Доктор Патрік Бешем, відомий своєю прихильністю Дональду Трампу, в англомовному інформаційному сегменті поширює тезу про "лицемірну русофобію Заходу". Усе через впроваджені проти Росії санкції.

Про це повідомляють у ЦПД при РНБО, інформує Цензор.НЕТ

Науковець П.Бешем підтримує риторику країни-агресора не перший рік. Так, у різні періоди з 2007 до 2022 рік П.Бешем стверджував: "Захід не має засуджувати росію через недемократичні вибори" (2007 рік, після парламентських виборів РФ), "Росія і надалі має бути стратегічним партнером США та Канади" (після вторгнення росії в Україну у 2014 році) та "Політизація спорту - це збочення" (про всесвітній бойкот росії на тлі повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого)

Нагадаємо, що Росія вдається до маніпулятивних наративів про "русофобію світу", намагаючись виправдати вчинені злочини проти людства в Україні.

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