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Новини Війна
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Дуда у річницю Смоленської авіакатастрофи: "Як тоді ми бачили зруйнований літак, так сьогодні бачимо знищену Україну"

польща

У Польщі в неділю відбуваються заходи із вшанування пам’яті жертв Смоленської катастрофи в 12-ту річницю трагедії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, президент Польщі Анджей Дуда відвідав крипту на Королівському замку на Вавелі у Кракові, де поховано президентське подружжя Лєха та Марію Качиньських.

Рівно о 08:41, у момент авіакатастрофи 10 квітня 2010 року під Смоленськом, у багатьох місцях Польщі, зокрема Варшаві, завили сирени у пам'ять про жертв трагедії. Водночас у деяких містах влада вирішила не включати сирени, аби не травмувати мільйони українок і українців, які втекли від війни в України, де щодня чули звуки сирен.

Дуда після заупокійної меси і покладання квітів у крипті президентського подружжя Качинських у Кракові заявив журналістам, що нинішня річниця Смоленської катастрофи є особливою, оскільки вона відбувається на фоні війни Hосії проти України.

"Як тоді ми бачили зруйнований літак, так сьогодні бачимо знищену Україну. Як тоді ми бачили тіла загиблих, так і сьогодні ми бачимо тіла вбитих", - зазначив він.

Він також звернув увагу на слова експрезидента Качиньського, які той сказав під час російського вторгнення до Грузії в серпні 2008 року: "Сьогодні це Грузія, потім Україна, а далі балтійські країни, а пізніше, можливо, і моя країна - Польща".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібен новий "план Маршалла" для України, - Дуда

Автор: 

авіакатастрофа (1097) пам’ять (1185) Польща (8491) Смоленськ (70) Дуда Анджей (771)


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Топ коментарі
+15
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ
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10.04.2022 17:13
+9
Співчуття польському народу з приводу Смоленської катастрофи. Ніколи більше.
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10.04.2022 17:24
+8
кавказцентр ещё в том году писал о том что это дело рук фсб.но поляки тогда не стали заострять на этом внимание.
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10.04.2022 17:31
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10.04.2022 17:13 Відповісти
Ні, не знищену, понівечену, проте не знищену. І держава буде відновлена. Але вкрай турбує той факт, що відновлювати зруйноване будуть зеленські, коломойскі, гетманцеви, котлети. Досвід їх керування доводить, що вони будуть відновлювати не тільки будинки, а і власні втрати.
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10.04.2022 17:17 Відповісти
ми мирний народ і нас терором не зламати.
Повторю чиюсь фразу, що ми наче бджоли мирно збираємо мед з квітки на квітку, але лишень хтось брутально загляне до нашого вулика ми миттєво перетворюємося на ос
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10.04.2022 17:21 Відповісти
Співчуття польському народу з приводу Смоленської катастрофи. Ніколи більше.
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10.04.2022 17:24 Відповісти
**
Все новости теперь - одни плохие.
Хорошие - и прежде были редко.
Такая жизнь... Бессмыслица... Россия -
Не золотая даже, - просто клетка.

Один ли путин - главная проблема?
Уйди в отставку он - придет такой же.
Какой народ - такая и система.
Сбить самолет со всей элитой Польши???

Для русских это подвиг, а не преступленье!
И если честно им сказать с экрана,
Что лично Путин принимал решенье -
Лишь возрастет их преданность тирану...

.2012 г. Борис Стомахин
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10.04.2022 17:30 Відповісти
кавказцентр ещё в том году писал о том что это дело рук фсб.но поляки тогда не стали заострять на этом внимание.
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10.04.2022 17:31 Відповісти
У них тоже были кроты и " путлерферштейны "‼️Вся Европа и не только ,закрывали глаза ,на все злодеяния ***** ,кровавого монстра☠️👹
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10.04.2022 17:42 Відповісти
Глубокое соболезнование полякам. В нашей совместной истории было много много трагичного и много славных исторических побед и событий. Если бы совместное войско под руководством Сагайдачного добило московитов в Москве ( Кремле) и все вокруг уничтожили и сожгли до Урала и северных морей - сотни и сотни миллионов людей не было бы ,, съедено,, зверочеловеками- обезьянами. Это нужно сделать сейчас всем миром - глобальное уничтожение , стерилизация , комфортные условия содержание в клетках зоопарков. Никакой жалости к генетическим вырожденцам- мутантам. Руска курва , смерть врагам!!!!
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10.04.2022 17:49 Відповісти
Усі перемовини України з кремлядськими мацкалями скрєпостана, треба НЕГАЙНО перенести з Турції до ВАРШАВИ....!!!
ВАРШАВА має право "віддячити" цим кацапомордим мразям на чолі з верблюдом лавровим....!!!
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10.04.2022 17:54 Відповісти
ну от.. чому ж впав літак?? А малазійський боїнг? Чому на міждержавному рівні не можна визнати росію -- країною-терористом? на йух з ООН!
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10.04.2022 17:56 Відповісти
Поляки змалодушнічаилі, побоялися признати. Абсолютно ВСЕ в цієї трагедії де загинув їх пезидетн та іньши, прямо говорило, що це звірство зробили московити! Сами позвали, сами збили, сами не давали доступу до розслідування на місці загибелі.
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10.04.2022 18:33 Відповісти
Хватит слов, истребители дайте! За счет страданий Украины Польша торгуется с Вашингтоном.
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10.04.2022 18:37 Відповісти
рускому варвару виправдань немає
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10.04.2022 19:49 Відповісти
 
 