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Новини Війна
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В Новій Каховці окупанти не змогли влаштувати мітинг на підтримку РФ, - депутат облради Хлань. ФОТО

Росіяни оголосили про проведення в окупованій Новій Каховці мітинга на підтримку РФ. Але на нього прийшли лише кілька чоловіків.

Про це пише у фейсбуці депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, поівдомляє Цензор.НЕТ.

"Росіяни в Новій Каховці пробують зробити картинку, але знову провал. Кілька десятків ряджених чоловіків з триколорними ганчірками? А чого окупанти стоять так далеко один від одного? Навіть не знають, як це робиться, бо на підсвідомості бояться збиратись на мітинги?" - написав він.

Для порівняння він опубікував фото з мітингу на підтримку України в окупованому Херсоні.

Також читайте: Окупанти вчергове розігнали мирний мітинг у Херсоні, - заступник голови облради Соболевський

"Це все, що треба знати про вірогідність ХНР на Херсонщині. Цього не буде, бо тут - Україна!" - підсумував Хлань.

В Новій Каховці окупанти не змогли влаштувати мітинг на підтримку РФ, - депутат облради Хлань 01

Автор: 

мітинг (753) Нова Каховка (180) окупація (6682) Херсонська область (5728)


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Топ коментарі
+34
Кучками по 3 підараса. І всі одної вікової групи. Ні разу не приїзжі з Криу
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10.04.2022 16:10
+25
Орки, ви хоча б вникли у назву міста Херсон. Так от, херсонці вас спочатку пошлють на ХЕР, а потім присплять, навічно.
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10.04.2022 16:12
+19
Говорят Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать предложение, в котором каждый фраза будет ложью. И позорно проиграл РиаНовости

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10.04.2022 16:22
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Кучками по 3 підараса. І всі одної вікової групи. Ні разу не приїзжі з Криу
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10.04.2022 16:10 Відповісти
Главное розставить их пошире.
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10.04.2022 16:11 Відповісти
" А почему бы их не сфоткать, этих нескольких десятков ряженых мужчин с трехцветными тряпками? Допустим, "на память", чтобы потом после победы их обязательно найти?
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10.04.2022 16:42 Відповісти
Ні разу не приїзжі з Криу

???
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10.04.2022 16:15 Відповісти
приїжджі клоуни з Криму
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10.04.2022 16:25 Відповісти
Ні разу ??
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10.04.2022 16:50 Відповісти
Криму*
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10.04.2022 16:38 Відповісти
Орки, ви хоча б вникли у назву міста Херсон. Так от, херсонці вас спочатку пошлють на ХЕР, а потім присплять, навічно.
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10.04.2022 16:12 Відповісти
Велику ****** ъм в руці,а не ХНР...
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10.04.2022 16:14 Відповісти
Це явно фсбешники. Ех, шарахнути би по тій площі точкою. Площу можна відновити, але наступного разу вони б збиралися десь по байракам.
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10.04.2022 16:19 Відповісти
Говорят Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать предложение, в котором каждый фраза будет ложью. И позорно проиграл РиаНовости

