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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Статус кандидата на вступ до ЄС надасть Україні потужну мотивацію у війні з РФ, - Маасікас

маасікас,матті

На думку посла Євросоюзу в Україні Матті Маасікаса, надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС стане дуже важливим мотиваційним поштовхом для України у російсько-українській війні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю Postimees.

Маасікас зазначив, що і в керівних органах Євросоюзу, і у Києві зараз прагнуть рухатися за процедурою якнайшвидше, та звернув увагу, що у Єврокомісії натякнули на готовність допомагати із заповненням опитувальника про вступ до ЄС - що доволі виняткова ситуація.

За його словами, Україні варто заповнити його якнайшвидше, і в Києві є велика політична воля для цього.

Маасікас розповів, що вже у понеділок зустрінеться з прем’єром Денисом Шмигалем та обговорить дотичні питання.

"Очевидно, що саме лиш надання статусу кандидата дасть Україні таку потужну мотивацію у цій війні, що допомога зброєю більше не буде необхідна", - сказав він.

Також читайте: Посольство ЄС відновлює роботу в Києві

Маасікас застеріг, що процес руху до членства все одно не буде простим, тому що розширення ніколи не було у ЄС популярною ідеєю, а крім того - йдеться про суто практичні вимоги.

"Внутрішній ринок і його вимоги - це левова частка законодавства ЄС. Не можна просто взяти і прийняти когось. Якщо відповідності критеріям немає - то в усього ринку будуть певні проблеми. Навіть я не можу уявити, що країні надають статус кандидата і вони через рік отримують членство. Але ви маєте рацію - це буде велика мотивація, а також надає чітке розуміння, що Україні потрібно зробити", - зазначив посол.

На запитання журналістів про те, чи заважатиме руху України до членства війна з Росією та тимчасово окуповані території він сказав, що не може давати чіткі прогнози у цьому питання. Маасікас навів приклад Кіпру, який став членом ЄС, попри заморожений конфлікт та окуповані території.

Також читайте: Роботу зі вступу України до ЄС розпочато, - Маасікас

Автор: 

Україна (5882) Євросоюз (13381) Матті Маасікас (134)


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Топ коментарі
+18
А можно просто венгрию вышвырнуть а Украину принять
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10.04.2022 13:24
+17
Гарпуны, Томагавки в данный момент важнее членства в ЕС
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10.04.2022 13:26
+15
Україна і без цього статусу мотивована нищити окупантів.
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10.04.2022 13:24
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Будет показательно, если мы раньше кремлевских подстилок сербов вступим.
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10.04.2022 13:23 Відповісти
" мы раньше кремлевских подстилок сербов вступим"

