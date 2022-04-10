Україна отримала від Заходу ще недостатньо зброї. Деяке озброєння надали запізно, - Зеленський

Захід запізнився з наданням Україні деяких видів озброєння, яке можна було передати ще до загибелі великої кількості українців.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Associated Press, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Все обладнання, все що вони вже надсилають, для деяких видів обладнання це зроблено запізно. Тому шо, коли ми, наприклад, говоримо про Маріуполь, коли ви втрачаєте тисячі людей, і що тепер? Від лідерів деяких країн я бачу 100-відсоткову підтримку, це справді так. А деякі європейські лідери змінили позицію, але ви бачите ціну цих змін", - сказав Зеленський.

На питання про те, це достатньо зброї отримала Україна, щоб зробити різницю у війні, президент відповів: "Ще ні, ще ні".

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Президент також сказав, що, якби Україна була членом НАТО, цієї війни б не було, або вона мала б інший вигляд.

"Вона б по-іншому розгорталась, у нас було б плече близьких сусідів, ми разом могли би воювати. Але впевнений, що війни все ж таки не було б", - додав він.