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10.04.2022 16:22 Відповісти
Дякую, дійсно смішний анекдот
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10.04.2022 16:36 Відповісти
Логика кацапов такова: "Если США считают себя такими крутыми, то почему до сих пор не завоевали Канаду и Мексику?". Как тут поспоришь..
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10.04.2022 16:36 Відповісти
Это для нас кажется очень смешной шуткой, но в кацапских ****** за Уралом такую мысль можно услышать очень часто. Особенно от жителей деревянных бараков с одним сортиром на восемь квартир.
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10.04.2022 16:50 Відповісти
та и до Урала дебилов хватает
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10.04.2022 17:57 Відповісти
Хватает, безусловно. Но вот бараков практически не осталось. А как только через Урал переехал, всё, начинаются в больших количествах, и чем севернее и восточнее, тем их больше становится. И в этих бараках живет основная масса населения, которая дала нам тех садистов, что пришли на нашу землю. Которым кажется, что умереть в Украине гораздо лучше, чем жить в своем бараке. Ну и, как же без этого, "нужно, чтобы все нас боялись". Они пойдут завоевывать что угодно, Грузию, Сирию, Украину, им всё равно. Они будут насиловать, отрезать головы и убивать ради развлечения, и для них это будет нормально, в душе ничего не шевельнется, потому что это не люди и у них нет души. Нет и никогда и не было, даже тогда, когда они ещё жили в своих бараках. Поэтому кто надеется, что мол, вот россия опомнится, восстанет против тирана и война закончится, даже не надейтесь, варианта всего два, либо мы их победим, либо они нас всех убьют. Никаких "договоримся посередине" нет, и никогда не будет. Если им дать передышку, они накопят сил, и опять полезут, несмотря на все "договора", которые с ними понаподписывают.
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10.04.2022 18:59 Відповісти
Поэтому рецепт простой и состоит из тех пунктов.
1. Убивать оккупантов
2. Убивать оккупантов
3. Убивать оккупантов
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10.04.2022 20:55 Відповісти
"А чого окупанти стоять так далеко один від одного?" Тому, що ряжені рабсіянє не довіряють своїм кураторам. Гроші хотять, вийшли, але бояться, що їх можуть використати і в іншому ключі, наприклад запустять у них ракету, аби звинуватити ЗСУ у розстрілі "мирного мітингу". Тому вони бояться стояти одним натовпом, бо тоді буде одна велика ціль, а так вони думають, що шансів вижити більше)
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10.04.2022 16:24 Відповісти
аваков заявил что в подсчете дохлых кацапов есть просчеты. убитых орков уже 25 тыс. раненых 75. ну сто тысяч. есть такая известная пьесса.
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10.04.2022 16:25 Відповісти
уже устанавливаются пртивокорабельные системы. не скажу где. ждем веселых новостей.
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10.04.2022 16:33 Відповісти


Украинцам на заметку. Изъятие внутренних органов у пленных и заложников в Чечне.

Этот материал-исследование был составлен Умаром Ханбиевым в 2003 году, тогда еще министром здравоохранения ЧРИ, специально для публикации на сайте https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2003/03/13/4691/izyatie-vnutrennikh-organov-u-zalozhnikov-v-chechne.shtml Кавказ-Центр . Материал важен в свете агрессии России против Украины и поступающих сообщениях о зверствах русских в отношении мирных украинцев. Поэтому редакция КЦ решила вновь опубликовать этот документ.

Чечня пережила чудовищный террор и по сегодняшний день находится под сильнейшим прессом террора и насилия. В Чечне дислоцировано по разным оценкам от 100 до 150 тысяч российских войск.

Несмотря на тяжелое положение русских агрессоров в Украине и провал их плана блицкрига, Москва не решается перебросить свои войска из Чечни в Украину, опасаясь неожиданностей от чеченского народа.

Лишь несколько батальонов оккупантов были отправлены из Чечни на войну против украинцев. Вместо русских Москва задействовала марионеточные формирования - кадыровцев, в то время как свои регулярные войска в Чечне российское командование предпочитает сохранить.

Уже этим одним фактом Чечня оказывает Украине серьезную поддержку, оттягивая на себя не менее 50% от численности российской группировки, воюющей сегодня в Украине.

Данный материал должен обратить внимание властей Украины и спецслужб на угрозу массового изъятия русскими оккупантами органов у украинских пленных и заложников, как это происходило в Чечне. Возможно это уже происходит с украинцами, которые попали в руки оккупантов, многие из которых вывезены в Россию и об их судьбе нет проверенных данных.

***
Изъятие внутренних органов у заложников в Чечне

С первых же «находок» в Чечне тел молодых людей с изъятыми органами, которые были задержаны на блок постах и в ходе так называемых «зачисток», и с появлением слухов о кровавом бизнесе российского командования - торговлей органами заложников для трансплантации, - я внимательно слежу за каждым случаем подобного характера.

Признаться по началу, как врач, имеющий представление о технологии обеспечения и осуществления процесса трансплантации, я относился к таким сообщениям с большим недоверием.

Не от того, конечно, что я сомневался в этической адекватности подобного варварства морально-нравственным качествам российского руководства. Я считал, учитывая технические сложности процесса забора и трансплантации органов, что в условиях Чечни это невозможно.

