"Якщо б ми були в НАТО, цієї б війни не було", - Зеленський

Нинішньої війни росії проти України могло б не бути або вона розгорталася б інакше, якби Україна була членом НАТО.

Про це президент Володимир Зеленський сказалв в інтерв’ю APNews, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо б ми були в НАТО, цієї б війни не було або вона б по-іншому розгорталася. У нас би було плече близьких сусідів, потужних сусідів, ми разом могли б воювати. Упевнений, у принципі, що війни би не було все ж таки, якби ми були в НАТО", - сказав глава держави.

Він підкреслив, що озброєння, яке Україна отримує від інших країн, все ще недостатньо, а для деяких видів обладнання та зброї вже запізно.

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Зокрема, якщо говорити про Маріуполь, де Україна втратила вже тисячі людей.

"Цього все ще недостатньо", - наголосив Зеленський.

За словами глави держави, від деяких країн він бачить стовідсоткову підтримку, а деякі європейські лідери вже змінили свої позиції.

"Але ви бачите ціну цих змін... Чому не можна було раніше?" - сказав він.

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