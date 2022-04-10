Битва за Донбас: Десь о 3-4-й годині ранку почнеться масований артобстріл, потім вони підуть у наступ величезною кількістю танків, піхоти, - Гайдай
Голова Луганської обласної військової Сергій Гайдай розповів, якого перебігу подій очікує під час битви за Донбас.
Про це він розказав в інтерв’ю "Українській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми розуміємо, що найближчим часом буде наступ. Величезний бій буде за Донбас. Бачимо, що відбувається накопичення сил, засобів. Величезна кількість техніки. Ну, готуємося", - сказав він.
Гайдай зазначив, що загарбникам потрібна "хоч якась перемога". Тому вони спробують вийти на географічні кордони Луганської та Донецької областей.
"Я думаю, що буде щось на кшталт такого: десь о 3-4-й годині ранку почнеться масований артобстріл. Будуть задіяні міномети важких і великих калібрів, артилерія, авіація, РСЗВ, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У", "Точка-В". Усе, що в них є, вони використають. Це буде тривати декілька годин саме на території Донецької та Луганської областей, а потім вони підуть у наступ величезною кількістю танків, піхоти", - розповів Гайдай.
Голова ОВА зазначив, що росіяни не зможуть наступати з півночі, півдня та сходу одночасно - не вистачить сил та засобів.
"Думаю, декілька днів, і вони підуть у наступ. Від того, як буде розвиватися цей наступ, залежатиме переговорний процес", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Бис мо жили, Слава Україні!
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Губернатор Небраски Пит Рикеттс заявил, что его штат отправит 550 единиц защитного снаряжения, а губернатор Айовы Ким Рейнольдс заявила, что Департамент общественной безопасности ее штата и 18 правоохранительных органов предоставят Украине 860 единиц снаряжения.
снял с дрона Ефрем Лукацкий (Associated Press):
Боже, бережи наших воїнів і мирних, які лишилися на своїй землі, ми у боргу не залишимося
Здається, ти голова ОВА Луганської області, на тобі всі адміністративні клопоти... Ну так займайся комуналкою, постачанням, евакуацією...
А він тут картини армагеддону малює.
Які, мля, "тисячі танків", сотні великокаліберної артилерії, бла, бла, бла?
Врешті-решт ГШ ЗСУ мабуть знає краще.
А цей мислить кадрами хроніки Другої світової війни, тисячі гармат в ряд, сотні "Катюш"...
А займався б своєю справою, на дурниці не було б часу.
2 К обеду, очухавшись, колона выдвинулась в место своего базирования Любовку, зная что наша арта не достает до их лагеря. Но что то пошло не так и здесь их хорошо накрыли. Сильно поредевшие остатки убегали по полям в сторону Александриновки.
Хроники орковских атак.
Как было перед началом битвы на Курской дуге?
Труси попряталися в склад тер.оборони Львова та Ужгорода.
Але вони отримають всі воїнські пільги та виплати від бюджету України, хоч й ховаються від справжньої війни у мирному Львові та тихому Ужгороді.
Та і "труси", це те, що ти зранку забуваєшь вдіти, свинорил...
- Фффу! Від найпідступніших ворогів ніби відбився, капітуляції не допустив. Тепер можна йти спокійно лупашити мoZZk@лів.
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