Якщо й надалі гратимуть з Ігорєм Валєрійовичем в "ладушкі-ладушкі", як то зараз, та матимуит "100% свого прокурора," то ніхто нікуди не вступить. Якщо нададуть статус кандидата до вступу в ЄС, то це буде лише пропозиція виконати цілу низку серйозних умов, за належним виконанням яких будуть дуже пильно стежити. Наразі немає впевеності, що українське суспільство виявиться готове ті умови виконати. Першим індікатором рівня якості суспільства мають стати наступні парламентські вибори.
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10.04.2022 13:47 Відповісти
А можно просто венгрию вышвырнуть а Украину принять
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10.04.2022 13:24 Відповісти
к сожалению, это только воодушевляющий быстрый проект …но за него нужно всем «за» проголосовать. Венгрия??теперь Франция неизвестно…да и Германия под вопросом…в
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10.04.2022 14:02 Відповісти
Иш.ь ты еще даже не кандидат, а амбиции огого, орбан не вечен
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10.04.2022 15:10 Відповісти
От Латвии подписываюсь! Венгерские подстилки паРАШИ вообще непонятно как затесались в ЕС и за сколько сребреников продали тех, кто против советских танков выступал!
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10.04.2022 18:32 Відповісти
Україна і без цього статусу мотивована нищити окупантів.
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10.04.2022 13:24 Відповісти
Одне іншому не заважає
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10.04.2022 13:35 Відповісти
Это другое.(С)
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10.04.2022 13:51 Відповісти
Гарпуны, Томагавки в данный момент важнее членства в ЕС
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10.04.2022 13:26 Відповісти
а як кажуть під шумок, опитувальники і Молдові і Грузії, питання за шо? за непідтримання Санкцій? за небачення військової активности в пмр?
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10.04.2022 13:27 Відповісти
Бути кандідатьм і бути прийнятим-між ціми поняттями ціла прірва з погляду на дії організацій Європи.Я ка нам різниця! ГОловне-перемогти,а ще головніше -ЗАРАЗ врятувати хлопців в Маріуполі.
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10.04.2022 13:28 Відповісти
Не правильно. Мотивація в України - не членство де небудь, а власні суверенітет, свобода, територіальна цілісність. А от те, про що говорить Мааскіс дає підтримку у досягненні цих цілей.
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10.04.2022 13:28 Відповісти
ЩО за дурня? будем у ворога папочками з питаннями кидати? ДЕ ТАНКИ? ЛІТАКИ? ДАЛЕКОБІЙНА АРТИЛЕРІЯ?
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10.04.2022 13:31 Відповісти
Все есть у вас, не применяейте в польном обьеме
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10.04.2022 15:06 Відповісти
А защищать свою страну , разве не высшая мотивация?
Мы сражаемся не за статус кандидата в ЕС. Детская логика у посла.
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10.04.2022 13:31 Відповісти
Просто удивительно читать подобные заявления! Прачечная грязных денег - Кипр член Евросоюза, и ничего! Но заявлять, что в случае вступления в Евросоюз уже отпадет необходимость в оружии - просто космическая глупость, особенно в устах финна. Зачем тогда Финляндии вступать в НАТО?Значит, членство в Евросоюзе само по себе от россии не защитит. А что до мотивации для украинцев, так это просто оскорбительные заявления. Как подобные люди недальнего ума достигают высоких постов, понять просто невозможно.
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10.04.2022 13:31 Відповісти
космічєская глупасть назьватьі естонця фінном.
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10.04.2022 13:40 Відповісти
Если такое говорит представитель микроскопической Эстонии (тоже прачечной грязных денег государств бывшего союза), то это еще хуже, чем если бы это был представитель Финляндии. Смешно надуваться чужим величием.
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10.04.2022 13:44 Відповісти
Кацапским вяличием смердит от вашего поста.
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10.04.2022 18:45 Відповісти
Посмотрим сегодня как там французы проголосуют. Потому что если мягкотелого Макрона пошлют подальше то там никакой статус нам не светит в ближайшие годы.
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10.04.2022 13:34 Відповісти
Пусть МААСКИС поживет в Буче Мозги проветрит
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10.04.2022 13:37 Відповісти
Ще якесь чмо в калюжу перднуло.
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10.04.2022 13:40 Відповісти
Представитель Эстонии (даже не знаю, какую сотую процента составляет экономика Эстонии в ЕС, а население - около 1% или менее) берет на себя смелость вещать подобный бред.
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10.04.2022 13:48 Відповісти
Весь прикол всіх цих кандидатств полягає у тому, що вступ до членства у ЄС може бути виключно після реформування законодавства, судових і правоохоронних органів та ін. Без виконання цього домашнього завдання Євросоюзу не буде. А тепер питання: чи готовий моноскот позбутися кишенькових судів? Чи готовий зе-лох розпрощатися зі смотрящім за правоохоронними органами - рашистом татаровим? Чи готові зе-гниди відмовитися від лобіських законів по власному збагаченню і свого оточення? А як нарахунок незалежного САП або НАБУ? Ну і вишенка на торті - чи видадуть зе-скоти каломойського американцям?!! Отже, дорога у ЄС буде не такою простою як здається любителям пріколів. І я не вірю, що зелені гниди будуть собі шкодити аби плєбсу дати ЄС, якби красиво не співав абізянія.
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10.04.2022 13:48 Відповісти
Вы не правы, Словакия делала реформы вступив в ЕС , и Прибалтика делала реформы , вступив в ЕС
мантры про реформы до вступления придумали сторонники хутина, чтобы затормозить вступление стран Югославии , бо он надеялся созранить в тех странах своё влияние
ВЫВОД - МААСКИС работает на интересы хутина . Эстония , кстати, тоже вступала без реформ в ЕС - МААСКИС это подзабыл или скромно умалчивает
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10.04.2022 13:53 Відповісти
Эстония свои реформы делала с 1991 года, и о вступлении в ЕС начала вести переговоры в 1997 году. У них было однозначное понимание своего курса, а не вечное украинское хитрожопое сидение на двух стульях и шатания то к Европе, то к рашке. И даже сейчас еще не понятно, не сольют ли Украину опять Ермак с товарищами.
Поэтому ваш "вывод" - ложный, не учитывающий реальные процессы.
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10.04.2022 18:56 Відповісти
Вы вообще не понимаете что такое реформы и с чем их едят
Реформы страны Балтии и восточной Европы делали вступив в ЕС . А вотстраны бывшей Югославии заставили делать кое-какие реформы до вступления в ЕС уже коррумпированные пропутинские политики
Реформы страны ДЕЛАЮТ ДО СИХ ПОР
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10.04.2022 19:51 Відповісти
Прикинь, да! Даже Германия и Франция делают реформы! Каждый год! Будучи в ЕС! Поэтому для того, чтобы вступить в ЕС, реформы не нужны! Правда?

