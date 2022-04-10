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Путін та Лукашенко зустрінуться на Далекому Сході РФ, щоб обговорити Україну, - росЗМІ

лукашенко,путін

Президент Росії Володимир Путін та Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, збираються зустрітися на далекому сході РФ.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч запланована на 12 квітня - в цей день в Росії відзначають День космонатики. Путін та Лукашенко вирушать на космодром "Східний", розташований в Амурській області РФ.

За даними російських ЗМІ, двоє диктаторів обговрюватимуть "ситуацію в Україні".

"Білорусь хотіла б виступити одним із гарантів безпеки, цю ідею підтримує і Москва", - повідомив ведучий програми "Москва. Кремль. Путін".

Також читайте: Лукашенко вимагає підключити Білорусь до переговорів між Україною та РФ

Автор: 

Білорусь (7927) Лукашенко Олександр (2653) путін володимир (23785) росія (65052)


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Топ коментарі
+38
Тю, чого так далеко їхати? Можете про Україну в Україні погомоніти.
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10.04.2022 16:01
+37
Білорусь - гарант безпеки України!!??
За-перше, ми абсолютно не знаємо, як закінчиться війна, і чи будуть взагалі потрібні перемовини з РФ, я вже не кажу про РБ.
Але я точно знаю, що всі, абсолютно всі відносини з цими країнами потрібно рвати. Суцільний паркан, мінні поля, візовий режим. В зв'язку з відсутністю дипломатичних зносин, просити якусь із країн-партнерів України взяти на себе консульські функції.
За-друге.
Ні РФ ні Білорусь, в будь-якому розкладі, не можуть бути ніякими гарантами для України.
А Білорусь, взагалі е може бути учасником перемовин. Білорусь не суб'єкт, а просто сателіт Путіна.
Ці два нелегітимні виродки, можуть гарантувати Україні тільки одне - війну.
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10.04.2022 16:05
+32
К Жириновскому ☠️☠️☠️валите ,ЖИВОДЕРЫ -МРАЗИ -ВЫРОДКИ ‼️Могли их вместе ,как Усаму бен Ладена УТИЛИЗИРОВАТЬ‼️‼️‼️‼️‼️
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10.04.2022 16:16
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лучше в аду в персональных чанах с кипятком
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10.04.2022 16:11 Відповісти
К Жириновскому ☠️☠️☠️валите ,ЖИВОДЕРЫ -МРАЗИ -ВЫРОДКИ ‼️Могли их вместе ,как Усаму бен Ладена УТИЛИЗИРОВАТЬ‼️‼️‼️‼️‼️
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10.04.2022 16:16 Відповісти
Может быть ,есть супер современное оружие на ноль умножить этих упырей👹☠️ ???
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10.04.2022 16:18 Відповісти
точку у ім
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10.04.2022 15:59 Відповісти
туди тільки ядерні міжконтинентальні ракети долетіти можуть - тому вони так далеко й драпонули
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10.04.2022 16:28 Відповісти
как раз там граница с США.
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10.04.2022 17:37 Відповісти
двійочнику - там кордон з Китаєм, а до Аляски 7 тисяч км. буде
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10.04.2022 18:36 Відповісти
ща прокоментують ...
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10.04.2022 15:59 Відповісти
токсичные уроды.
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10.04.2022 16:00 Відповісти
Дегенерантом разве что может выступить усатый ушлепок, а не гарантом.
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10.04.2022 16:01 Відповісти
Агрохимия может и подписаться на такого "гаранта". Там ума хватит.
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10.04.2022 16:29 Відповісти
Шайгу будут ипать или луку??
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10.04.2022 16:01 Відповісти
Тю, чого так далеко їхати? Можете про Україну в Україні погомоніти.
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10.04.2022 16:01 Відповісти
Эх, жалко они теперь там редко собираются...
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10.04.2022 16:04 Відповісти
Перебралися під Мелітополь (( але там їх теж оприбутковують ))
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10.04.2022 16:06 Відповісти
Тепер у Чаплинкі
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10.04.2022 16:16 Відповісти
Путін та Лукашенко зустрінуться на Далекому Сході РФ, щоб обговорити Україну
==============
краще в потойбіччі в пеклі нехай про Україну поговорять.
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10.04.2022 16:01 Відповісти
Чому так далеко? Можливо у Пхеньяні, бо це також Далекий Схід.
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10.04.2022 16:01 Відповісти
Таракан, запроси бункерного ***** зіграти в хокей. Невже тобі не в обіду, що ти по піздаку отримав, а кремлівська карла, ще ні.
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10.04.2022 16:02 Відповісти
в минске будет тарган и начало стола, куйло на дальнем востоке на другом конце стола
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10.04.2022 16:02 Відповісти
2 недоумки....Джонсон до Києва приїхав - в центр подій,а ці на Далекий Схід пхаються
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10.04.2022 16:02 Відповісти
Не треба Джонсона із тими боягузами порівнювати.
Це вони для укрДРГ про космодром написали. На самому ділі десь на Таймирі перетруть).
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10.04.2022 16:08 Відповісти
Какие на хер гаранты? Ахаха. А как же денацификация и прочая хренотень?
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10.04.2022 16:03 Відповісти
Два підара!
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10.04.2022 16:04 Відповісти
Хм, невже карту буде показувати звідки напад готувався.
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10.04.2022 16:04 Відповісти
Так, але є нюанс, карта наколота на дупі
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10.04.2022 16:09 Відповісти
З цього приводу є анекдот:

