Путін та Лукашенко зустрінуться на Далекому Сході РФ, щоб обговорити Україну, - росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін та Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, збираються зустрітися на далекому сході РФ.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч запланована на 12 квітня - в цей день в Росії відзначають День космонатики. Путін та Лукашенко вирушать на космодром "Східний", розташований в Амурській області РФ.

За даними російських ЗМІ, двоє диктаторів обговрюватимуть "ситуацію в Україні".

"Білорусь хотіла б виступити одним із гарантів безпеки, цю ідею підтримує і Москва", - повідомив ведучий програми "Москва. Кремль. Путін".

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