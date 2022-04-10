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Росія почала видавати паспорти громадянам України, яких насильно депортували до РФ, - Денісова

паспорт,рф

РФ почала видавати паспорти громадянам України, яких насильно було вивезено до різних регіонів країни-агресора.

Про це у Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Шляхом залякування найбільш вразливих категорій осіб - жінок, осіб з інвалідністю та пенсіонерів владою агресора було отримано від них майже 14 тисяч заяв про прийом до громадянства Росії та видано 12 тисяч паспортів.

Такі дії окупанта РФ спрямовані на продовження примусової інтеграції населення нашої держави у російський політичний, економічний і гуманітарний простір", - йдеться в повідомленні

Омбудсмен наголосила, що насильницька паспортизація є незаконною та не визнається в Україні, вона суперечить принципам і нормам міжнародного права та є прямим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні", - підсумувала Денісова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти проводять примусову мобілізацію на захоплених територіях, - Денісова

Автор: 

Денісова Людмила (883) депортація (721) паспорт (1152) росія (65052)


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Топ коментарі
+20
Денисова -совковая балаболка . Толку от неё нуль
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10.04.2022 17:22
+13
Той паспорт нікому не потрібне сміття...
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10.04.2022 17:21
+10
Смотрите и на другую сторону медали - а русским, любителям путина начали выдавать украинские паспорта и отправлять в Украину для дестабилизации ситуации в Украине путем референдума и прочих диверсий. Нужно принимать закон о негражданах Украины как в Литве.
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10.04.2022 17:31
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Той паспорт нікому не потрібне сміття...
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10.04.2022 17:21 Відповісти
Денисова -совковая балаболка . Толку от неё нуль
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10.04.2022 17:22 Відповісти
С кацапским паспортом в сортир только ходить и там использовать по назначению.
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10.04.2022 17:24 Відповісти
Кацапы дохнут, как тараканы от дихлофоса, а их самки не рожают, потому что их "производители" лакают все что горит с 10 лет, а к 25 становятся импотентами. Вот и стараются раздать аусвайсы с дохлой курицей на обложке. Зря только стараются, после жизни в Украине кацапия для этих людей - выгребная яма с одичавшей от постоянных пьянок дикой ордой.
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10.04.2022 17:26 Відповісти
страшне те що вони відбирають українські паспорти і примушуть підписати документи, що забороняють виїзд з регіону куди їх депортували на 2 роки...
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10.04.2022 17:28 Відповісти
А регион, какой-нибудь Сахалин, или Якутия. Откуда только на дорогу обратно нужно тысячи полторы баксов.
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10.04.2022 17:46 Відповісти
Необходимо во всем мире сделать так, чтоб любая бумажка и особенно фашистский аусвайс, был не признан всем миром.
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10.04.2022 17:27 Відповісти
выдача паспортов свидетельствует о геноциде украинцев насильственной депортации населения Украины ушлебки кацапы пошли во все тяжкие даже не думают о том- что своими руками создают против себя доказательную базу для ТРИБУНАЛА..
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10.04.2022 17:30 Відповісти
Яку ж їм прописку ставлять, якщо вони депортовані насильно?
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10.04.2022 17:30 Відповісти
Смотрите и на другую сторону медали - а русским, любителям путина начали выдавать украинские паспорта и отправлять в Украину для дестабилизации ситуации в Украине путем референдума и прочих диверсий. Нужно принимать закон о негражданах Украины как в Литве.
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10.04.2022 17:31 Відповісти
Меньше будут за ОПЗЖ голосовать. Радуйтесь. Знаю я, кто в Крым с Херсонщины бежит - скатертью дорога!
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10.04.2022 17:31 Відповісти
некоторые едут через крым, потом в Грузию и на самолет куда хочешь.
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10.04.2022 17:41 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.04.2022 17:35 Відповісти
Получить касапский паспорт тоже самое что и северокорейский.
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10.04.2022 17:42 Відповісти
©️Андрей Орлов.

Я СПИСОК КОРАБЛЕЙ ПРОЧЁЛ ДО СЕРЕДИНЫ...

Утро было пасмурным и хмурым
В даль, в туман, подальше от земли
От причала мировой культуры
Уходили в море корабли.

Первым, ощетинив грозно пушки,
Ржавой чешуёй как жар горя,
Гордо шёл авианосец «Пушкин»,
В трюмах - тридцать три богатыря.

Следом, на войну и мир готовый,
С сизой дыма бородой густой
Крейсер плыл огромный, но не новый -
«Граф Лев Николаевич Толстой»,

А за ним кильватерной полоской -
Три эсминца, всем внушая страх -
«Бродский», «Маяковский» и «Чайковский»
Медленно плелись на всех парах.

Чайки на лету лишались чувства,
Мухи отделялись от котлет,
Видя баржи «Русское Искусство»
«Достоевский» «Горький» и «Балет».

В родину и скрепы крепко веря,
Оркестровый загрузив десант,
Шёл за ними «Гергиев Валерий»,
На носу неся гвардейский бант.

В каждый порт входившие без страха,
Ласканные славой и рублём
Посланы по направленью «*****»
За военным русским кораблём.

- Как же мы без вас?!! - им вслед рыдали.
- Родненькие, вас-то, вас за что?
- Вас же всей планетой почитали!
С кораблей не отвечал никто…

Словно бог войны великолепен,
В триколор раскрасивши трубу,
***** уплывал «Zахар Прилепин»
Со сквозной пробоиной во лбу.

Альбатрос над серым морем носится,
Глядя, как идёт красив, толков
Бесогон, герой, оскароносец
С именем «Никита Михалков».

Строй неровный, но довольно длинный,
Золочёный словно образа,
Проходя вдоль острова Змеиный,
Вдаль отвёл стыдливые глаза.

Без оркестров, тихо и понуро,
Чуя, что давно пробито дно,
Уплывали «Русская культура»,
«Русский цирк» и «Русское кино».

Гордость, славу, символы державы,
Испытавшей вдруг крутой облом,
Провожал в поход орёл двуглавый
Сломанным под Харьковом крылом

На последней лодочке - Герасим
Тупо вёз топить своё Муму
И мычал: - Я русский, я прекрасен,
И за что мне «*****» - не пойму!
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10.04.2022 17:44 Відповісти
4 млн біженців з України виїхало в Европу, і лише 400 тис на русню, причому в русню багато їхали під примусом. Кого русня тут звільняти збиралась, коли від них тікають 90% населення? І це на російськомовному Сході?
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10.04.2022 17:47 Відповісти
Насильно нельзя дать паспорт. Возможно, они сознательно выехали в рашу.
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10.04.2022 17:48 Відповісти
Так в чем дело, жопу вытер кацапским паспортом и убежал назад в Украину
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10.04.2022 17:54 Відповісти
Далеко не усе там насильно, на окупованих територіях багато вати, яка з радістю візьме кацапське громадянство
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10.04.2022 18:15 Відповісти
а то что до 2022 года сколько паспортов выдали и не только по принуждению.
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10.04.2022 18:54 Відповісти
Вопрос совсем не в том, что они выдают россиянские паспорта.
Проблема что они насильно забирают украинские.
Знаю от тех, кого насильно вывезли из Мариуполя.
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10.04.2022 19:25 Відповісти
И там такую фильтрацию-допросы устраивают, что если тебя кто-то сразу на границе не перехватит из родни-друзей (которых тоже запишут и на карандаш), избежать насильственного обмена нельзя.
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10.04.2022 19:27 Відповісти
 
 