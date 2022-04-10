Дуда у річницю Смоленської авіакатастрофи: "Як тоді ми бачили зруйнований літак, так сьогодні бачимо знищену Україну"

У Польщі в неділю відбуваються заходи із вшанування пам’яті жертв Смоленської катастрофи в 12-ту річницю трагедії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, президент Польщі Анджей Дуда відвідав крипту на Королівському замку на Вавелі у Кракові, де поховано президентське подружжя Лєха та Марію Качиньських.

Рівно о 08:41, у момент авіакатастрофи 10 квітня 2010 року під Смоленськом, у багатьох місцях Польщі, зокрема Варшаві, завили сирени у пам'ять про жертв трагедії. Водночас у деяких містах влада вирішила не включати сирени, аби не травмувати мільйони українок і українців, які втекли від війни в України, де щодня чули звуки сирен.

Дуда після заупокійної меси і покладання квітів у крипті президентського подружжя Качинських у Кракові заявив журналістам, що нинішня річниця Смоленської катастрофи є особливою, оскільки вона відбувається на фоні війни Hосії проти України.

"Як тоді ми бачили зруйнований літак, так сьогодні бачимо знищену Україну. Як тоді ми бачили тіла загиблих, так і сьогодні ми бачимо тіла вбитих", - зазначив він.

Він також звернув увагу на слова експрезидента Качиньського, які той сказав під час російського вторгнення до Грузії в серпні 2008 року: "Сьогодні це Грузія, потім Україна, а далі балтійські країни, а пізніше, можливо, і моя країна - Польща".

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