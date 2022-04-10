Росія використовує заяви американського науковця для звинувачення світу у русофобії, - Центр протидії дезінформації при РНБО України
Доктор Патрік Бешем, відомий своєю прихильністю Дональду Трампу, в англомовному інформаційному сегменті поширює тезу про "лицемірну русофобію Заходу". Усе через впроваджені проти Росії санкції.
Про це повідомляють у ЦПД при РНБО, інформує Цензор.НЕТ
Науковець П.Бешем підтримує риторику країни-агресора не перший рік. Так, у різні періоди з 2007 до 2022 рік П.Бешем стверджував: "Захід не має засуджувати росію через недемократичні вибори" (2007 рік, після парламентських виборів РФ), "Росія і надалі має бути стратегічним партнером США та Канади" (після вторгнення росії в Україну у 2014 році) та "Політизація спорту - це збочення" (про всесвітній бойкот росії на тлі повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого)
Нагадаємо, що Росія вдається до маніпулятивних наративів про "русофобію світу", намагаючись виправдати вчинені злочини проти людства в Україні.
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Мовляв, Зеленський категорично відкинув російську інтерпретацію угод і «росіяни були розлючені»
То в ці очі хоче заглянути Зеленський? Це його арахамія з подоляком закликають зробити гарантом безпеки України? Це ж було вже, в Будапештскому меморандумі записано, що московія гарант нашої безпеки, допомогло?
Це так само як і з короною.
100 кажуть що інфекція небезпечна, 1-2-3 навпаки ..
Але такі ж собі підорашки кажуть що 50:50
Кадыровцы сняли кино, где "пленного украинского солдата" играет слабоумный бездомный Источник: