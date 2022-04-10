Битва за Донбас: Десь о 3-4-й годині ранку почнеться масований артобстріл, потім вони підуть у наступ величезною кількістю танків, піхоти, - Гайдай

Голова Луганської обласної військової Сергій Гайдай розповів, якого перебігу подій очікує під час битви за Донбас.

Про це він розказав в інтерв’ю "Українській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що найближчим часом буде наступ. Величезний бій буде за Донбас. Бачимо, що відбувається накопичення сил, засобів. Величезна кількість техніки. Ну, готуємося", - сказав він.

Гайдай зазначив, що загарбникам потрібна "хоч якась перемога". Тому вони спробують вийти на географічні кордони Луганської та Донецької областей.

"Я думаю, що буде щось на кшталт такого: десь о 3-4-й годині ранку почнеться масований артобстріл. Будуть задіяні міномети важких і великих калібрів, артилерія, авіація, РСЗВ, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У", "Точка-В". Усе, що в них є, вони використають. Це буде тривати декілька годин саме на території Донецької та Луганської областей, а потім вони підуть у наступ величезною кількістю танків, піхоти", - розповів Гайдай.

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Голова ОВА зазначив, що росіяни не зможуть наступати з півночі, півдня та сходу одночасно - не вистачить сил та засобів.

"Думаю, декілька днів, і вони підуть у наступ. Від того, як буде розвиватися цей наступ, залежатиме переговорний процес", - додав він.