Призначення генерала Дворнікова не може стерти той факт, що Росія вже зіткнулася зі стратегічним провалом в Україні, - радник Байдена Салліван

Новопризначений російський генерал Олександр Дворніков, який тепер керуватиме російськими військами в Україні, здійснюватиме подальші жорстокі напади на мирних жителів.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"У цього конкретного генерала є резюме, яке включає жорстокість проти мирних жителів в інших війнах, як от у Сирії, і ми можемо очікувати на ще гірші його кроки. Цей генерал стане ще одним автором злочинів і жорстокості проти мирного населення України", — сказав Салліван в ефірі CNN.

При цьому він підкреслив, що призначення Дворнікова керівником операції не сильно збільшує шанси Росії на успіх в цілому, адже вона вже зазнала "стратегічної невдачі".

"Жодне призначення будь-якого генерала не може стерти той факт, що Росія вже зіткнулася зі стратегічним провалом в Україні", - сказав Салліван. "І те, що ми дізналися протягом перших кількох тижнів цієї війни, це те, що Україна ніколи не буде підпорядкована Росії. Не має значення, якого генерала призначить Путін", - додав він.

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Напередодні президент Росії Володимир Путін призначив командувача Південним військовим округом Росії генерала армії Олександра Дворнікова командувачем військ в Україні.

60-річний Дворніков був першим командувачем військовими операціями Росії в Сирії після того, як Путін відправив туди війська у вересні 2015 року, щоб підтримати уряд президента Сирії Башара Асада.

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