Но неопровержимые факты - тела с изъятыми органами, - указывали на то, что молодые люди, захваченные в заложники российскими оккупантами, без всяких сомнений, еще при жизни подвергаются к медицинскому изъятию органов, возможно, для продажи и трансплантации. И я все чаще стал задаваться вопросами.

«Путь» органа от донора до реципиента довольно сложный и трудоемкий процесс, включающий в себя тщательное обследование донора с проведением тестов на совместимость тканей, забор органа, консервация, транспортировка и трансплантация.

Поэтому, для осуществления процесса забора и транспортировки органов, должны иметь, как минимум, медицинское учреждение со стационаром, медперсоналом и лабораторией, не говоря уж о других вспомогательных службах.

Скрыть такое учреждение в подвалах разрушенных домов Джохара, где ночью хозяйничают чеченские бойцы, неимоверно трудно. В таком случае, где это учреждение и каким образом удается сохранить в тайне его деятельность?

К тому же известно, что российские группировки, орудующие в Чечне, устраивают кровавые разборки между собой и из-за менее прибыльного «бизнеса». Когда, например, в споре за контроль над нефтяными ямами или при дележке домашнего скарба, награбленного в домах мирных жителей, устраивают кровавые разборки между собой, перебивая друг друга сотнями.

Благодаря их алчности, нам становятся известны секретные поощрительные приказы российского командования, узаконивающие преступления против мирного населения.

Если реальность существования этого кровавого «бизнеса» не миф, то каким образом сохраняется секретность вокруг него? Почему работающие в чрезвычайно секретных условиях учреждения, оставляют следы своей деятельности в виде подбрасываемых у населенных пунктов и дорог трупов с изъятыми органами?

Может, кто-то из русских, хочет, таким образом, сообщить чеченцам о страшном преступлении, предоставляя факты? Ведь, как ни странно, попадаются среди этого отродья лица, еще не до конца потерявший человеческий облик.

Если это не изъятие органов для трансплантации, то для чего так тщательно вырезаются органы, в основном - почки, печень, селезенка, поджелудочная железа, сердце и легкие? Вряд ли все это можно объяснить только действиями больных российских «военных» с садистскими наклонностями, хотя, как известно, и их немало в рядах русских банд в Чечне.

Не является ли все это - откровенно демонстрируемые факты садизма в виде смертельных инъекций ядами, обезображенных и «потрошеных» трупов, отсечение голов от тел, подрывы живых людей и трупов - отвлекающим маневром от более гнусного преступления?

И вообще, какая необходимость в том, чтобы эти учреждения работали в Чечне, когда массовые захваты и вывоз чеченцев за пределы Чечни, исчезающие затем бесследно - обычная, ежедневная практика оккупантов? Не следует ли из этого, что следы изъятия, продажи и трансплантации органов заложников-чеченцев, необходимо искать не только в Чечне, но и в клиниках России, контролируемых спецслужбами?

В поисках ответов на эти вопросы мне приходилось обращаться ко многим коллегам, как в Чечне, так и в России, а также к коллаборационистам, учитывая, что у них нет причин скрывать эту информацию.

Что я заметил при беседах с коллегами? Это страшная боязнь быть услышанным кем-то «посторонним». Откровенные просьбы не указывать их фамилии и имена. Сильно изменились люди в Чечне и в России. Страх сталинских времен вернулся к ним. Но, люди, также как и в те недалекие времена, пытаются оставаться людьми, преодолевая свой страх, кто как может.

Даже сотрудники, так называемого «министерства здравоохранения» марионеточной администрации Чечни не скрывают реальность изъятия органов у заложников для трансплантации. То, что меня удивило и удовлетворило, так это то, что ими собрано немало доказательств, свидетельствующих об обоснованности таких обвинений, хотя и не хватает смелости для их огласки. На это есть причины.

Оказывается, что чеченские врачи получили неопровержимые доказательства изъятия органов у заложников еще в начале 2000 года, когда осмотрели выброшенные у дорог оккупантами относительно целые трупы со следами хирургического вмешательства, то есть, вскрытых в целях изъятие внутренних органов.

