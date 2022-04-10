Країни ЄС можуть обходити транспортні санкції щодо Росії та Білорусі, – Мінінфраструктури

Нещодавно запроваджена заборона Єврокомісії на перебування вантажного транспорту із Росії та Білорусі на території ЄС, містить ряд виключень, через які кожна країна ЄС може обходити санкції на власний розсуд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України на власній сторінці у Facebook.

Як зазначають у відомстві, увесь вантажний транспорт РФ та Білорусі має залишити територію Євросоюзу до 16 квітня. Однак рішення Єврокомісії залишає право кожній країні окремо вирішувати, яку категорію вантажів країна-агресор та його сателіт будуть продовжувати ввозити.

"У рішенні Єврокомісії зазначено, що країни-члени ЄС можуть на власний розсуд дозволити підприємствами Росії та Білорусі транспортування окремих категорій вантажів, зокрема: 1) природний газ та нафта, включно з продуктами нафтопереробки, а також титан, алюміній, мідь, нікель, паладій та залізну руду; 2) фармацевтична, медична, сільськогосподарська та харчова продукція, включно з пшеницею та добривами; 3) гуманітарні вантажі; 4) окремо передбачена можливість робити виключення для російських компаній у вивезенні та передачі культурних цінностей, наданих у тимчасове користування", – йдеться у повідомленні.

У Мінінфраструктури наголошують, що подібні правила сприятимуть подальшій залежності Європи від товарів окупанта та створюють ефект невідповідності санкцій до тих втрат, які зазнає Україна щодня.

"Попри повне право країн-членів ЄС робити винятки, Україна розраховує на усвідомлення наслідків непослідовності санкцій. Цивілізована Європа має нарешті позбутися залежності від російських і білоруських товарів. І нарешті припинити фінансування війни в Україні", – підкреслюють у міністерстві.

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Окрім того, вказані винятки можуть швидко відновити звичний процес торгівлі з агресором, а першими цим скористаються країни, які публічно не засудили росіян за війну проти України.

"Причиною п'ятого пакета санкцій Єврокомісії стало засудження воєнних злочинів Росії, зокрема масових вбивств цивільних українців у Бучі та інших населених пунктах. Зважаючи на це, не зрозуміла доцільність таких напівзаходів, які залишають величезний простір для обходу санкцій. Така позиція партнерів не виглядає послідовною та логічною", – резюмували в Мінінфраструктури.

Як раніше зазначала перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, Україна втратила понад 500 мільярдів доларів з початку вторгнення російських окупантів.