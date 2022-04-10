У Курській області РФ запроваджують "жовтий" рівень небезпеки через "можливі провокації українських націоналістів"
Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що у регіоні запроваджується "жовтий" рівень небезпеки через "можливі провокації українських націоналістів".
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з можливими провокаціями з боку українських націоналістів, у Курській області з 11 квітня буде запроваджено жовтий рівень терористичної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
За його словами, це другий рівень за встановленою шкалою. Усього їх 3: підвищений – синій, високий – жовтий та останній, критичний – червоний.
Відтак, на території Курської області встановлено контрольні пункти спостереження, де знаходитимуться військові та поліція, посилено патрулювання населених пунктів.
Топ коментарі
+16 MAKAROV #508144
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(кто в теме, тот знает что он про Курск говорил)
КОНТРОЛЬНЫЙ ПУНКТ НАБЛЮДЕНИЯ НЕ СПАСАЕТ ОТ "ГРАДА"...
Нагнітання істерики для сприяння виконанню доведеного згори плану по найму дабравольцев засчіщать родіну ат подлих натавцев-фашистав-націаналістав.
Ісорично у мокшандії патріотизм завжди мотивувався страхом і залякуванням плебсу.
Год переписи
1926https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-14 [14]
1989https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-15 [15]
2002https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-16 [16]
2010https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-17 [17]
Лица, указавшие национальность
2.905.563 (100%)
1335428 (100 %)
↘ 1232476 (100 %)
↘ 1074359 (100 %)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 Русские
2.336.510 (80,42%)
1293663 (96,9 %)
↘ 1184049 (96,1 %)
↘ 1036561 (96,5 %)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B Украинцы
554.654 (19,09%)
22728 (1,7 %)
↘ 20920 (1,7 %)
↘ 13643 (1,3 %)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5 Армяне
171
1149 (0,0 %)
↗ 5899 (0,5 %)
↘ 5726 (0,5 %)
Другие национальности
14.228
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↗ 21608 (1,8 %)
↘ 18429 (1,7 %)
Тепер лізу до карт, щоб подивитись, шо ж воно таке и як я хочу на нього напасти...
После просмотра первой серии Вронский сильно запил. Потом ему стало скучно и он уехал на Кавказ. На Кавказе ему тоже стало скучно и он поехал штурмовать Мариуполь. После того, как Кадыров подавился щщами, Вронский возглавил его батальон и переименовал его в "Сало - сила, спорт - могила". После тринадцати лет штурма Мариуполя Вронскому стало скучно, он запил, но не сильно.
В то же время происходили следующие события. То, что осталось от Анны осмотрел доктор Комаровский и сказал, что помочь ей могут только в Карпатах. Остатки несчастной привезли на Говерлу, и мольфары восстановили ее тело. Правда, голову удалось пришить только с разворотом на 180 градусов от первоначального положения. Спасенная счастливая Анна сразу же отправила селфи любимому голубем, так как e-mail Вронского под санкциями.
Вронский получил фото любимой и сильно запил. Потом ему стало скучно и он решил отправить ответ. Однако почтовый голубь поклевал просроченный сухпаек и умер.
Вронский был в бешенстве. Он был готов вылететь первым же рейсом в Киев к любимой, но ему не дали визу. Вронский опять запил, но не сильно, потом пришел в себя и посадив свой батальон на рыбацкие лодки, отправился на штурм Севастополя, ибо Мариуполь ему штурмовать уже надоело.
Анна, так не получив ответ от Вронского, сильно запила, но мольфары попросили ее уменьшить дозы на время реабилитационного периода. После прохождения курса реабилитации Анна переговорила с Комаровским о выписке по причине полного выздоровления и на телевизоре, работающим сзади на фоне событий увидела на Прямом Арестовича. "Кто это?" Дрожащим голосом спросила Анна. "Это, это мой истинный герой, этот пижон не на связи, я хочу встречи, я желаю, я……." Речь Анны была бессвязна, очень эмоциональна и не совсем понятна окружающим.
В этот момент в кабинет Комаровского вошел Гордон. "Ты еще Кима не видела", таковы быле его первые слова. Он успокоил Анну, шепнув ей на ушко, почему с Арестовичем встретиться ей никак нельзя.
После этого Анна сильно запила. Потом ей стало скучно и она включила телевизор. Прямой не работал, а на 1+1 показали Гостомель и поврежденную Мрию. Анна тут же поехала ремонтировать самолет. Но там уже мужичок, приговаривая что-то, работал над железом.
Флотилия Вронского была на подступах к Севастополю. Победа была практически в руках, но черноморцы, верные традициям, затопили весь флот, все ракетные крейсеры и даже подводные лодки, на входе в бухту. Войти в Севастополь было невозможно. Вронский сильно запил. Потом ему стало скучно и он отправился с боевыми товарищами в Констанцу
Анна хотела запить, но в связи с военным положением алкоголь в магазинах не продают. И она пошла в Белоруссию бороться с железнодорожными составами с военной техникой.
жовто-блакитний