Врачи, осмотревшие трупы, утверждают, что раны на трупах - не результат патологоанатомического вскрытия трупов, как безответственно поспешили заявить российские оккупанты, а являются хирургическим вскрытием полостей у живого человека.

Приведу выдержки из заключения одного из акта осмотра трупа, где врачи свидетельствуют:

«…По участкам ожогов на тканях раны, характерных ожогам от электроножа, которым пользуется хирурги на операциях, для остановки кровотечения из сосудов в ране, видно, что рана на трупе в области живота является результатом хирургической операции лапаротомия, проведенной еще при жизни, возможно, непосредственно перед смертью. … Кроме того, на париетальной брюшине, в областях лапаротомной раны и проекции печени, имеются, характерные для операции на живых тканях - участки кровоизлияний (гематомы). …

Отрезок нижней полой вены, в проекции воротной вены печени, резецирован, дистальный и проксимальный концы нижней полой вены, на месте резецированного участка, зашиты сшивающим аппаратом, … в то время как остальные органы брюшной полости и грудной клетки, вырезаны грубо и, возможно, после умерщвления донора, удалены общим блоком.

Сосуды нигде больше не перевязаны. …В области ключицы, справа имеется точечная рана с кровоизлиянием под кожу, (гематома), что указывает на катетеризацию подключичной вены для анестезиологического пособия при хирургическом вмешательстве…».

Это позволило врачам сделать заключение: «…На трупе имеются следы прижизненного удаления печени врачами-хирургами, возможно для трансплантации». (Заметьте, это запись врача поверхностно осмотревшего трупа, а при судебно-медицинской экспертизе, нашли бы массу других доказательств прижизненного удаления печени, и подтвердить на эксгумации трупа достоверность данного и других заключений врачей не составит труда).

Врачи известили родственников погибших и так называемое «министерство здравоохранения» о результатах осмотра. «Министр здравоохранения» марионеточной администрации побоялся поднять вопрос по этим фактам считают врачи. Почему умалчивают эти факты, конечно, понятно и трудно в этом кого-либо обвинить. Есть реальная опасность бесследного исчезновения свидетелей. Но, не смотря на это, считают врачи, умалчивание этих фактов - равносильно соучастию в этом тяжком преступлении против своего народа.

«Массовое обезображивание трупов людей, убитых после захвата на блокпостах и «зачистках», нельзя объяснить только действиями солдат-одиночек с садистскими наклонностями. Садизм носит заказной, установочный характер», - считают чеченские врачи.

Цели могут быть разные, но основная цель, по их мнению, это устр
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10.04.2022 16:35 Відповісти
Це ж саме фото з новини про Херсон (https://censor.net/ua/video_news/3332944/********************************************************************************************************) - можна якось уважніше?.. Суті новини не змінює, але...
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10.04.2022 16:37 Відповісти
Ви трошки не вчиталися в текст ...
(але Ваша правда - суті то не міняє - за Україну сотні, за оте - три каліки в два ряди))

Для порівняння він опубікував фото з мітингу на підтримку України в окупованому Херсоні. Джерело:
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10.04.2022 17:39 Відповісти
Вибачте, пропустив.
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10.04.2022 18:13 Відповісти
нептуном би іх погладити -- шо за ******** стояти перед Одесою
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10.04.2022 16:38 Відповісти
А эти животные стоят подальше друг от друга, что бы их было удобно сфотографировать, а потом после войны идентифицировать, найти и казнить! Кто то сомневается в том, что это предательское отродье ждет расплата?
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10.04.2022 16:42 Відповісти
Від одного з депутатів госдури була заява про відновлення таврійской губєрніі в її "історичних" кордонах, які як раз співпадають з окупованою територією Херсонської та Запорізької областей.
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10.04.2022 17:22 Відповісти
На фото знизу також Нова Каховка. Це був мітинг наших громадян на підтримку України і проти окупантів , які в той час вже стояли зі своєю технікою в нашому місті. Люди не побоялися вийти і пройти через все місто - молоді, старенькі, діти .....Всі!
На фот- біля адміністрації , в березні, в окупованій Новій Каховці.
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24.12.2022 13:58 Відповісти
 
 