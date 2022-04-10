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Зеленський обговорив із Шольцом оборонну підтримку та санкції проти РФ

зеленський,шольц

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Сторони обговорили оборонну та фінансову допомогу Україні та санкції проти Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі глави держави у Twitter.

"Провів телефонну розмову з Олафом Шольцом. Наголосили, що всі винні у воєнних злочинах мають бути ідентифіковані та покарані. Обговорили антиросійські санкції, оборонну та фінансову підтримку України", - написав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін живе в реаліях минулих століть, - Шольц

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) оборона (4779) Шольц Олаф (1136)


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ЄС, США, Великобританія прямим текстом звинувачують росіян у звірствах на Київщини. І лише ця ***** висловлює стурбованість та закликає до незалежного розслідування.
Вся розмова полягала в озвучуванні причин, чому фінансовий партнер російського фашизму не може допомогти Україні в тому обсязі, в якому може.
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10.04.2022 14:50 Відповісти
 
 