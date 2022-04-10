Призначення генерала Дворнікова не може стерти той факт, що Росія вже зіткнулася зі стратегічним провалом в Україні, - радник Байдена Салліван
Новопризначений російський генерал Олександр Дворніков, який тепер керуватиме російськими військами в Україні, здійснюватиме подальші жорстокі напади на мирних жителів.
Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"У цього конкретного генерала є резюме, яке включає жорстокість проти мирних жителів в інших війнах, як от у Сирії, і ми можемо очікувати на ще гірші його кроки. Цей генерал стане ще одним автором злочинів і жорстокості проти мирного населення України", — сказав Салліван в ефірі CNN.
При цьому він підкреслив, що призначення Дворнікова керівником операції не сильно збільшує шанси Росії на успіх в цілому, адже вона вже зазнала "стратегічної невдачі".
"Жодне призначення будь-якого генерала не може стерти той факт, що Росія вже зіткнулася зі стратегічним провалом в Україні", - сказав Салліван. "І те, що ми дізналися протягом перших кількох тижнів цієї війни, це те, що Україна ніколи не буде підпорядкована Росії. Не має значення, якого генерала призначить Путін", - додав він.
Напередодні президент Росії Володимир Путін призначив командувача Південним військовим округом Росії генерала армії Олександра Дворнікова командувачем військ в Україні.
60-річний Дворніков був першим командувачем військовими операціями Росії в Сирії після того, як Путін відправив туди війська у вересні 2015 року, щоб підтримати уряд президента Сирії Башара Асада.
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Следуя ассоциативному ряду, следующим назначенцем должен быть генерал Мумуев.
Герасим - дворник - Му-Му.
Плешивый видимо из ихней классики в школе только тургеневскую "Му-Му" успел прочитать.