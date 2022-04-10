Якщо переговори з РФ зможуть запобігти таким подіям, як були в Бучі та Краматорську, то потрібно цим скористатись, - Кулеба

Після ракетного удару по Краматорську та звірств, скоєних у місті Буча, було б "надзвичайно важко" навіть думати про переговори з Росією.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Надзвичайно важко навіть подумати про те, щоб сісти з людьми, які чинять або знаходять виправдання всім цим звірствам і військовим злочинам, які завдали такої жахливої ​​шкоди Україні", - наголосив він.

"Але я розумію одне - якщо зустріч із росіянами допоможе мені запобігти хоча б одній бійні, як у Бучі, чи принаймні черговій атаці в Краматорську, я повинен скористатися цією можливістю", - додав міністр.

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