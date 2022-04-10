Боррель отримав від влади України список необхідного озброєння для протистояння військовому вторгненню РФ

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель повідомив, що отримав від влади України список необхідного озброєння для протистояння військовому вторгненню Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю виданню Corriere Dellа Sera.

Боррель повідомив, що скликає Військовий комітет ЄС, щоб обговорити поставки зброї.

"Я повертаюся зі списком зброї, яка потрібна українцям. І ми будемо слідувати йому. Але у Європейського Союзу немає зброї. Ми повинні постукати у двері країн-членів і сказати, що необхідно. Я скликаю (як повернуся в з Києва. - Ред.) Військовий комітет ЄС для поставок", - сказав він.

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