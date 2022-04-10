Денісова про нові факти воєнних злочинів рашистів: на Київщині 80-річному чоловіку відрізали руки, в Ірпені згвалтували вагітну

Після звільнення населених пунктів від рашистських окупантів залишаються десятки і сотні закатованих, скалічених людей, які піддавалися страшним тортурам.

Про це повідомила Уповноважений з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Омбудсмен навела декілька жахливих прикладів нелюдського поводження російських військових з мирним населенням:

у селищі Макарів на Київщині 80-тирічному чоловіку відрізали руки на очах у доньки. Від отриманих ран він помер.

в Ірпені двадцятирічну вагітну жінку зґвалтували два рашисти. Вона втратила дитину.

на Херсонщині 60-тирічного чоловіка били у присутності доньки – прикладами, палицями.

під час окупації сіл Ягіде та Лукашівка на Чернігівщині російські загарбники облаштували свій штаб у Вознесенській церкві. У ній знайшли тіла людей, ймовірно, місцевих мешканців, які були розстріляні російськими військовими.

Терор, жорстоке поводження та вбивства мирних жителів на окупованих територіях це воєнний злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

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Денісова звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні.