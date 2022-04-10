На дороги повертають знаки й таблички з назвами населених пунктів, - Нацполіція
По всій Україні і на звільнених від окупантів територіях поступово почали встановлювати дорожні та вказівні знаки, таблички з назвами населених пунктів, які були демонтовані на початку війни.
Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
За його словами, території та міста, в яких тривали бойові дії, після деокупації повертаються до упорядкованішого життя. Це стосується і безпеки дорожнього руху. На автошляхи повертають дорожні знаки, розмітки, вказівні знаки.
Щодо демонтажу дорожніх знаків та вказівників населених пунктів у тих місцях, де не було загрози бойових дій, зокрема на заході країни, Білошицький пояснив, що це було зроблено в рамках заходів з підготовки до оборони.
"Воєнний стан було оголошено по всій Україні. Всі регіони, навіть ті, де не велися активні бойові дії готувалися до оборони, і для цього вживалися певні заходи", - сказав Білошицький.
Також він зазначив, що необхідні у визначений час блокпости та укріплення там, де наразі не потрібно, знімаються, але з урахуванням готовності розгорнути їх у будь-який момент.
Перший заступник керівника патрульної поліції розповів про повернення стандартних дорожних знаків
Як повідомлялося, на початку війни по всій Україні демонтували дорожні знаки. В першу чергу демонтували вказівні знаки та назви населених пунктів, щоб ворог не міг зорієнтуватись на місцевості.
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Це моя особиста думка, тому, що поплатився.
Якось возив гуманітарку в Чернівецьку обл. (з Франківська). На зворотньому шляху мав заїхати до тещі на Городенківщину. Вирішив зрізати дорогу (основна довше і занадто загружена) і поїхати "дрібними" дорогами між райцентрами - останній раз їхав там десь років 25 назад. Навігаторами не користуюсь (та й нема в їхніх картах цих доріг).
Так от через зняті знаки на двох роздоріжжях поїхав не туди. Плювався, матюкався, вертався (людей практично нема на дорозі, щлб спитати). 1,5-годинну дорогу їхав 2,5 години.
А який зміст це робити в глибокому тилу? Щоб вимушені переселенці на авто теж блукали, або перевантажували головні магістралі?
Якщо закинутий диверсант, то він і без вказників знайде, що йому потрібно.
Звичайно - інша ситуація в зоні бойових дій і до неї прилеглих. Там це дає ефект.
"населений пункт - забудована територія, в'їзди на яку і виїзди з якої позначаються дорожніми знаками 5.49 , 5.50 , 5.51 , 5.52"
А знаки зняли...