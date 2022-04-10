"Якщо б ми були в НАТО, цієї б війни не було", - Зеленський
Нинішньої війни росії проти України могло б не бути або вона розгорталася б інакше, якби Україна була членом НАТО.
Про це президент Володимир Зеленський сказалв в інтерв’ю APNews, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Якщо б ми були в НАТО, цієї б війни не було або вона б по-іншому розгорталася. У нас би було плече близьких сусідів, потужних сусідів, ми разом могли б воювати. Упевнений, у принципі, що війни би не було все ж таки, якби ми були в НАТО", - сказав глава держави.
Він підкреслив, що озброєння, яке Україна отримує від інших країн, все ще недостатньо, а для деяких видів обладнання та зброї вже запізно.
Зокрема, якщо говорити про Маріуполь, де Україна втратила вже тисячі людей.
"Цього все ще недостатньо", - наголосив Зеленський.
За словами глави держави, від деяких країн він бачить стовідсоткову підтримку, а деякі європейські лідери вже змінили свої позиції.
"Але ви бачите ціну цих змін... Чому не можна було раніше?" - сказав він.
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За времён Порошенко беню, который был самым большим кровосисей сильно прижали и ему некуда было уже бежать, обложили везде.
Один из вариантов для бени - получить власть в Украине и продолжить грабеж бюджета и украинцев.
Для реализации плана был задействован Зеленский, бизнес которого частично пострадал, и в моральном плане тоже. Допускаю, что этот план готовился давно, но в силу молодости главного актера был нереализуем.
Теперь главное. Есть вероятность что "партнёры" заручились поддержкой кремля за какие то политические и экономические уступки. Именно это объясняет нелогичное поведение и риторику зеленского.
После победы на выборах договоренности решили закрепить или конкретизировать в Омане. Сбитый украинский самолет как доказательство серьезных намерений кремля или реакция на попытку пропетлять зеленского. Короче говоря, секретные договоренности есть. Ничем необъяснимое, с первого взгляда, желание Зе встретится с ******, это по сути желание обговорить секретные договоренности с глазу на глаз и возможно кинуть предьяву за их нарушение. Ведь мы знаем *****.
Я думаю что Зе пообещал откат назад - нейтральный статус, язык и прочее. Это все можно описать его же фразой - какая разница. Только этим можно объяснить полное игнорирование обороноспособности и движение в НАТО, безудержная трата денег на асфальт.
Серьезной проблемой для реализации такого плана является Порошенко. Вот почему Зе не унимался в попытке посадить. Возможно посадка была часть договоренностей.
Возможно, зная о таких планах, порох закрепил в конституции курс на НАТО, чтобы усложнить откат назад.
Короче говоря, впереди нас ждут громкие разоблачения.
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Зеленский, а что ты сделал, чтобы Украина была в НАТО? По пунктам: 1,2 и т.д.
Зато пальцев на руках не хватит, чтобы перечислить, что ты сделал или не сделал, чтобы Украина не была в НАТО.
Брешеш, блаЗЄнський. Найбільшим ворогом вашої квартальної гидоти був Віктор Ющенко, прихильник вступу до НАТО, і якого ви з лайном змішували в усіх ваших совкових номерах.
Через корупцію та відсутність верховенства права в Україну майже не заходили західні гроші. Коли в Польщу західними корпораціями вкладались десятки мільярдів доларів на рік, то в Україні ця цифра іноді не досягала й одного мільярда. Та й то, переважно це були гроші не західних корпорацій, а офшорних компаній, які належать нашим же олігархам.
А якщо у західних корпорацій тут немає майна і грошей, то що Заходу тут захищати? Невже заводи Ахметова і Коломойського? От через це нас не приймали в НАТО.
По суті за війну і кров ми маємо дякувати десяткам тисяч корупційних пик, до якої б партії вони не належали та в оточенні якого президента не перебували. Винна не конкретна влада, а вся українська продажна ілітка.
Та хоча б світовий устрій та правопорядок, щоб іншим неповадно було. Мало?
Але, якби Україна дійсно інтегрувалась в Захід, та тут були великі інвестиції, то вони б і небо закрили, і миротворців своїх ввели, а може й в НАТО прийняли.
Наприклад Фінляндію і Швецію вони беруть в НАТО без розмов і плювати їм на гнів Росії. А нам сказали, що не можна, бо Путін почне ядерну війну. Це звісно голіма відмазка. Просто в них немає достатніх підстав впрягатись за нас по повній. Дякуючи жадібності наших корупціонерів та тупості пересічних, яким на ті інвестиції було насрати.
На тлі https://www.dw.com/uk/minoborony-povidomylo-pro-90-tysiach-rosiiskykh-viisk-poblyzu-ukrainskykh-kordoniv/a-59703189 стягнення російських військ до українського кордону розвідка західних країн припускає, що цієї зими існує "висока ймовірність" спроб Росії дестабілізувати ситуацію в Україні, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв'ю Financial Times. У США, за даними видання, є розвідувальні дані, які свідчать про те, що РФ готується до можливого вторгнення в Україну. 15.11.2021р.
Видання відзначає, що британська та американська розвідки "все більше переконані", що Володимир Путін розглядає можливість військових дій для захоплення більшої частини України, або ж для дестабілізації ситуації в Україні, що на його переконання може сприяти зміні влади у Києві на більш проросійську. 20.11.2021р.
За даними розвідок низки держав-членів НАТО, в Україні за останні тижні збільшилася кількість російських найманців, які підпорядковані спецслужбам держави-агресорки. З їх допомогою Росія може спробувати створити провокації для отримання формальної причини початку широкомасштабного вторгнення в Україну, повідомляє агентство https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-russian-mercenaries-with-spy-links-increasing-presence-ukraine-western-2022-02-14/?taid=620a85e300a90b0001361b75&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter Reuters з посиланням на три анонімні джерела у спецслужбах.....14.02.2022 року.
КИЇВ 20 січня 2022р.
Зеленський попросив українців не панікувати, а готуватися смажити шашлик. https://kpp.news/news/politics/zelenskyi-poprosyv-ukraintsiv-ne-panikuvaty-a-hotuvatsia-smazhyty-shashlyk.html
На саммит НАТО не поехал, представителя не назначил, обороноспособность подрывал, бюджет грабил, ракетные программы свернул, операцию по вагнерам слил, кротами парашными себя окружил и т.д., а теперь претензию НАТО выставляет. Срал на предупреждения о полномасштабном вторжении и т.д. Ну не падла ли?
І тут знов заспівав...
А якби ЗЄ готувався б до війни, а не до травневих шашликов, то не було б різанини в Бучі, Ворзелі, Ірпені, Гостомелі.
Беня аплодує.