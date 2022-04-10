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Новини Війна Різня в Бучі
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Якщо переговори з РФ зможуть запобігти таким подіям, як були в Бучі та Краматорську, то потрібно цим скористатись, - Кулеба

війна

Після ракетного удару по Краматорську та звірств, скоєних у місті Буча, було б "надзвичайно важко" навіть думати про переговори з Росією.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Надзвичайно важко навіть подумати про те, щоб сісти з людьми, які чинять або знаходять виправдання всім цим звірствам і військовим злочинам, які завдали такої жахливої ​​шкоди Україні", - наголосив він.

"Але я розумію одне - якщо зустріч із росіянами допоможе мені запобігти хоча б одній бійні, як у Бучі, чи принаймні черговій атаці в Краматорську, я повинен скористатися цією можливістю", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори Зеленського та Путіна щодо гарантій безпеки відбудуться після битви на Донбасі, - Подоляк

Автор: 

Краматорськ (653) Кулеба Дмитро (3604) Буча (541) переговори з Росією (1077)


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Топ коментарі
+67
Идиотизм. Кулеба,не участвуй в дерьмаковском спектакле. Не позорься.
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10.04.2022 18:15
+59
НЕ ДОПОМОЖЕ!
Жодні перемовини не допоможуть запобігти жодному російському злочину!
Тільки спонукають Росію до нових злочинів.
Вам не вистачило 30 років, що би це зрозуміти?
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10.04.2022 18:16
+45
Тільки Краматорськ був після Бучі і після переговорів. У орків наказ не переговори, а смерть
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10.04.2022 18:16
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На переговорах можна обіцяти що за вгодно, а потім, якщо тобі щось потрібно , робиш. Це як ті тоговора, які підписувала Россія, а потім їх
плюндрувала. Читай спогади Аденауера за 1955рік.
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10.04.2022 18:52 Відповісти
Начиная с 1925 года Советская Россия заключила 58 договоров, соглашений, конвенций с другими государства-ми. 45(!) из которых она нарушила,прервала или вышла в одностороннем порядке. Из 12 Пактов о ненападении, заключенных с 1925 года были нарушены 10(!), из которых 4 уже после 1945года. Из 18 союзнических соглашений нарушены 15, из них 12 после 1945года. Уже после войны СССР заключил с1946 года 6 договоров о мире и из которых 3(!) были нарушены к 1957г.

(Конрад Аденауэр - Канцлер Германии-
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10.04.2022 18:58 Відповісти
Ага, начинают нас готовить к сдаче Украины, дерьмаки и чмохамии всякие работают
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10.04.2022 19:00 Відповісти
Визовсімйо*нулисьбл*ді?!
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10.04.2022 19:01 Відповісти
Неужели Кулеба верит в то, что говорит ? российское руководство постоянно и доходчиво объясняло, что цена всех с ними договоров - кусок собачьего говна, любая договоренность и последующее "перемирие" только дают им время на подготовку очередного преступления, их нужно уничтожать в режиме "нон стоп"
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10.04.2022 19:05 Відповісти
Ze wkasiwka Se, Dermaka chy scho. Kapituljuwaty pered worogom wsjogo ljudstwa? Tilky Peremoga i snyschennja rossijskogo nazismu.
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10.04.2022 19:10 Відповісти
Як вони зможуть запобігти,через гарантії безпеки?
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10.04.2022 19:10 Відповісти
Зелі потрібна одна гарантія безпеки від Путлера тільки. Це ярлик на князівство так яке отримав Лукашенко. Всі їнші гарантії від іншіх країн для камуфляжа, щоб ніхто не здогадався.
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10.04.2022 19:37 Відповісти
Замість епіграфу:

"Нельзя договариваться о мире с теми, кто пришёл тебя убивать". (Голда Меір).

