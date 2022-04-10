Статус кандидата на вступ до ЄС надасть Україні потужну мотивацію у війні з РФ, - Маасікас

На думку посла Євросоюзу в Україні Матті Маасікаса, надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС стане дуже важливим мотиваційним поштовхом для України у російсько-українській війні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю Postimees.

Маасікас зазначив, що і в керівних органах Євросоюзу, і у Києві зараз прагнуть рухатися за процедурою якнайшвидше, та звернув увагу, що у Єврокомісії натякнули на готовність допомагати із заповненням опитувальника про вступ до ЄС - що доволі виняткова ситуація.

За його словами, Україні варто заповнити його якнайшвидше, і в Києві є велика політична воля для цього.

Маасікас розповів, що вже у понеділок зустрінеться з прем’єром Денисом Шмигалем та обговорить дотичні питання.

"Очевидно, що саме лиш надання статусу кандидата дасть Україні таку потужну мотивацію у цій війні, що допомога зброєю більше не буде необхідна", - сказав він.

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Маасікас застеріг, що процес руху до членства все одно не буде простим, тому що розширення ніколи не було у ЄС популярною ідеєю, а крім того - йдеться про суто практичні вимоги.

"Внутрішній ринок і його вимоги - це левова частка законодавства ЄС. Не можна просто взяти і прийняти когось. Якщо відповідності критеріям немає - то в усього ринку будуть певні проблеми. Навіть я не можу уявити, що країні надають статус кандидата і вони через рік отримують членство. Але ви маєте рацію - це буде велика мотивація, а також надає чітке розуміння, що Україні потрібно зробити", - зазначив посол.

На запитання журналістів про те, чи заважатиме руху України до членства війна з Росією та тимчасово окуповані території він сказав, що не може давати чіткі прогнози у цьому питання. Маасікас навів приклад Кіпру, який став членом ЄС, попри заморожений конфлікт та окуповані території.

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