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Новини Війна
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Призначення генерала Дворнікова не може стерти той факт, що Росія вже зіткнулася зі стратегічним провалом в Україні, - радник Байдена Салліван

дворніков

Новопризначений російський генерал Олександр Дворніков, який тепер керуватиме російськими військами в Україні, здійснюватиме подальші жорстокі напади на мирних жителів.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"У цього конкретного генерала є резюме, яке включає жорстокість проти мирних жителів в інших війнах, як от у Сирії, і ми можемо очікувати на ще гірші його кроки. Цей генерал стане ще одним автором злочинів і жорстокості проти мирного населення України", — сказав Салліван в ефірі CNN.

При цьому він підкреслив, що призначення Дворнікова керівником операції не сильно збільшує шанси Росії на успіх в цілому, адже вона вже зазнала "стратегічної невдачі".

"Жодне призначення будь-якого генерала не може стерти той факт, що Росія вже зіткнулася зі стратегічним провалом в Україні", - сказав Салліван. "І те, що ми дізналися протягом перших кількох тижнів цієї війни, це те, що Україна ніколи не буде підпорядкована Росії. Не має значення, якого генерала призначить Путін", - додав він.

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Напередодні президент Росії Володимир Путін призначив командувача Південним військовим округом Росії генерала армії Олександра Дворнікова командувачем військ в Україні.

60-річний Дворніков був першим командувачем військовими операціями Росії в Сирії після того, як Путін відправив туди війська у вересні 2015 року, щоб підтримати уряд президента Сирії Башара Асада.

Читайте: Росія сподівається набрати понад 60 тисяч новобранців для війни в Україні, - CNN

Автор: 

армія рф (17302) США (22685) Салліван Джейк (292)


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Топ коментарі
+13
Потрібен генерал Шаріков.
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10.04.2022 18:13
+13
Бажаю йому хорошого снайпера в допомогу, щоб рука не здригнулася і міткого ока!
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10.04.2022 18:41
+12
Ще один військовий нелюдь.. нічого, цого теж чекає могилізація.
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10.04.2022 18:18
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Потрібен генерал Шаріков.
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10.04.2022 18:13 Відповісти
Ще один військовий нелюдь.. нічого, цого теж чекає могилізація.
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10.04.2022 18:18 Відповісти
"Олександр Дворніков" - он украинец, чтобы его по-украински писать?
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10.04.2022 18:38 Відповісти
Я так розумію, генерал-лейтенанти Мордвічев і Рязанцев були його підлеглими
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10.04.2022 18:38 Відповісти
Почти,как лейтенант Козлов
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10.04.2022 19:03 Відповісти
Плац в военном гордке в РФии .Новый командир части знакомится с личным составом. Иванов-Я! Петров-Я! Сидоров-Я!****** в глаз-Я! Нихуя себе-Я! А еп твою мать-Я
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10.04.2022 19:59 Відповісти
Бажаю йому хорошого снайпера в допомогу, щоб рука не здригнулася і міткого ока!
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10.04.2022 18:41 Відповісти
Назначение другого генерала ничего не означает. Зверства будут продлжены с новой силой. Это сущность рашизма.
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10.04.2022 18:44 Відповісти
Герасимов, Дворников...
Следуя ассоциативному ряду, следующим назначенцем должен быть генерал Мумуев.
Герасим - дворник - Му-Му.
Плешивый видимо из ихней классики в школе только тургеневскую "Му-Му" успел прочитать.
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10.04.2022 18:47 Відповісти
генерал двірник хай замітае хоча напевно що заметуть таки його з посіпаками
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10.04.2022 18:52 Відповісти
Дворникову нужны заместители Метлов, Веников, Совков и Мусорников.
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10.04.2022 19:02 Відповісти
Люба нелюдь кацапії прагне знищити Україну, не важливо що вони там міняють. Важливо що у нас є багато союзників.Важливо що нам постачають зброю в режимі нон-стоп. Важливо що ЗСУ працюють і відправляють кацапів в пело без перестанку.
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10.04.2022 19:06 Відповісти
Украина -это не Сирия…и он это очень скоро поймёт ..
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10.04.2022 19:22 Відповісти
Человек лукавый, человек нечестивыйходит со лживыми устами,13 мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими;14 коварство в сердце его: он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры.15 Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит - без исцеления.16
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10.04.2022 19:44 Відповісти
У него нет релевантного опыта. Он командовал в Сирии 5 БТРг. А здесь ему дают 100.
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10.04.2022 22:41 Відповісти
Дегенерал дворников.
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11.04.2022 02:56 Відповісти
 
 