Конкурс татуировок. Куча народу, именитое жюри.
Выходит американец, снимает рубашку, а под ней статуя Свободы, ну как
настоящая. Публика рукоплещет.
Следующим идет француз, сбрасывает халат, а там - Эйфелева башня в лучах
заката. Зрители в полном восторге.
Подходит очередь грузина, он выходит, достает член, на котором ма-а-аленькая
точечка и стоит неподвижно на подиуме.
Народ в шоке....Возмущенный член жюри заявляет:
- Уважаемый, здесь конкурс татуировок, а не стрип-бар!
Грузин:
- Э-э-э, дарагой! Падажди, сейчас он встанет и ты увидишь какой
красивый город Тбилиси!
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10.04.2022 16:23 Відповісти
цука бункерная и падло уссатое ....
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10.04.2022 16:04 Відповісти
може якийсь японський камікадзе зустрів би їх літак
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10.04.2022 16:04 Відповісти
Який літак , воно як корейський колобок тепер хіба що бронепоїздом ))
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10.04.2022 16:08 Відповісти
точно, може вже й метро прокопали туди
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10.04.2022 16:10 Відповісти
Єщьр не понялі вєршьітелі судєб отцьі народов - вам pyZ....!
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10.04.2022 16:05 Відповісти
Білорусь - гарант безпеки України!!??
За-перше, ми абсолютно не знаємо, як закінчиться війна, і чи будуть взагалі потрібні перемовини з РФ, я вже не кажу про РБ.
Але я точно знаю, що всі, абсолютно всі відносини з цими країнами потрібно рвати. Суцільний паркан, мінні поля, візовий режим. В зв'язку з відсутністю дипломатичних зносин, просити якусь із країн-партнерів України взяти на себе консульські функції.
За-друге.
Ні РФ ні Білорусь, в будь-якому розкладі, не можуть бути ніякими гарантами для України.
А Білорусь, взагалі е може бути учасником перемовин. Білорусь не суб'єкт, а просто сателіт Путіна.
Ці два нелегітимні виродки, можуть гарантувати Україні тільки одне - війну.
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10.04.2022 16:05 Відповісти
На жаль, дипломатичні відносини з сателітом пуйла (N.B. Ви написали його прізвище неправильно, воно пишеться з малої літери) досі не розірвано. Посольство України у Мінську не закрито.
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10.04.2022 16:12 Відповісти
Є лише одна проблємка, малееееесенька така проблемка.
Це ми з вами, нормальні люди, це розуміємо.
А зелені підари на все згодні, аби пошвидше повернуть велике крадівництво і запустити волохаті жидівські пуцьки у міжнародний гаманець.
Одна надія на ЗСУ... бо на владу вже давно надії нема, переговорники *****, запроданці кляті.
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10.04.2022 19:34 Відповісти
ДВА ПЛЕШИВЦА
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10.04.2022 16:06 Відповісти
Ты у меня одна, словно в ночи луна,
Словно в году весна, словно в степи сосна.

