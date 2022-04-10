Рішення про наступні етапи на шляху України до ЄС ухвалять на саміті Євросоюзу 25-26 червня, - Жовква

На саміті ЄС 25-26 червня буду ухвалено рішення щодо наступних етапів на шляху України до Європейського союзу.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" повідомив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ.

"Орієнтири - наступний черговий саміт ЄС, тобто засідання Європейської ради, де будуть ухвалені рішення щодо наступних етапів. Це 25-26 червня, якщо я не помиляюся. Ми на цей саміт точно повинні вийти з відповідним рішенням Європейської ради, а далі - початок переговорів про вступ, і там ми теж будемо намагатися робити їх швидше", - сказав Жовква.

Він зазначив, що вступ України до ЄС можливий у найближчі кілька років.

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"Я не хочу говорити конкретний місяць, день і рік. Але точно це буде протягом найближчих років", - додав Жовква.

Заступник голови ОП каже, що Україна не отримувала від Угорщини сигналів щодо стримування вступу України до ЄС.

"Я б не говорив, що Угорщина зараз збирається щось блокувати на європейському треку для України. Принаймні, ми не спостерігаємо таких ознак, і ми сподіваємося, що такого не буде. Щодо НАТО була зовсім інша історія. Але щодо ЄС будемо сподіватися, що вистачить совісті, мудрості для того, щоб цей рух України не стримувати", - сказав Жовква.

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