В Новій Каховці окупанти не змогли влаштувати мітинг на підтримку РФ, - депутат облради Хлань. ФОТО

Росіяни оголосили про проведення в окупованій Новій Каховці мітинга на підтримку РФ. Але на нього прийшли лише кілька чоловіків.

Про це пише у фейсбуці депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, поівдомляє Цензор.НЕТ.

"Росіяни в Новій Каховці пробують зробити картинку, але знову провал. Кілька десятків ряджених чоловіків з триколорними ганчірками? А чого окупанти стоять так далеко один від одного? Навіть не знають, як це робиться, бо на підсвідомості бояться збиратись на мітинги?" - написав він.

Для порівняння він опубікував фото з мітингу на підтримку України в окупованому Херсоні.

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"Це все, що треба знати про вірогідність ХНР на Херсонщині. Цього не буде, бо тут - Україна!" - підсумував Хлань.