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10.04.2022 16:07 Відповісти
Бульбаш напевно не долетить, літачок над Уралом десь наіпнеться. Неугодний став
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10.04.2022 16:08 Відповісти
Отправите их на луну. Там никто не помешает перетерет
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10.04.2022 16:09 Відповісти
сталин так не ссался в 41-м как ***** в 22-м.
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10.04.2022 16:10 Відповісти
Дарма ви так. Ця парочка має досить прикольний вигляд, як Біба та Боба -два довбойоба.
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10.04.2022 16:10 Відповісти
Лука, летовище Лунінець закрий для початку, звідки літають бомбардувати Чернігів, а тепер БПЛА
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10.04.2022 16:11 Відповісти
В провінції немає про що розмовляти, як обговорювати події в столиці... Нехай триндять.
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10.04.2022 16:13 Відповісти
Дуже небезпечна зустріч...зазвичай противники зустрічаються перед ескалацією...в мене погані передчуття. Можливо заставить Білорусь напасти на Україну, або буде хімічна атака зарином в кращому випадку.
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10.04.2022 16:15 Відповісти
сховай свої передчуття куда- подальше.Щоб заставити Білорусь нападати рашистському "куйлу" достатньо по телефоні дати білоруській шавці команду "тягни ногу у війну з Україною "
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10.04.2022 16:25 Відповісти
Белоруссия нападет на Украину? та лучше пусть Меркурий атакует, там тепло
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10.04.2022 20:11 Відповісти
Планують спільну втечу до Пн.Кореї? Так ці два дебіла і там нікому не потрібні.
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10.04.2022 16:16 Відповісти
А й справді... Перед цим пошле вермахт на Донбас, і у разі поразки, не чекаючи поки до нього прийдуть з табакеркою, перебіжить до Пухлика.
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10.04.2022 16:42 Відповісти
Не плекаю надій, та в бульбаша буде чи не єдина можливість хоч якось реабілітуватись і придушити цю мерзоту. В іншому випадку доля його не менш сумна.
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10.04.2022 16:19 Відповісти
Белоруссия ***** пускай идет за кацапией. ,,Гаранты,,*лядь.
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10.04.2022 16:21 Відповісти
З території білорусі по Україні стріляють ракетами і зайшли війська ворога. Тобто білорусь є повноцінним учасником війни. Україна, що дуже дивно!, жодного разу не відповіла на жоден постріл. Це сприймається в світі як слабкість України. Ми зможемо належним чином відповідати на напади з білорусі та ********** лише після повної зачистки агентів ***** у владі.
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10.04.2022 16:22 Відповісти
Яка відповідь на обстріли? Бульбафюрер хоче бути гарантом безпеки України. Дєрьмак з його шоблой підручних зараз замутить тему.
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10.04.2022 16:33 Відповісти
Беларусь - акупаваная краіна. Калі ўкраінцы і беларусы ў складзе войска СССР нападалі на Аўганістан, Украіна была агрэсарам, Беларусь была агрэсарам? Калі савецкія войскі стаялі ў краінах Варшаўскай дамовы на пастаяннай ратацыі і там былі і ўкраінцы і беларусы, Украіна была акупантам, Беларусь была акупантам? Адказнасць за гэтую вайну і за ўсе іншыя якія вяла Расейская Імперыя пад рознымі назвамі ляжыць толькі на гэтай імперыі, а не на акупаваных народах.

З тэрыторыі Крыма заходзяць войскі, з "ЛДНР" таксама напэўна перасоўваюцца войскі, так што, атрымліваецца Крым і "ЛДНР" - агрэсары і паўнавартасныя ўдзельнікі вайны?
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10.04.2022 17:36 Відповісти
Що значить "з тэрыторыі Крыма"? З території Автономної республіки Крим, тимчасово окупованої. Що значить "ЛДНР"? З тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської області. Говорімо й пишімо правильно.

