Статус кандидата на вступ до ЄС надасть Україні потужну мотивацію у війні з РФ, - Маасікас
На думку посла Євросоюзу в Україні Матті Маасікаса, надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС стане дуже важливим мотиваційним поштовхом для України у російсько-українській війні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю Postimees.
Маасікас зазначив, що і в керівних органах Євросоюзу, і у Києві зараз прагнуть рухатися за процедурою якнайшвидше, та звернув увагу, що у Єврокомісії натякнули на готовність допомагати із заповненням опитувальника про вступ до ЄС - що доволі виняткова ситуація.
За його словами, Україні варто заповнити його якнайшвидше, і в Києві є велика політична воля для цього.
Маасікас розповів, що вже у понеділок зустрінеться з прем’єром Денисом Шмигалем та обговорить дотичні питання.
"Очевидно, що саме лиш надання статусу кандидата дасть Україні таку потужну мотивацію у цій війні, що допомога зброєю більше не буде необхідна", - сказав він.
Маасікас застеріг, що процес руху до членства все одно не буде простим, тому що розширення ніколи не було у ЄС популярною ідеєю, а крім того - йдеться про суто практичні вимоги.
"Внутрішній ринок і його вимоги - це левова частка законодавства ЄС. Не можна просто взяти і прийняти когось. Якщо відповідності критеріям немає - то в усього ринку будуть певні проблеми. Навіть я не можу уявити, що країні надають статус кандидата і вони через рік отримують членство. Але ви маєте рацію - це буде велика мотивація, а також надає чітке розуміння, що Україні потрібно зробити", - зазначив посол.
На запитання журналістів про те, чи заважатиме руху України до членства війна з Росією та тимчасово окуповані території він сказав, що не може давати чіткі прогнози у цьому питання. Маасікас навів приклад Кіпру, який став членом ЄС, попри заморожений конфлікт та окуповані території.
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Якщо й надалі гратимуть з Ігорєм Валєрійовичем в "ладушкі-ладушкі", як то зараз, та матимуит "100% свого прокурора," то ніхто нікуди не вступить. Якщо нададуть статус кандидата до вступу в ЄС, то це буде лише пропозиція виконати цілу низку серйозних умов, за належним виконанням яких будуть дуже пильно стежити. Наразі немає впевеності, що українське суспільство виявиться готове ті умови виконати. Першим індікатором рівня якості суспільства мають стати наступні парламентські вибори.
Мы сражаемся не за статус кандидата в ЕС. Детская логика у посла.
мантры про реформы до вступления придумали сторонники хутина, чтобы затормозить вступление стран Югославии , бо он надеялся созранить в тех странах своё влияние
ВЫВОД - МААСКИС работает на интересы хутина . Эстония , кстати, тоже вступала без реформ в ЕС - МААСКИС это подзабыл или скромно умалчивает
Поэтому ваш "вывод" - ложный, не учитывающий реальные процессы.
Реформы страны Балтии и восточной Европы делали вступив в ЕС . А вотстраны бывшей Югославии заставили делать кое-какие реформы до вступления в ЕС уже коррумпированные пропутинские политики
Реформы страны ДЕЛАЮТ ДО СИХ ПОР
Вы отличаете, какие именно реформы делаются странами, которые уже находятся в ЕС, или теми странами, которые однозначно определились со вступлением в ЕС, но еще не полностью совместимы? И в каком состоянии находятся страны, которые не могут определиться, чего им надо - то ли конституции, то ли севрюжины с хреном, и какие реформы должны они проделать для того, чтобы иметь надежду, что их в таком неопределенном состоянии согласились в ЕС принять?
І точно не вступ до ЄС.
В тексте подразумевается, что защита земли - основная мотивация, а перспектива будущего с ЕС - это дополнительный мотивирующий ориентир.