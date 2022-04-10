У Курській області РФ запроваджують "жовтий" рівень небезпеки через "можливі провокації українських націоналістів"

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що у регіоні запроваджується "жовтий" рівень небезпеки через "можливі провокації українських націоналістів".

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з можливими провокаціями з боку українських націоналістів, у Курській області з 11 квітня буде запроваджено жовтий рівень терористичної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

За його словами, це другий рівень за встановленою шкалою. Усього їх 3: підвищений – синій, високий – жовтий та останній, критичний – червоний.

Відтак, на території Курської області встановлено контрольні пункти спостереження, де знаходитимуться військові та поліція, посилено патрулювання населених пунктів.

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