Вельмишановний пане Д.Кулеба! Разом з членами ОП України, раджу Вам добре вчити історію. Корисна річ!
Наприклад, виконання зобов"язань гарантами Будапештськиого меморандуму 1994 року, щодо територіальної цілосності та недоторканності кордонів України. Це нічому Вас не навчило? А була б в Україні ядерна зброя, т.з. рф не наважилась би на агресію проти нас!
Борони Боже Україну та усіх її патріотів та захисників!!!
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10.04.2022 19:11 Відповісти
Они усльішали, и чтоб вьінудить к переговорам нас и бьіть более уступчивьіми они теперь десятки буч сотворят на оккупированньіх территориях. О чем договариваться с преступниками ? Чтоб не бьіло Буч , не надо допускать оккупантов на нашу землю и вьіганять нещадно. А идея , что мьі вам договор какой хотите, а наших людей не будете насиловать и истязать в оккупации- так себе
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10.04.2022 19:11 Відповісти
Тем более,все уже наученные и могут уехать из тех районов,где будут боевые действия или оккупаци
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10.04.2022 19:27 Відповісти
Переговоры возможны между воюющими государствами,но Россия-это террористическая организация,а с террористами переговоры бесполезны.Если им отдать Восток и ход в Крым,то через время они вернуться и уничтожат всю Украину.Лучше сегодня решить вопрос один раз и навсегда без всяких переговоров
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10.04.2022 19:14 Відповісти
Правильная позиция..,но если рашисты предложат заморозить конфликт по границам занятых территорий…чтобы не произошло Бучей ,что будет тогда делать Украина..?
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10.04.2022 19:20 Відповісти
Граждане уже научены и должны эвакуироваться вовремя
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10.04.2022 19:29 Відповісти
Так и будет, но вероятно бюджет в миллиардьі долларов, что нароссия вьіделила на, для подписание договора, резко возрос.
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10.04.2022 19:37 Відповісти
о чем говорить с убийцами? Что бы легче убивали?
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10.04.2022 19:21 Відповісти
Кулеба теж допомогае Зелі зраджувати краіну. Я ніколи йому не вірив.
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10.04.2022 19:22 Відповісти
Ви думали що верх цинізму це Буча й Краматорськ?! Ви забули про "переговірників"!
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10.04.2022 19:23 Відповісти
Дуже шкода, що єдиний адекватний зебобік Кулеба виявився такою самою конченою гнідою, як і дєрьмаки з хламідіями.
Кулебо - ****** шукати узкій ваєнний карабль, як найдеш, починай з ним пєрєгавори.
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10.04.2022 19:25 Відповісти
Переговори провокують ескалацію насилля...
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10.04.2022 19:32 Відповісти
з терористами перемовин не ведуть - це лише стимулює їх ще більше
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10.04.2022 19:37 Відповісти
Треба слухати не Єрмака і Подоляка, а Лаврова, якій досить зрозуміло висловився, що Росія не має наміру під час переговорів ні припиняти військові дії, ні виводити війська з території України.

Нарешті покладіть на свій стіл статтю "Что Россия должна сделать с Украиной" і кожен свій робочий день починайте з читання цієї статті.
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10.04.2022 19:50 Відповісти
"Абсолютно неочікуваний візит Бориса Джонсона до Києва - без попередження, програми, дипломатичних заготовок - був відповіддю не на (або не лише на) приїзд очільників ЄС. Там мета зрозуміла - зберегти першість Британії в числі друзів України й поставити деякі підсумкові крапки. А все інше, як-от допомога зброєю, санкції та дипломатичне сприяння, вирішується й у відео-форматі.

Але (те, що я пропустив) - це співставлення з візитом австрійського канцлера Карла Негаммера. Якраз цей візит мав би виглядати найбільш дивним. Бо Відень явно не в епіцентрі наших подій та не в мейнстрімі европейської політики. А зараз уже пост-фактум випливають повідомлення, що канцлер приїхав не просто від своєї країни (із цим якраз усе дуже добре), а зі ще одним посланням. Від пуйла. Це ми про щось взнаємо пост-фактум, а Мі6 не дарма платню отримує, там мусять все знати наперед.

Новий "мирний план". Саме на нього так чекала вся рашистська резидентура в опі на чолі з єрмаком, саме про ці непередбачувані обставини, які можуть дуже прискорити перемир'я (не перемогу!!! і навіть не стійкий мир) патякав арєстовічь. І під ці пропозиції арахамія вже починає тероризувати комбриґів вимогами погодитися на "компроміси" з ворогом. Пуйлу до 9 травня треба вийти з цієї війни з результатом, який його пропаґандисти змогли би зобразити своїм локшиноносцям як перемогу. І Зеленський має дати йому щось таке. А щоб дати, треба звідкись взяти. А взяти це Зеленський може лише в українського народу і в наших ЗСУ. В народу можна забрати, наприклад, території Луганської та Донецької областей, де ми тримаємо неймовірну оборону. А в армії можна відібрати перемогу й гідність.

