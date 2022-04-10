Росія мобілізує в ОРДЛО осіб з інвалідністю з дитинства та співробітників "стратегічних підприємств", - розвідка. ДОКУМЕНТ

Окупанти мобілізують на непідконтрольних Україні теренах донбаса чоловіків, які взагалі не підлягають призову.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Тепер росіяни "мобілізують" співробітників "стратегічних підприємств", яким до цього часу гарантували "бронь". Також вони взялися за осіб, які з дитинства мають інвалідність.

"Документи осіб, що не підлягають призову, було знайдено серед паперів знищеного підрозділу так званої "армії ДНР". Зокрема, Олександра Савенка, інваліда дитинства, який не підлягав військовому призову. Або Андрія Івакіна, співробітнику шахти "Комсомолець Донбасу" із довідкою про те, що він працює на "стратегічно важливому підприємстві". Нікому з них не допомогли отриманні документи, й всі назавжди залишились в українській землі", - розповіли в розвідці.

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В ГУР повідомили, що співробітникам автоінспекції "ЛНР" надали право видавати повістки на стаціонарних постах ДАІ. На трасі Алчевськ-Біле працює кілька мобільних бригад, які зупиняють транспорт на дорозі та виписують повістки чоловікам, які знаходяться в автомобілях.

А співробітники райвійськкоматів "ЛНР" та військова поліція РФ проводять поквартирні обходи в пошуках чоловіків призивного віку (18-65).

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