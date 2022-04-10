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Новини Війна
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В німецькому Герфорді літеру Z не використовуватимуть в номерах авто

оккупант,ворог,враг,окупант

Влада німецького округу Герфорд заборонила використання літери Z в автомобільних номерах через те, що вона стала символом російського вторгнення в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

За словами офіційного представника влади округу, рішення ухвалили через те, що літерою Z російські військові позначають свою техніку в Україні.

"Ця літера стала символом російського вторгнення в Україну та використовується як знак підтримки режиму Путіна та війни", - пише німецька преса.

У Німеччині заборонено використовувати в автомобільних номерах комбінацію літер, що асоціюються з абревіатурами, які позначають поняття, що стосуються нацистського режиму у гітлерівській Німеччині. Ці правила різняться у різних землях. Зокрема, у землі Північний Рейн-Вестфалія неможливо зареєструвати знаки, що містять сполучення літер KZ, NS, SA, SS та HJ.

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У ФРН власники автівок можуть за додаткову плату під час реєстрації обрати номер, який бажають, за умови, що він ще вільний. Обов'язкові у номері лише перші дві літери, якими позначають місто або округ, де зареєстровано транспортний засіб.

Автор: 

Німеччина (7344) росія (65052)


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Топ коментарі
+4
Когда рашка будет уничтожена, все буквы будут реабилитированы.
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10.04.2022 13:18
+3
Надо Стугну переименовать в Zтугну и посмотреть как на этот троллинг будут исходить говном лаптеногие
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10.04.2022 13:25
+3
Не палися троляко лахтоольгінське, а в оззи гарна ідея. Тільки я б підняв ціну до 10000 еврів.
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10.04.2022 13:28
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и чё?
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10.04.2022 13:14 Відповісти
Співчуваю латиниці .
Фашисти нашкодили, тепер ще рашисти досирають.
Прийдеться на ієрогліфи переходити
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10.04.2022 13:47 Відповісти
наоборот пусть платят немцы по 1000 евро если есть в номере буква Z. А деньги в Украину.
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10.04.2022 13:16 Відповісти
Не палися троляко лахтоольгінське, а в оззи гарна ідея. Тільки я б підняв ціну до 10000 еврів.
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10.04.2022 13:28 Відповісти
Допіру подай сокиру я тобі голову відгепаю! Йо?
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10.04.2022 13:37 Відповісти
Копіпаста? А ну скажи де в Україні так кажуть? І де таке можна скопіювати?
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10.04.2022 13:45 Відповісти
Зажав "тысчонку"??
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10.04.2022 13:45 Відповісти
У нас на электрокарах эта буква стоит.
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10.04.2022 13:16 Відповісти
А что с эмблемой Опеля делать.
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10.04.2022 13:27 Відповісти
Не вважаю це розумним. Це ж літера їхнього!!! алфавіту, краьена, але їхня. Це все одно, що відмовитись від власного авто, яке було вкрадене і повернуте. Не уявляю, як українці відмовляться від букви Х лише тому, що один у*обок носить титул ху*ло. Краще б вони Україні підтримку іншим спосбом виявили. Скажімо, коштами на ЗСУ.
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10.04.2022 13:16 Відповісти
Тим більш на номерах. Номери були задовго до рашистських викрутас. Теж важаю, що це зайве. От як на автівках будуть малювати, та й ще колонами по німецьких вулицях...
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10.04.2022 13:21 Відповісти
Когда рашка будет уничтожена, все буквы будут реабилитированы.
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10.04.2022 13:18 Відповісти
Ні. У кацапів все "йо" (однією літерою; я не маю кацапської розкладки клавіатури)
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10.04.2022 13:28 Відповісти
Так можно засрать весь алфавіт,а як тоді писать?.
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10.04.2022 13:19 Відповісти
Может лучше запретить слово *росия*. А то придется и V и O запрещать.
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10.04.2022 13:20 Відповісти
Точно, у слові паРаша заборонених літер немає, а назва починає відповідати дійсності. )))
На паРаші розмовляють паруски.
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10.04.2022 13:35 Відповісти
Надо Стугну переименовать в Zтугну и посмотреть как на этот троллинг будут исходить говном лаптеногие
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10.04.2022 13:25 Відповісти
цікаво, а чому на Московіі та не ******* Zеленського? )))
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10.04.2022 13:31 Відповісти
Герфорд, говорите? А у ничего, что у нас в Днепре этой поганью памятник пушкину размалевали:

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10.04.2022 13:43 Відповісти
Кстати, о памятниках. Никто не знает, что там в Одессе с катькой? Стоит еще?

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10.04.2022 13:44 Відповісти
А яке відношення до Хаджибея має ніецька повія Катька 2? Те, що вона перейменувала його на Адессу? Так це міф. Якщо і ставити пам'ятник, так це Ланжерону (порто-франко), або Воронцову. Катька 2 - це чиста пропаганда та ідеологія, а не історія чи реальна дійсність. При цьому саме при ній де Рішельє розікрав казну на будівництво порту і місто ледь не загинуло.
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10.04.2022 14:14 Відповісти
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10.04.2022 13:51 Відповісти
В Україні також є номера з буквою z. Це електромобілі.
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10.04.2022 14:48 Відповісти
А компанія яка моцна у Z, - SS i HJ...
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10.04.2022 13:51 Відповісти
 
 