"Кожен може загинути у будь-який час і в будь-якому районі Миколаєва", - мер Сєнкевич

У Миколаєві наразі дуже небезпечно через обстріли російськими окупантами.

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Я пояснюю всім жителям, що в Миколаєві сьогодні небезпечно. Ми маємо щоденні обстріли. Кожен може загинути у будь-який час і в будь-якому районі Миколаєва", - зазначив він.

За словами Сєнкевича, окупанти накопичують війська.

"Є багато інформації у соцмережах, що велика кількість військової техніки пересувається з Криму у Херсонську область. А звідти можна піти лише на Миколаїв. Тому ми очікуємо збільшення контингенту і готуємося до цього", - додав він.

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