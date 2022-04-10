"Кожен може загинути у будь-який час і в будь-якому районі Миколаєва", - мер Сєнкевич
У Миколаєві наразі дуже небезпечно через обстріли російськими окупантами.
Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Я пояснюю всім жителям, що в Миколаєві сьогодні небезпечно. Ми маємо щоденні обстріли. Кожен може загинути у будь-який час і в будь-якому районі Миколаєва", - зазначив він.
За словами Сєнкевича, окупанти накопичують війська.
"Є багато інформації у соцмережах, що велика кількість військової техніки пересувається з Криму у Херсонську область. А звідти можна піти лише на Миколаїв. Тому ми очікуємо збільшення контингенту і готуємося до цього", - додав він.
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