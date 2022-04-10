Примусово депортованих до РФ маріупольців росіяни тримають в таборі у Пензенській області, - Денісова

В таборі перебувають понад 400 громадян України, зокрема 147 дітей. Їм не дозволяють виходити за межі табору. В них нема найнеобхідніших речей, вони не можуть зв’язатися з близькими в Україні.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Цензор.НЕТ.

Денісова отримала цю інформацію від громадян РФ, які підтримують Україну.

Табір Денісова описує так: "Це установа закритого типу з кількома корпусами, обнесена парканом та під охороною, на в’їзді контрольно-пропускний пункт. Свобода пересування наших громадян обмежена – виходити з табору заборонено. ... Люди живуть у таборі вже кілька тижнів. Вони не мають необхідного одягу, взуття, навіть білизни. Фактично їх забрали з підвалів у чому були – в зимових речах. Катастрофічно не вистачає дитячого харчування та предметів особистої гігієни. Жінки готують самі з того, що видають".

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Омбудсман повідомила, що представники "Сбербанку" збирали особисті дані машканців табору, обіцяючи оформити картки й виплатити по 10 тис. рублів, цього так і не сталося.

За словами російських активістів, у Пензенській області діють ще три подібні табори. Туди ще в любому перед війною вивезли мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей.

"За інформацією активістів, українців насильно переміщують до різних регіонів РФ, зокрема й до Хабаровська", - зазначила Денісова.

Вона нагадала, що примусова депортація та позбавлення громадян прав на гідні умови перебування, свободу пересування, інформацію є грубим порушенням Загальної декларації прав людини, Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

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"Звертаюсь до Міжнародного Комітету Червоного Хреста невідкладно надати гуманітарну допомогу громадянам України, які примусово вивезені та поміщені до концентраційних таборів на території РФ та сприяти якомога швидшому поверненню їх в Україну", - додала Денісова.