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Новини Війна
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Примусово депортованих до РФ маріупольців росіяни тримають в таборі у Пензенській області, - Денісова

окупація

В таборі перебувають понад 400 громадян України, зокрема 147 дітей. Їм не дозволяють виходити за межі табору. В них нема найнеобхідніших речей, вони не можуть зв’язатися з близькими в Україні.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Цензор.НЕТ.

Денісова отримала цю інформацію від громадян РФ, які підтримують Україну.

Табір Денісова описує так: "Це установа закритого типу з кількома корпусами, обнесена парканом та під охороною, на в’їзді контрольно-пропускний пункт. Свобода пересування наших громадян обмежена – виходити з табору заборонено. ... Люди живуть у таборі вже кілька тижнів. Вони не мають необхідного одягу, взуття, навіть білизни. Фактично їх забрали з підвалів у чому були – в зимових речах. Катастрофічно не вистачає дитячого харчування та предметів особистої гігієни. Жінки готують самі з того, що видають".

Читайте: ЗМІ країни-агресора повідомляють про 674 тисячі українців, вивезених до РФ, - Денісова

Омбудсман повідомила, що представники "Сбербанку" збирали особисті дані машканців табору, обіцяючи оформити картки й виплатити по 10 тис. рублів, цього так і не сталося.

За словами російських активістів, у Пензенській області діють ще три подібні табори. Туди ще в любому перед війною вивезли мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей.

"За інформацією активістів, українців насильно переміщують до різних регіонів РФ, зокрема й до Хабаровська", - зазначила Денісова.

Вона нагадала, що примусова депортація та позбавлення громадян прав на гідні умови перебування, свободу пересування, інформацію є грубим порушенням Загальної декларації прав людини, Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

Також читайте: Росія почала видавати паспорти громадянам України, яких насильно депортували до РФ, - Денісова

"Звертаюсь до Міжнародного Комітету Червоного Хреста невідкладно надати гуманітарну допомогу громадянам України, які примусово вивезені та поміщені до концентраційних таборів на території РФ та сприяти якомога швидшому поверненню їх в Україну", - додала Денісова.

Автор: 

Денісова Людмила (883) депортація (723) Маріуполь (3226) росія (65052) воєнні злочини (1857)


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Топ коментарі
+14
-"...хуже не будет".
Зе!
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10.04.2022 18:28
+12
Цікаво,- Ред Крос задоволений? По суті вони співучасники депортації...
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10.04.2022 18:27
+12
Настоящие гетто, точнее-концлареря!И это всё расея-матушка?Твари!
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10.04.2022 18:35
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Цікаво,- Ред Крос задоволений? По суті вони співучасники депортації...
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10.04.2022 18:27 Відповісти
Ні, кацапи їм не дозволили
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10.04.2022 18:43 Відповісти
красный крест на сквозь прогнившая организация! для меня это было моральным шоком когда с 15года пришлось познакомится с их деятельностью, они чувствовали себя у нас как рыба в воде учитывая нашу корупцию
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10.04.2022 19:19 Відповісти
-"...хуже не будет".
Зе!
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10.04.2022 18:28 Відповісти
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10.04.2022 18:29 Відповісти
И как на этот кошмар реагируют наши западные друзяки??Наблюдают-изучают-сочувствуют??
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10.04.2022 18:33 Відповісти
обеспокоены
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11.04.2022 00:33 Відповісти
Настоящие гетто, точнее-концлареря!И это всё расея-матушка?Твари!
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10.04.2022 18:35 Відповісти
Концлагеря??Гетто??
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10.04.2022 18:36 Відповісти
Моїх пра депортували, як куркулів, на цю кацапську помийку.
Братський нарід пообіцяв вирізати всю родину. Довелося перступити через страх і самовільно повернутися в Україну.
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10.04.2022 18:36 Відповісти
пензенская область, для подавляющего большинства из них, абсолютно ни о чём не говорит.
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10.04.2022 18:38 Відповісти
для многих это земля их предков, куда они постоянно хотели, но почему то вместе с территорией Украины. Пусть сидят там.
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10.04.2022 18:58 Відповісти
Попереджаю зе-типілів:
Активна військова фаза може тривати не довше 1-6 місяців.
А "перемовини" якіх так бажає Зеленський могут тривати і 10 і і 20 РОКІВ!
І весь цей час наши громадяни будуть у Рашки у ЗАРУЧНИКАХ!
Чи ви гадаєте, що Рашка їх зразу відпустить та позбудеться такого "козирки" у перемовинах?
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10.04.2022 18:40 Відповісти
Нацисти тримають українців в концтаборі? Нічого дивного.
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10.04.2022 19:14 Відповісти
Окуеть , эти мрази ставят на поток рабство.
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10.04.2022 20:19 Відповісти
Почему не держим опзж, комуняк в лагерях ????*
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10.04.2022 21:21 Відповісти
 
 