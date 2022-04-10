Словаччина веде переговори з Україною про постачання 155-мм гаубиць Zuzana, - ЗМІ

За даними словацького видання Niezalezna.pl, уряд Словаччини веде переговори з Україною про постачання самохідних артилерійських установок Zuzana.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Братислава і Київ обговорюють деталі контракту на продаж 16 155-мм самохідних артилерійських установок Zuzana", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що екіпаж гаубиці складається з 4 солдатів. Zuzana може уразити ціль на відстані до 39,6 км.

Крім того, ці САУ мають автоматичну перезарядку, що дає змогу домогтися скорострільності до 5 пострілів на хвилину. Запас ходу гаубиці становить 750 км, максимальна швидкість - до 80 км/год.

"Введення цих комплектів на озброєння для українців не стане великою проблемою, оскільки кілька років тому Україна закупила у Чехії 26 152-мм самохідних гаубиць DANA M2. Самі комплекти Zuzana являють собою просто модернізовану версію артилерійської системи DANA, адаптовану, зокрема, за стандартами НАТО. Іншими користувачами систем Zuzana і DANA є, зокрема, Грузія, Польща і Чехія", - підсумували журналісти словацького видання.

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Низка словацьких ЗМІ з посиланням на міністра оборони Ярослава Надя також повідомляють про триваюче обговорення можливості постачання Києву винищувачів МіГ-29, що перебувають на озброєнні словацьких ВПС.