А хто окупував вас? Хто обрав 1994-го року дебіла-колгоспника "президентом", і потім ще кілька разів "дозволив" йому бути практично самодержцем?
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10.04.2022 17:50 Відповісти
Бяшек ніхто не окуповував. Вони самі запросили ***** до себе і пасивно підкорились внутрішній диктатурі лукашенко. Аншлюс, як злиття в одне ціле двох подібних режимів, відрізняється від окупації. Вся відповідальність лежить саме на ... тому що лишилось від білорусів. Мову втратили, віру також втратили, землі віддали під заселення кацапам, живете з подачок *****стану і маєте нелегітимного самозванця своїм очільником. "Бяшки" одним словом. Історія вже вас викреслила як народ. Немає вас. Зникли. Ну що ж таке вже сталось з багатьма знищеними та асимільованими народами... Я добре памятаю як в 2014 бяшки масово ломанулусь в "Крим бєз хахлов" і як на вашій території фсб (2014-2021) арештовувало і катувало українців. А ще ми памятаємо хто підтримав окупацію Криму в ООН... Були незалежною державою в 1991 а зараз стали провінцією *****стану... Хотіли бути "руzкімі"? Ви ними стали.
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10.04.2022 17:59 Відповісти
-"пУтін та лУкашенко зустрінуться на далекому сході....."
А Борис Джонсон приїхав прямо в Київ!
Розмовляв з простими київлянами,роздивлявся наш Київ.
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10.04.2022 16:24 Відповісти
Китайцам замочить бы обоих и дело с концом.
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10.04.2022 16:26 Відповісти
Два гомика встретятся в самом дальнем бункере *****. ***** уже даже боится в Мацквэ сидеть.
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10.04.2022 16:29 Відповісти
А чого не в масквє алі мінскє.
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10.04.2022 16:30 Відповісти
Білоруські військові-робіть переворот, поки бульбофюрера не буде ,так йому вже нема куди буде повертатися!
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10.04.2022 16:34 Відповісти
насмішили
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10.04.2022 17:10 Відповісти
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10.04.2022 16:34 Відповісти
Никак какую гниль задумали. Неужели из-под китайского подбрюшья кнопочкой решили поиграть.
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10.04.2022 16:34 Відповісти
А зачем куйлу в таком случае таракан? Разве что в одиночестве издеваться над ним в бункере.
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10.04.2022 16:44 Відповісти
Для начала - кляп в пасть, чтоб много не 3.14здел, а дальше - по обстоятельствам.
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10.04.2022 19:09 Відповісти
Пошле вермахт на Донбас, і у разі поразки, не чекаючи поки до нього прийдуть з табакеркою, перебіжить до корейського Пухлика.
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10.04.2022 16:44 Відповісти
Если параша и Беларусь будут гарантами территориальной целостности и суверенитета, то наших внутренних гарантов нужно развесить на каштанах. Этот пункт является неприемлемым.
Таких "гарантов" неугодная власть может использовать для подавления протестов, как это было в ОДКБ. Да по сути такие гаранты и есть прямой путь в ОДКБ. Оно нам надо?
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10.04.2022 16:44 Відповісти
Ни одной страны из ОДКБ среди наших гарантов безопасности быть не должно.
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10.04.2022 16:45 Відповісти
Че там в тайге потерятся могут,если кто пристарается
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10.04.2022 16:47 Відповісти
не зная яку зброю дала нам америка
біжать бо всцялись
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10.04.2022 16:50 Відповісти
Лукашенка:
- Как вадічка, тьоплая? Я тут поплаваю...
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10.04.2022 16:58 Відповісти
Жириновский приглашен?
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10.04.2022 17:00 Відповісти
Путлеру и там уже рабы бункер выкопали?
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10.04.2022 17:06 Відповісти
Совет да любовь, голубцы.
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10.04.2022 17:07 Відповісти
Не кожен бульбофюрер перелетить Сибір.
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10.04.2022 17:11 Відповісти
було б кому зустріти
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10.04.2022 17:14 Відповісти
мені здається, що лукашеску викликали путіни на розправу: НЕ виконав обіцянок, даних путіну по відкриттю 2-го фронту в Україні...

луkашеску для путіна ВЖЕ використаний кондом....
більше вусатий придурок раSSії НЕ потрібний....

далі буде....
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10.04.2022 17:23 Відповісти
Може хтось їх накриє чимось ?
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10.04.2022 17:25 Відповісти
Безповоротно!
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10.04.2022 17:29 Відповісти
А таракан до Амура долетить ,чи рухне десь в руцьких ******?
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10.04.2022 17:37 Відповісти
Шо то как то тревожно , что бы просто поговорить , ехать в ***** может они надумали ЯО применить
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10.04.2022 17:38 Відповісти
Такая версия тоже имеет право на существование, но вот только оттуда далековато до своего бункера бежать придётся. Если он только его с собой не повезёт.
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10.04.2022 18:38 Відповісти
А може це вони на Марс зібралися?
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10.04.2022 17:38 Відповісти
Как-то скромно, не по *********. Тот всё с размахом делать любит.
Надо сразу на Солнце. И не ночью, как корейские "астронавты", а днём. Чтобы их переплюнуть, и себя "увековечить".
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10.04.2022 18:36 Відповісти
Ху...ло похоже Бульбафюрера решил в космос запустить Лука сделал свое дело, Лука больше не нужен... Где-нибудь случайно в тайге заблудится, потом все-равно скажут, что "украинские фошизды" порешили...
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10.04.2022 17:59 Відповісти
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10.04.2022 18:28 Відповісти
"Встреча запланирована на 12 апреля - в этот день в России отмечают День космонатики. Путин и Лукашенко отправятся на космодром "Восточный", расположенный в Амурской области РФ".

