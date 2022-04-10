Латвія не пропустила понад 150 вантажівок з РФ та Білорусі через нові санкції ЄС

За період з суботи до ранку неділі співробітники митного управління Служби державних доходів (СДД) не пропустили в Латвію 152 вантажівки з російськими і білоруськими номерними знаками.

Про це повідомив представник СДД Андрій Вайварс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Російським і білоруським перевізникам з суботи заборонено перетинати кордон Європейського Союзу (ЄС) у зв'язку з діями РФ в Україні.

Санкції ЄС передбачають певні винятки, при яких вантажні автомобілі можуть перетинати кордон ЄС, але Вайварс зазначив, що наразі інформація про такі винятки ще не оброблена.

Вайварс також додав, що водії, яким у суботу заборонили в'їзд до Латвії, ще не були поінформовані про заборону ЄС. Водночас за наявною у СДД неофіційною інформацією, в неділю ця інформація вже поширилася і більшість водіїв більше не намагаються перетнути кордон.

Як повідомлялося, ЄС запровадив нові санкції проти Росії та Білорусі, які в транспортній сфері передбачають заборону автотранспортним підприємствам цих країн здійснювати вантажні автоперевезення в ЄС і заходити в порти ЄС суднам під російським прапором.

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Вантажні автоперевезення на території ЄС, зокрема транзитні, заборонено здійснювати всім зареєстрованим в Росії та Білорусі автотранспортним компаніям. Також санкції передбачають обмеження на імпорт певних товарів, які експортує Росія або країною походження яких вона є, зокрема вугілля та інших видів твердого викопного палива.

Санкціями передбачені деякі винятки, які застосовуватимуться до перевезень сільськогосподарських і продовольчих товарів, гуманітарної допомоги, пошти.