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Новини
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На дороги повертають знаки й таблички з назвами населених пунктів, - Нацполіція

знак,чорнобаївка

По всій Україні і на звільнених від окупантів територіях поступово почали встановлювати дорожні та вказівні знаки, таблички з назвами населених пунктів, які були демонтовані на початку війни.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, території та міста, в яких тривали бойові дії, після деокупації повертаються до упорядкованішого життя. Це стосується і безпеки дорожнього руху. На автошляхи повертають дорожні знаки, розмітки, вказівні знаки.

Щодо демонтажу дорожніх знаків та вказівників населених пунктів у тих місцях, де не було загрози бойових дій, зокрема на заході країни, Білошицький пояснив, що це було зроблено в рамках заходів з підготовки до оборони.

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"Воєнний стан було оголошено по всій Україні. Всі регіони, навіть ті, де не велися активні бойові дії готувалися до оборони, і для цього вживалися певні заходи", - сказав Білошицький.

Також він зазначив, що необхідні у визначений час блокпости та укріплення там, де наразі не потрібно, знімаються, але з урахуванням готовності розгорнути їх у будь-який момент.

Перший заступник керівника патрульної поліції розповів про повернення стандартних дорожних знаків

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Як повідомлялося, на початку війни по всій Україні демонтували дорожні знаки. В першу чергу демонтували вказівні знаки та назви населених пунктів, щоб ворог не міг зорієнтуватись на місцевості.

Автор: 

дороги (3059) Нацполіція (15151)


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Топ коментарі
+10
Не зарано? Чи знову не слухаємо британську та американську розвідки?
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10.04.2022 13:20
+4
А не рано?
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10.04.2022 13:26
+3
Це ж мабуть щось коштує. Для когось додатньо, а для когось від'ємно (для платників податків). Треба буде -- ще десять разів знесуть і відновлять.
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10.04.2022 13:25
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это хорошо. но сначала надо выбить нечисть.
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10.04.2022 13:18 Відповісти
Не зарано? Чи знову не слухаємо британську та американську розвідки?
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10.04.2022 13:20 Відповісти
Це ж мабуть щось коштує. Для когось додатньо, а для когось від'ємно (для платників податків). Треба буде -- ще десять разів знесуть і відновлять.
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10.04.2022 13:25 Відповісти
Потім знов буде велике асфальтівництво.
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10.04.2022 13:28 Відповісти
Для глибокого тилу це взагалі було передчасно робити.
Це моя особиста думка, тому, що поплатився.
Якось возив гуманітарку в Чернівецьку обл. (з Франківська). На зворотньому шляху мав заїхати до тещі на Городенківщину. Вирішив зрізати дорогу (основна довше і занадто загружена) і поїхати "дрібними" дорогами між райцентрами - останній раз їхав там десь років 25 назад. Навігаторами не користуюсь (та й нема в їхніх картах цих доріг).
Так от через зняті знаки на двох роздоріжжях поїхав не туди. Плювався, матюкався, вертався (людей практично нема на дорозі, щлб спитати). 1,5-годинну дорогу їхав 2,5 години.

А який зміст це робити в глибокому тилу? Щоб вимушені переселенці на авто теж блукали, або перевантажували головні магістралі?

Якщо закинутий диверсант, то він і без вказників знайде, що йому потрібно.

Звичайно - інша ситуація в зоні бойових дій і до неї прилеглих. Там це дає ефект.
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10.04.2022 13:44 Відповісти
А як же їм харчуватись? За перевищення швидкості у населеному оштрафувати не можуть, бо
"населений пункт - забудована територія, в'їзди на яку і виїзди з якої позначаються дорожніми знаками 5.49 , 5.50 , 5.51 , 5.52"
А знаки зняли...
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10.04.2022 17:37 Відповісти
Як знову начнуть наступати, то знову і знімати будуть ?
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10.04.2022 13:26 Відповісти
А не рано?
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10.04.2022 13:26 Відповісти
Правильно, бо на Західній взагалі подуріли з тими вказівниками. Нахіба їх на Закарпатті чи Львівщині знімати
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10.04.2022 13:33 Відповісти
От на Західній якраз і треба познімати, бо диверсантів багато, які не завжди орієнтуються добре на місцевості. Та й безпілотники читають такі написи.
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10.04.2022 13:41 Відповісти
ага йде диверсант, думає дай гляну табличку, а не гугл карту.
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11.04.2022 13:44 Відповісти
Достаточно одного: "На Москву"!
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10.04.2022 13:44 Відповісти
Війна скінчилась? Чи ми щось пропустили, готуючись до травневих шашликів?
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10.04.2022 14:38 Відповісти
кацапам від одноі назви Чорнобаївка пердаки рве
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10.04.2022 15:35 Відповісти
 
 