В німецькому Герфорді літеру Z не використовуватимуть в номерах авто

Влада німецького округу Герфорд заборонила використання літери Z в автомобільних номерах через те, що вона стала символом російського вторгнення в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

За словами офіційного представника влади округу, рішення ухвалили через те, що літерою Z російські військові позначають свою техніку в Україні.

"Ця літера стала символом російського вторгнення в Україну та використовується як знак підтримки режиму Путіна та війни", - пише німецька преса.

У Німеччині заборонено використовувати в автомобільних номерах комбінацію літер, що асоціюються з абревіатурами, які позначають поняття, що стосуються нацистського режиму у гітлерівській Німеччині. Ці правила різняться у різних землях. Зокрема, у землі Північний Рейн-Вестфалія неможливо зареєструвати знаки, що містять сполучення літер KZ, NS, SA, SS та HJ.

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У ФРН власники автівок можуть за додаткову плату під час реєстрації обрати номер, який бажають, за умови, що він ще вільний. Обов'язкові у номері лише перші дві літери, якими позначають місто або округ, де зареєстровано транспортний засіб.