А чего не сразу на Луне? Батуты рогозинские закончились?
Или ***** уже настолько сыкотно, что более отдалённого места он просто не нашёл?
В чём смысл перется на ДВ, чтобы именно там обговаривать "ситуацию в Украине"?
Какое отношение имеет их день космонавтики и космодром к "ситуации в Украине"?
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10.04.2022 18:33 Відповісти
"Абсолютно неочікуваний візит Бориса Джонсона до Києва - без попередження, програми, дипломатичних заготовок - був відповіддю не на (або не лише на) приїзд очільників ЄС. Там мета зрозуміла - зберегти першість Британії в числі друзів України й поставити деякі підсумкові крапки. А все інше, як-от допомога зброєю, санкції та дипломатичне сприяння, вирішується й у відео-форматі.

Але (те, що я пропустив) - це співставлення з візитом австрійського канцлера Карла Негаммера. Якраз цей візит мав би виглядати найбільш дивним. Бо Відень явно не в епіцентрі наших подій та не в мейнстрімі европейської політики. А зараз уже пост-фактум випливають повідомлення, що канцлер приїхав не просто від своєї країни (із цим якраз усе дуже добре), а зі ще одним посланням. Від пуйла. Це ми про щось взнаємо пост-фактум, а Мі6 не дарма платню отримує, там мусять все знати наперед.

Новий "мирний план". Саме на нього так чекала вся рашистська резидентура в опі на чолі з єрмаком, саме про ці непередбачувані обставини, які можуть дуже прискорити перемир'я (не перемогу!!! і навіть не стійкий мир) патякав арєстовічь. І під ці пропозиції арахамія вже починає тероризувати комбриґів вимогами погодитися на "компроміси" з ворогом. Пуйлу до 9 травня треба вийти з цієї війни з результатом, який його пропаґандисти змогли би зобразити своїм локшиноносцям як перемогу. І Зеленський має дати йому щось таке. А щоб дати, треба звідкись взяти. А взяти це Зеленський може лише в українського народу і в наших ЗСУ. В народу можна забрати, наприклад, території Луганської та Донецької областей, де ми тримаємо неймовірну оборону. А в армії можна відібрати перемогу й гідність.

Але, схоже, такими поступками можна забрати щось іще в когось. Світ уже зрозумів, чим загрожує путін та його раша цивілізації. І їх хочуть добити по-дорослому, щоб не піднялися, а такий-от гнилий мир, який підірве Україну, але притім зміцнить позиції пуйла на раші, явно не вкладається в ті плани. І Джонсон, який зараз виражає позицію не лише Лондона, але й Вашинґтона, зробив щось унікальне - приїхав сам до Києва поза всіма планами, щоб, імовірно, донести Зеленському, що ціна такого миру для нього самого й для України буде дуже високою. А готовність ще більше потиснути пуйла й вийти на реальну перемогу буде простимульовано новими й дуже корисними для шаткування русні озброєннями й фінансовими ґарантіями.

Дожилися ж, холера! Чужий прем'єр їде до Києва, щоб не допустити зради й готовий за це навіть платити... Але Борисові Джонсонові за таку підтримку вдячні, за зброю додаткове спасибі.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZUo-49BcooKw7YSiJjHd8dVUXizu3N3rmT12NQdCUexI7H_v5Acys3tnVjR0NJOTE6i5P2nDiFI2JLb9jqSj4Ppn7Id5VahE0cAkIajiHwGNMVLexpuaGk6auYM3nnZQaE&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл

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Alexander Boris de Pfeffel Johnson,
прем'єр-міністр Великої Британії,
по батьківській лінії - нащадок англійського короля Джорджа II (1683-1760). І це відчувається. Порода, гени даються взнаки й через три з половиною століття. Респект! І величезна дяка за потужну підтримку нашої боротьби.

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278086803_1850764271788567_5935141746458733720_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=2hDR7_hrjaUAX-rIUAD&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT99ONIzvEWG8BH5dukwuXjqobDA5dDu5apBPwQFVAwlFg&oe=62571F16
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10.04.2022 19:57 Відповісти
Делаем ставки, какая будет длина стола при встрече вождей этих сверхдержав
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10.04.2022 20:19 Відповісти
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10.04.2022 20:26 Відповісти
Чё эт они под Китаем околачиваются? Милостыню просят ?
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10.04.2022 21:26 Відповісти
Надо было сразу в Гаагу - ближе и комфортнее.
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11.04.2022 07:26 Відповісти
 
 