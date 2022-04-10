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Новини Війна
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Зеленський провів селекторну нараду щодо готовності сил оборони до виконання бойових завдань. Напрацьовано пропозиції для 6-го пакету санкцій проти РФ

нарада

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо матеріально-технічного забезпечення сил безпеки та оборони і їхньої готовності до виконання поточних бойових завдань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, у нараді взяли участь керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та члени уряду, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, керівники силових відомств і Ради національної безпеки і оборони.

"Учасники обговорили необхідні дипломатичні зусилля для нарощування оборонної підтримки нашої держави та задля посилення санкційного тиску на Росію. Також було обговорено прогнозований вплив 5-го пакету санкцій Європейського Союзу щодо РФ та напрацьовано пропозиції від України для 6-го пакету", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів нараду з урядом, керівництвом силових відомств та РНБО

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) санкції (11806) нарада (56) Шмигаль Денис (4566)


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Топ коментарі
+13
лол. нахрена там опять ермак?
шобла на залужном решила попиариться
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10.04.2022 12:59
+10
без завгоспа ні як не можливо?
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10.04.2022 13:00
+9
Надо было такие заседания проводить до начала войны, и желательно без дермака
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10.04.2022 13:00
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Зе дорогу на Ростов питав і де зараз "военньій корабль"?
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10.04.2022 12:59 Відповісти
лол. нахрена там опять ермак?
шобла на залужном решила попиариться
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10.04.2022 12:59 Відповісти
Та да, Єрмак є, а підполковника Арєстовіча нема. Непорядок.
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10.04.2022 13:06 Відповісти
Без опікуна і кроку зробити не може.
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10.04.2022 13:10 Відповісти
без завгоспа ні як не можливо?
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10.04.2022 13:00 Відповісти
Без крота никак,это влевок в лицо всему народу.
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10.04.2022 13:10 Відповісти
Надо было такие заседания проводить до начала войны, и желательно без дермака
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10.04.2022 13:00 Відповісти
такі засідання до війни відлякували б інвесторів і заважали б готуватися до травневих шашликів
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10.04.2022 13:05 Відповісти
Блін. Як воно із своєю шоблою остогидло! хлопці працюють, а це грає у щось путнє. ПЗДЦ!!! І саме страшне, що маса хаває.
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10.04.2022 13:10 Відповісти
Вони просто наївно переконані в своїй "непотопляємості" зарахунок 73% бидлоректората-"какая разніца"
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10.04.2022 13:17 Відповісти
Цікаво, а що воно тямить в військовій справі. Маи вапросьі прямо...
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10.04.2022 13:21 Відповісти
Дермак сидить ближче ніж міністр оборони, тобто він важливіший на цій нараді по оборонці. Оце так позорище.
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10.04.2022 13:37 Відповісти
А ГОЛОВНИЙ РОЗВІДНИК КРАЇНИ ДЕМЧЕНКО БУВ НА НАРАДІ?
ДЕ ЦЕЙ КЛОВУН?
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10.04.2022 14:31 Відповісти
КОЛИ ГПУ ПОРУШИТЬ КРИМІНАЛЬНУ СПРАВУ СТОСОВНО ДЕМЧЕНКА ПО СТАТТІ НАДАННЯ ЗАВІДОМО НЕПРАВДИВИХ ВІДОМОСТЕЙ КЕРІВНИЦТВУ ДЕРЖАВИ ЩОДО ПЛАНІВ РОСІЙСЬКОГО АГРЕСОРА?

БО ДЄРЬМАК КАЖЕ, ЩО ВОНО ДО ОСТАННЬОГО ДНЯ НЕ ВІРИЛО...
ЖИВИЙ СВІДОК, ДАЄ ПОКАЗИ!

АЛЬО, БЄНЄДІКТОВА!!! ПРИЙОМ!
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10.04.2022 14:40 Відповісти
 
 