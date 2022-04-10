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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Боррель отримав від влади України список необхідного озброєння для протистояння військовому вторгненню РФ

боррель

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель повідомив, що отримав від влади України список необхідного озброєння для протистояння військовому вторгненню Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю виданню Corriere Dellа Sera.

Боррель повідомив, що скликає Військовий комітет ЄС, щоб обговорити поставки зброї.

"Я повертаюся зі списком зброї, яка потрібна українцям. І ми будемо слідувати йому. Але у Європейського Союзу немає зброї. Ми повинні постукати у двері країн-членів і сказати, що необхідно. Я скликаю (як повернуся в з Києва. - Ред.) Військовий комітет ЄС для поставок", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз надасть обладнання для збору доказів воєнних злочинів Росії в Україні, - Боррель

Автор: 

зброя (7451) Євросоюз (13381) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+21
Видання
https://twitter.com/politico @politico
присвятило велику статтю Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. Хоча він намагається уникати зіркового статусу, успіхи у знищенні загарбників неминуче перетворюють Залужного на історичну постать. Про Залізного. Незламного. Залужного.
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10.04.2022 14:39
+2
размер 42, 43, 45.
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10.04.2022 14:42
+1
Навіщо політикам цим займатися?
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10.04.2022 14:57
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Видання
https://twitter.com/politico @politico
присвятило велику статтю Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. Хоча він намагається уникати зіркового статусу, успіхи у знищенні загарбників неминуче перетворюють Залужного на історичну постать. Про Залізного. Незламного. Залужного.
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10.04.2022 14:39 Відповісти
Будущий Президент Украины В. Залужный.
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10.04.2022 17:27 Відповісти
размер 42, 43, 45.
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10.04.2022 14:42 Відповісти
Он таким стал после Бучи.
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10.04.2022 15:06 Відповісти
Навіщо політикам цим займатися?
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10.04.2022 14:57 Відповісти
Говорит Москва!

"Из Европы всё чаще слышны голоса, что победа будет одержана на поле боя.
Боррель что-то такого плана зарядил)
Наши аж ******)))"
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10.04.2022 14:58 Відповісти
Нема в нас влади... інакше отримав би він елементарно піздюлєй, тварина .
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10.04.2022 15:11 Відповісти
После Победы, В. Залужный - лучший Президент Украины. На две каденции.
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10.04.2022 17:26 Відповісти
 
 