Але, схоже, такими поступками можна забрати щось іще в когось. Світ уже зрозумів, чим загрожує путін та його раша цивілізації. І їх хочуть добити по-дорослому, щоб не піднялися, а такий-от гнилий мир, який підірве Україну, але притім зміцнить позиції пуйла на раші, явно не вкладається в ті плани. І Джонсон, який зараз виражає позицію не лише Лондона, але й Вашинґтона, зробив щось унікальне - приїхав сам до Києва поза всіма планами, щоб, імовірно, донести Зеленському, що ціна такого миру для нього самого й для України буде дуже високою. А готовність ще більше потиснути пуйла й вийти на реальну перемогу буде простимульовано новими й дуже корисними для шаткування русні озброєннями й фінансовими ґарантіями.

Дожилися ж, холера! Чужий прем'єр їде до Києва, щоб не допустити зради й готовий за це навіть платити... Але Борисові Джонсонові за таку підтримку вдячні, за зброю додаткове спасибі.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZUo-49BcooKw7YSiJjHd8dVUXizu3N3rmT12NQdCUexI7H_v5Acys3tnVjR0NJOTE6i5P2nDiFI2JLb9jqSj4Ppn7Id5VahE0cAkIajiHwGNMVLexpuaGk6auYM3nnZQaE&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл

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Alexander Boris de Pfeffel Johnson,
прем'єр-міністр Великої Британії,
по батьківській лінії - нащадок англійського короля Джорджа II (1683-1760). І це відчувається. Порода, гени даються взнаки й через три з половиною століття. Респект! І величезна дяка за потужну підтримку нашої боротьби.

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278086803_1850764271788567_5935141746458733720_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=2hDR7_hrjaUAX-rIUAD&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT99ONIzvEWG8BH5dukwuXjqobDA5dDu5apBPwQFVAwlFg&oe=62571F16
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10.04.2022 19:55 Відповісти
КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕГОВОРЫ С КРОВОЖАДНЫМ УБИЙЦЕЙ КОТОРЫЙ ПРИШЕЛ ТЕБЯ УБИТЬ ТОЛЬКО УНИЧТОЖЕНИЕ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ БРЕД И ПРЕДАТЕЛЬСТВО
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10.04.2022 20:12 Відповісти
Виродки тільки озвучують -все вирішує бєняренигат!
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10.04.2022 20:26 Відповісти
Якщо не справимся з кремлівською чумою,-то в живих вони нас теж не лишать......навіть тих ,що думають що у них будуть преференції зрадників-вибору у НАС НЕМА-тільки смерть окупантам!!!
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10.04.2022 20:32 Відповісти
Якщо не справимся з кремлівською чумою,-то в живих вони нас теж не лишать......навіть тих ,що думають що у них будуть преференції зрадників-вибору у НАС НЕМА-тільки смерть окупантам!!!
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10.04.2022 20:33 Відповісти
Поки що дипломатів у переговорах немає! Це скоріш якись групи по інтересам.
Є представники чогось,які НЕ ВПОРАЛИСЬ з вирішеням гуманітарних питань!
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10.04.2022 20:53 Відповісти
Наивные ждут обещаний от гитлера.
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10.04.2022 21:22 Відповісти
На этой встрече, вы жмёте руки палачам???
Вопрос оркам. Зачем вы убиваете людей в Буче и других городах?
Ответ палачей, а это не мы, а вы.
Поговорили.
Да , Кулеба, хочется встретится с маньяками???

А мог Кулеба так сказать, мы будем вас орков убивать везде, за Бучу, Ирпень, Гостомель, Макаров и другие места Украины.
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10.04.2022 21:29 Відповісти
Так як це ми повинні зрозуміти, що своєю безвідповідальністю зеЛох і зелені чмошники навмисно спровокували події в Бучі, щоб тепер під цим приводом КАПІТУЛЮВАТИ?
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11.04.2022 08:41 Відповісти
Никаких капитулянтских переговоров с агрессором и оккупантом!
Только окончательное решение сруцькага вопроса!
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11.04.2022 10:16 Відповісти
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