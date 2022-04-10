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Новини Війна
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"Кожен може загинути у будь-який час і в будь-якому районі Миколаєва", - мер Сєнкевич

миколаїв

У Миколаєві наразі дуже небезпечно через обстріли російськими окупантами.

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Я пояснюю всім жителям, що в Миколаєві сьогодні небезпечно. Ми маємо щоденні обстріли. Кожен може загинути у будь-який час і в будь-якому районі Миколаєва", - зазначив він.

За словами Сєнкевича, окупанти накопичують війська.

"Є багато інформації у соцмережах, що велика кількість військової техніки пересувається з Криму у Херсонську область. А звідти можна піти лише на Миколаїв. Тому ми очікуємо збільшення контингенту і готуємося до цього", - додав він.

Також читайте: У Миколаєві внаслідок обстрілів у понеділок загинули 10 людей, зокрема дитина, - мер Сєнкевич

Автор: 

Миколаїв (1799) Сєнкевич Олександр (229)


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Сенкевич ,хватит панику разводить и кошмарить людей ,каждый из нас может умереть в любую секунду и в любом месте по любой причине !
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10.04.2022 18:26 Відповісти
Ты бы лучше лифты включил и тарифы на проезд не повышал ..
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10.04.2022 18:28 Відповісти
Техніку та і дороги можна знищити. Дивно, що Кім не відінтернетився з бравадою і позитивом після обстрілів. Міста калічать, а мери пости пишуть
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10.04.2022 18:28 Відповісти
Так,начебто, Арестович на півдні всіх пабєділ!
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10.04.2022 18:39 Відповісти
Да пабедун тот ещё. Их тут на юге как саранчи. Как их впустили в область, я не понимаю.
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10.04.2022 18:52 Відповісти
где вы такое слышали? Он просто сказали, что орки запланировали в том числе и отход с Херсона (а не со всего Юга) и заминировали там всё, включая мост. Но держаться они будут изо всех сил, потому, что понимают, что если наши освободят Херсон это будет страшный удар по ним. Это и говорил уже неделю Арестович. Слушать надо до конца. А не выдергивать кусок из текста.
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10.04.2022 19:23 Відповісти
Я вам даже больше скажу: мы ВСЕ умрём!Но хочется как можно позже и своей смертью!
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10.04.2022 18:41 Відповісти
Сенька гуманитаркой торгует через своих прокладок и не забывает пугать горожан.
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10.04.2022 19:18 Відповісти
прищепку на губу повесь...
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10.04.2022 20:31 Відповісти
 
 