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Новини Санкції проти Росії
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Латвія не пропустила понад 150 вантажівок з РФ та Білорусі через нові санкції ЄС

фури

За період з суботи до ранку неділі співробітники митного управління Служби державних доходів (СДД) не пропустили в Латвію 152 вантажівки з російськими і білоруськими номерними знаками.

Про це повідомив представник СДД Андрій Вайварс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Російським і білоруським перевізникам з суботи заборонено перетинати кордон Європейського Союзу (ЄС) у зв'язку з діями РФ в Україні.

Санкції ЄС передбачають певні винятки, при яких вантажні автомобілі можуть перетинати кордон ЄС, але Вайварс зазначив, що наразі інформація про такі винятки ще не оброблена.

Вайварс також додав, що водії, яким у суботу заборонили в'їзд до Латвії, ще не були поінформовані про заборону ЄС. Водночас за наявною у СДД неофіційною інформацією, в неділю ця інформація вже поширилася і більшість водіїв більше не намагаються перетнути кордон.

Як повідомлялося, ЄС запровадив нові санкції проти Росії та Білорусі, які в транспортній сфері передбачають заборону автотранспортним підприємствам цих країн здійснювати вантажні автоперевезення в ЄС і заходити в порти ЄС суднам під російським прапором.

Також читайте: Нові санкції ЄС: До 16 квітня всі фури з РФ і Білорусі мають покинути територію Євросоюзу. ВIДЕО

Вантажні автоперевезення на території ЄС, зокрема транзитні, заборонено здійснювати всім зареєстрованим в Росії та Білорусі автотранспортним компаніям. Також санкції передбачають обмеження на імпорт певних товарів, які експортує Росія або країною походження яких вона є, зокрема вугілля та інших видів твердого викопного палива.

Санкціями передбачені деякі винятки, які застосовуватимуться до перевезень сільськогосподарських і продовольчих товарів, гуманітарної допомоги, пошти.

Автор: 

Білорусь (7927) кордон (4756) Латвія (1345) санкції (11806) автоперевезення (50) Євросоюз (13381)


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Топ коментарі
+38
Транспортная блокада это важно, но ещё важнее что бы она соблюдалась полностью.
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10.04.2022 13:18
+35
Теперь 150 раиських шаферов будут иметь много свободного времени. Можна рисовать букву Z друг дружке на ипалах.
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10.04.2022 13:24
+33
Пусть по кругу катаются Брест Владивосток.
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10.04.2022 13:20
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Транспортная блокада это важно, но ещё важнее что бы она соблюдалась полностью.
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10.04.2022 13:18 Відповісти
Завтра приедут с армянскими номерами и будут возить грузы как обычно. Нужно полностью блоировать границу для фур. А вся эта история придумана лишь для того чтобы пустить фуры которые блокироали активисты на границе.
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10.04.2022 14:00 Відповісти
Да, я это и имел ввиду, только полное закрытие границы для автотранспорта и даже для пешеходов. Пусть там сами себе "варятся" и выживают как могут.
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10.04.2022 14:02 Відповісти
По перше там будуть сплошні "винятки", як завжди. По друге зараз росіяни бистро змінять номерні знаки на якісь, наприклад Узбекістану, і безперешкодно продовжать свої подорожі.
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10.04.2022 17:27 Відповісти
Пусть по кругу катаются Брест Владивосток.
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10.04.2022 13:20 Відповісти
...Кушка -- костомукша
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10.04.2022 13:26 Відповісти
Теперь 150 раиських шаферов будут иметь много свободного времени. Можна рисовать букву Z друг дружке на ипалах.
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10.04.2022 13:24 Відповісти
не тільки на іпалах, а й на дупах хай собі малюють
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10.04.2022 13:27 Відповісти
Зер гут, нехай тепер нєівпенниє руzzкіє дальнойопшчики розпочинають голодні бунти, пишуть на своіх колимагах птн пнх, на красной плошчаді ставлять машини буквой зю
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10.04.2022 13:31 Відповісти
можно мешками груз потихоньку перенести через границу, если что ценное, не ценное- в море скинуть
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10.04.2022 13:32 Відповісти
ну як що сільгосп продукція і харчі не підлягають санкціям то вата голодною не буде.
а сита вата далі буде підтримувати війну.
такі санкції можете засунути собі в дупу.
бо вони подіють через півроку-рік.
то дайте відповідь.
СКІЛЬКИ УКРАЇНЦІВ МАЄ ПОМЕРТИ??????
яка кількість потрібна, щоб санкції були миттевої дії????
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10.04.2022 13:34 Відповісти
Не впускайте ублюдків в цивілізовані країни. Нехай кропиву жеруть, плетуть лапті то збирають валежнік.
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10.04.2022 14:00 Відповісти
********* вдало користується послугами лайносрбське, орбаністан, сраньі одєкакбє.
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10.04.2022 14:12 Відповісти
Каждай мордорській вантажівці коктейль на додачу
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10.04.2022 14:46 Відповісти
Чого це раптом? А? кацапи?
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28.06.2022 21:46 Відповісти
 
 