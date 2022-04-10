Зеленський провів селекторну нараду щодо готовності сил оборони до виконання бойових завдань. Напрацьовано пропозиції для 6-го пакету санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо матеріально-технічного забезпечення сил безпеки та оборони і їхньої готовності до виконання поточних бойових завдань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, у нараді взяли участь керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та члени уряду, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, керівники силових відомств і Ради національної безпеки і оборони.

"Учасники обговорили необхідні дипломатичні зусилля для нарощування оборонної підтримки нашої держави та задля посилення санкційного тиску на Росію. Також було обговорено прогнозований вплив 5-го пакету санкцій Європейського Союзу щодо РФ та напрацьовано пропозиції від України для 6-го пакету", - йдеться у повідомленні.

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