Вы отличаете, какие именно реформы делаются странами, которые уже находятся в ЕС, или теми странами, которые однозначно определились со вступлением в ЕС, но еще не полностью совместимы? И в каком состоянии находятся страны, которые не могут определиться, чего им надо - то ли конституции, то ли севрюжины с хреном, и какие реформы должны они проделать для того, чтобы иметь надежду, что их в таком неопределенном состоянии согласились в ЕС принять?
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10.04.2022 19:57 Відповісти
Как быть с несоответствию Копенгагенским критериям, клептократической олигархией и тем, что украинской власти(не народу) невыгодно(доказано саботажем) вступление в ЕС? Дай Бог, чтоб приняли. НАЦИЯ ЗАСЛУЖИВАЕТ.
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10.04.2022 14:01 Відповісти
В данной ситуации Украина нуждается мощном вооружении . Как могут думать люди заваленными под руинами, массовых захоронениях своих родных близких . А возьмут ли нас в ЕС ?
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10.04.2022 14:11 Відповісти
У нас мотивація: 1) Незалежність України; 2) Нам не залишили вибору, оскільки вони хочуть фізично винищити всіх українців.
І точно не вступ до ЄС.
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10.04.2022 14:12 Відповісти
...а після здобуття цього статусу наші добрі друзі з ЄС почнуть тупо вимагати, щоб українці наділи масочки і вкололи чергову бустерну дозу лайна. Дурникам обов'язково мати когось, хто б вказував, як їм жити, вони просто не спроможні самі навести лад у своєму домі.
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10.04.2022 14:50 Відповісти
Это пряник для жителей востока, если не так то они могуть медленно отойдти рашке, в херсоне митингует от силы несколько тысяч, с 300 тысчсного города, я так ответил бы на месте ЕС.. А начет вооружения то они поставляются. Ес не виновато что вы чесали в одном месте 8 лет..
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10.04.2022 15:09 Відповісти
Статус кандидата! Це як от от вам мають дати зарплату, але її все нема, і вас мотивують: - ну ще трошки потерпіть, ось ось буде.
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10.04.2022 17:00 Відповісти
А вы побольше всяких ермаков в качестве "царей" держите, вот тогда точно будет все по плану. И шашлычки на майские в том числе. Зачем вам это поганое ЕС?
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10.04.2022 18:59 Відповісти
Наші дурні то наші дурні, з ними розберемося самі. Саме з плеча німців було відтягування процедури. Фрау фон меркель варто дякувати. Саме німці нам не "давали шансів" на перемогу і тупили з допомогою. Але ніби пороздуплялися на щастя. З рештою, лицемірства вистачає з обох сторін, на залежно від наявності єрмаків і йому подібних.
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10.04.2022 20:46 Відповісти
Даже будучи в ЕС скажу, что ТУПОСТЬ считать, что украинцев мотивирует не защита своей земли, а вступление в ЕС!
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10.04.2022 18:31 Відповісти
Проблемы с чтением, что ли? В тексте нигде не сказано, что украинцев мотивирует не защита своей земли. Это вы сами выдумали.
В тексте подразумевается, что защита земли - основная мотивация, а перспектива будущего с ЕС - это дополнительный мотивирующий ориентир.
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10.04.2022 19:01 Відповісти
 
 