 14:19 Відповісти
це думка БІЛЬШОСТІ Українців, що залишилися при розумі!
Тих хто не молиться на нікчемне ЗЕ
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10.04.2022 13:48 Відповісти
Подивіться на відповіді та лайки. Може вам треба щось переосмислити? Чи це марна справа?
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10.04.2022 13:50 Відповісти
не учите меня жить. (с)
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10.04.2022 13:51 Відповісти
У меня мягко говоря есть сомнения по этому поводу, но то что более менее боеспособных частей стало значительно меньше это факт
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10.04.2022 13:06 Відповісти
нужно когото оставить и для внутенних вопросов. а вопросов достаточно. пукин сейчас думает - он умный или красивый.
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10.04.2022 13:09 Відповісти
Какое то движение внутри рабсии возможно только тогда когда нечем будет платить силовикам или же за то что будут платить нельзя будет купить ничего. В лучшем случае это может случится в конце лета.
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10.04.2022 13:12 Відповісти
Люся Абсристович ещё тот подПолководец...\воистину...!)\
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10.04.2022 13:12 Відповісти
Ну на процентов 80 он говорит правду, остальные 20 его фантазии, предположения и приукрашивание фактов. Сама его личность конечно очень сомнительна
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10.04.2022 13:16 Відповісти
у геббельса какие проценты были...? - хотя он был не самовлюблённым нарциссом...
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10.04.2022 13:21 Відповісти
Аферистович, - аферист на доверии. После войны будет отправлен в тюрячку!
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10.04.2022 13:52 Відповісти
Инвалидов мобилизируют чтобы им не платить соц. выплаты Чисто рашкинско-фашистская тема. В Украине если ты инвалид детства (онкология), даже если ты вылечился, хрен в армию возьмут (друг так хотел пойти в ВСУ), а в дырляндии и рф инвалиды у местых фюреров - это обуза и не люди
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10.04.2022 13:04 Відповісти
мало того, ще й психологічний тест треба пройти. На врівноваженість чи ще що? Може не на всі військові спеціальності, але все ж...
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10.04.2022 13:10 Відповісти
це у нас (мав на увазі)
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10.04.2022 13:11 Відповісти
Не думаю что главная проблема в деньгах. Скорее ***** ведет скрытый геноцид украинского народа зачищая землю и города для массового переселения в Украину кацапоидов. Все по стопам сталина и Гитлера
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10.04.2022 13:27 Відповісти
Все они там в той или иной степени инвалиды с детства.
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10.04.2022 13:04 Відповісти
я також так подумав.....
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10.04.2022 13:10 Відповісти
Є російська пісня,що дуже вдало описує ЦЕ,називається "Боєвиє протези"
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10.04.2022 13:05 Відповісти
Перед тяжелыми боями рашисты требуют вернуть на Донбасс людей, которых насильно эвакуировали в рф перед войной - Денисова
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10.04.2022 13:05 Відповісти
Касамольци дамбаса.
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10.04.2022 13:06 Відповісти
в общем, до условных танков в москве ничего кардинально не изменится.
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10.04.2022 13:09 Відповісти
Как это вообще работает?! Почему те, кому дают оружие и два магазина спокойно идут на убой? Почему не поднять оружие против тех, кто отправляет тебя на убой? Предположим, очень страшно. Ну так можно же поехать и затеряться где-нибудь, сдаться в плен или отсидеться в брошенных селах.
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10.04.2022 13:09 Відповісти
Зброю ніхто не видасть. Лише після прибуття на місце.
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10.04.2022 13:12 Відповісти
Та не думають вони про "убой". Вони ж накачані пропагандой про майже повністю знищені Збройні сили України і що вони отримають гроші, соц. виплати оце все. І ідейних, до речі, дуже багато з ордло. Адже 8 років їм розповідали про "звірства" України. От і виросло покоління на цій ненависті
Розуміння приходить після перших боїв, а тоді вже так просто вийдеш.
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10.04.2022 13:19 Відповісти
Дебилов там было достаточно, но кто сделал(не будем показывать пальцем) украинские каналы платными и недоступными на оккупированных территориях?
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10.04.2022 13:28 Відповісти
Ну, тогда сам Бог велел такое отребье ложить штабелями.
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10.04.2022 13:33 Відповісти
Скільки ви бачите конвою і полонених?вам відповідь
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10.04.2022 13:25 Відповісти
Ну по перше, працює пропаганда, яка розказує як "добре" йдуть справи у кацапів.
По друге, ніхто цім скотам не дасть зброю до безпосереднього контакту з ЗСУ.
По третє, це раби, а раби не часто повстають проти рабовласника.
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10.04.2022 14:02 Відповісти
Утилізують українців з обох боків... і це не геноцид? А їхні дітки і родичі на заході гріються.... ******* утіпутін і всі його жополизи
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10.04.2022 13:13 Відповісти
там в орло потрібно всіх переробити на добриво , там залищилися одні пупирі
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10.04.2022 13:14 Відповісти
На дамбасє, окрім інвалідів дитинства ніхто і не проживає
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10.04.2022 13:16 Відповісти
Будуть на розмінуванні працювати.
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10.04.2022 13:17 Відповісти
8 лет бомбили даНдасс и вот результат. Инвалидные, ой простите маломобильные войска
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10.04.2022 13:20 Відповісти
Z - зомби, они уже умерли
V - вампиры, хотят крови, без нее быстро сдохнут
O - орки, этим вообще все пофиг, из грязи вышли туда же и вернутся.

Вот такая армия. Поэтому и на убой идут легко.
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10.04.2022 13:23 Відповісти
Если получил "паспорт" Л/ДНР или того хуже ярмо РАБА с двуглавой курицей, то давай вперед иди "защищай родину" (сдохни за ымперский вяликодержавных бред бункерной КРЫСЫ), а если у тебя украинский паспорт, то смело посылай всех этих сранных "военкомов" и прочих обраченцев вслед за "русским кораблем"!
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10.04.2022 13:24 Відповісти
Гарна утилізація сєпарів! Україна очищається від сміття!
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10.04.2022 13:25 Відповісти
Может я повторюсь в который раз, но все они как и Зе голосовали за то чтобы лишьбынебылавайны. Они думали что Рашка пришла их защитить и у них настанет мир. Не хотели защищать Украину теперь вперед на утилизацию в виде пушечного мяса. А москвичи и питерцы с вас поржут.
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10.04.2022 13:31 Відповісти
Тобто наприкінці цієї війни в Донбабве не залишиться чоловіків.

Для України це лише плюс. Треба ще Крим весь викосити, щоб там залишидися тільки жінки та діти.
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10.04.2022 14:17 Відповісти
Утилизация биомусора. Нам меньше проблем будет, когда начнем освобождать Донбасс.
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10.04.2022 14:21 Відповісти
Атлічна.
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10.04.2022 15:55 Відповісти
 
 