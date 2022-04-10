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Новини Санкції проти Росії
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Країни ЄС можуть обходити транспортні санкції щодо Росії та Білорусі, – Мінінфраструктури

санкции

Нещодавно запроваджена заборона Єврокомісії на перебування вантажного транспорту із Росії та Білорусі на території ЄС, містить ряд виключень, через які кожна країна ЄС може обходити санкції на власний розсуд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України на власній сторінці у Facebook.

Як зазначають у відомстві, увесь вантажний транспорт РФ та Білорусі має залишити територію Євросоюзу до 16 квітня. Однак рішення Єврокомісії залишає право кожній країні окремо вирішувати, яку категорію вантажів країна-агресор та його сателіт будуть продовжувати ввозити.

"У рішенні Єврокомісії зазначено, що країни-члени ЄС можуть на власний розсуд дозволити підприємствами Росії та Білорусі транспортування окремих категорій вантажів, зокрема: 1) природний газ та нафта, включно з продуктами нафтопереробки, а також титан, алюміній, мідь, нікель, паладій та залізну руду; 2) фармацевтична, медична, сільськогосподарська та харчова продукція, включно з пшеницею та добривами; 3) гуманітарні вантажі; 4) окремо передбачена можливість робити виключення для російських компаній у вивезенні та передачі культурних цінностей, наданих у тимчасове користування", – йдеться у повідомленні.

У Мінінфраструктури наголошують, що подібні правила сприятимуть подальшій залежності Європи від товарів окупанта та створюють ефект невідповідності санкцій до тих втрат, які зазнає Україна щодня.

"Попри повне право країн-членів ЄС робити винятки, Україна розраховує на усвідомлення наслідків непослідовності санкцій. Цивілізована Європа має нарешті позбутися залежності від російських і білоруських товарів. І нарешті припинити фінансування війни в Україні", – підкреслюють у міністерстві.

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Окрім того, вказані винятки можуть швидко відновити звичний процес торгівлі з агресором, а першими цим скористаються країни, які публічно не засудили росіян за війну проти України.

"Причиною п'ятого пакета санкцій Єврокомісії стало засудження воєнних злочинів Росії, зокрема масових вбивств цивільних українців у Бучі та інших населених пунктах. Зважаючи на це, не зрозуміла доцільність таких напівзаходів, які залишають величезний простір для обходу санкцій. Така позиція партнерів не виглядає послідовною та логічною", – резюмували в Мінінфраструктури.

Як раніше зазначала перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, Україна втратила понад 500 мільярдів доларів з початку вторгнення російських окупантів.

Автор: 

Кабмін (14081) росія (65052) санкції (11806) Євросоюз (13381)


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Топ коментарі
+8
ну схем обхода санкций, таких вот полусанкций, много. выход - только полное эмбарго на всё.
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10.04.2022 15:45
+6
дуже буде важно вгадати хто це буде - мадяри, жабоїди, срби на врби, ганси
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10.04.2022 15:39
+5
прибалты Англия Польша и мы вот это похлеще НАТО
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10.04.2022 16:10
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дуже буде важно вгадати хто це буде - мадяри, жабоїди, срби на врби, ганси
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10.04.2022 15:39 Відповісти
ну схем обхода санкций, таких вот полусанкций, много. выход - только полное эмбарго на всё.
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10.04.2022 15:45 Відповісти
Название санкций громкое, а на деле пшик. МЗС есть ещё над чем работат
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10.04.2022 15:47 Відповісти
Тоді потрібно продовжувати блокування
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10.04.2022 15:49 Відповісти
"перебування вантажного транспорту із Росії та Білорусі" - та москалі просто створять транспортну компанію в країні ЄС і почнуть гнати все ще більше як раніше, просто купивши або взятвши в аренду вантадівки з ЄС. Це взагалі нікуя не санкції
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10.04.2022 15:54 Відповісти
Это полусанкции. Взять в аренду европейцев - это оставить десятки тысяч своих дальнобойщиков без работы. Уже хлеб. Плюс усложнение и удорожание логистики. Но этого конечно мало
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10.04.2022 16:58 Відповісти
Эти санкции для россии , как мёртвому примочки.
Германия будет поставлять то , что запросят, а Франция по прежнему,
согласно ранее договоров оборудование электроники для военно-промышленного комплекса. Модернизация танков, самолётов,
вертолётов и др. Россия имеет в день- 1млрд. долл. за энергоносители
и до конца года будет их использовать. Что Макрон, что Шольц- всё
пустата , пример те 100 танков, что обещала Германия, или дело об самолётах и систем ПВО.
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10.04.2022 16:00 Відповісти
Самые действие санкции - эмбарго на углеводороды. Остальное мелочь по карманам.
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10.04.2022 16:10 Відповісти
прибалты Англия Польша и мы вот это похлеще НАТО
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10.04.2022 16:10 Відповісти
а если вдруг случится что по дороге 2-3 кацапо-фашисткие фуры случайно взлетят на воздух?
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10.04.2022 16:12 Відповісти
Треба мати домовленість з Польщею і відслідковувати, що і хто возить. Якщо поза списком - Польща має првао конфіскувати товар і фури. Україна та Польща щодватижні повинні перегядати списки товарів і наполягати на зменшенні товарообігу. ЄС має шукати постачальників для себе в інших країнах світу.
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10.04.2022 16:30 Відповісти
як що в законі чи постанові містяться якісь пункти чи поправки.
то цей закон, годівничка для корупціонерів
приклад, наш карний кодекс України.
вбивство, від 5 до 12 +-
вбивця без грошей отримує 12
блатний 5 а через СІЗО виходить через 2,5 роки.
майже те ж саме з цими обмеженнями.
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10.04.2022 17:30 Відповісти
 
 