На дороги повертають знаки й таблички з назвами населених пунктів, - Нацполіція

По всій Україні і на звільнених від окупантів територіях поступово почали встановлювати дорожні та вказівні знаки, таблички з назвами населених пунктів, які були демонтовані на початку війни.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, території та міста, в яких тривали бойові дії, після деокупації повертаються до упорядкованішого життя. Це стосується і безпеки дорожнього руху. На автошляхи повертають дорожні знаки, розмітки, вказівні знаки.

Щодо демонтажу дорожніх знаків та вказівників населених пунктів у тих місцях, де не було загрози бойових дій, зокрема на заході країни, Білошицький пояснив, що це було зроблено в рамках заходів з підготовки до оборони.

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"Воєнний стан було оголошено по всій Україні. Всі регіони, навіть ті, де не велися активні бойові дії готувалися до оборони, і для цього вживалися певні заходи", - сказав Білошицький.

Також він зазначив, що необхідні у визначений час блокпости та укріплення там, де наразі не потрібно, знімаються, але з урахуванням готовності розгорнути їх у будь-який момент.

Перший заступник керівника патрульної поліції розповів про повернення стандартних дорожних знаків

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Як повідомлялося, на початку війни по всій Україні демонтували дорожні знаки. В першу чергу демонтували вказівні знаки та назви населених пунктів, щоб ворог не міг зорієнтуватись на місцевості.