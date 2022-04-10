Примусово депортованих до РФ маріупольців росіяни тримають в таборі у Пензенській області, - Денісова
В таборі перебувають понад 400 громадян України, зокрема 147 дітей. Їм не дозволяють виходити за межі табору. В них нема найнеобхідніших речей, вони не можуть зв’язатися з близькими в Україні.
Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Цензор.НЕТ.
Денісова отримала цю інформацію від громадян РФ, які підтримують Україну.
Табір Денісова описує так: "Це установа закритого типу з кількома корпусами, обнесена парканом та під охороною, на в’їзді контрольно-пропускний пункт. Свобода пересування наших громадян обмежена – виходити з табору заборонено. ... Люди живуть у таборі вже кілька тижнів. Вони не мають необхідного одягу, взуття, навіть білизни. Фактично їх забрали з підвалів у чому були – в зимових речах. Катастрофічно не вистачає дитячого харчування та предметів особистої гігієни. Жінки готують самі з того, що видають".
Омбудсман повідомила, що представники "Сбербанку" збирали особисті дані машканців табору, обіцяючи оформити картки й виплатити по 10 тис. рублів, цього так і не сталося.
За словами російських активістів, у Пензенській області діють ще три подібні табори. Туди ще в любому перед війною вивезли мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей.
"За інформацією активістів, українців насильно переміщують до різних регіонів РФ, зокрема й до Хабаровська", - зазначила Денісова.
Вона нагадала, що примусова депортація та позбавлення громадян прав на гідні умови перебування, свободу пересування, інформацію є грубим порушенням Загальної декларації прав людини, Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.
"Звертаюсь до Міжнародного Комітету Червоного Хреста невідкладно надати гуманітарну допомогу громадянам України, які примусово вивезені та поміщені до концентраційних таборів на території РФ та сприяти якомога швидшому поверненню їх в Україну", - додала Денісова.
Будь ласка, зачекайте...
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Зе!
Братський нарідпообіцяв вирізати всю родину. Довелося перступити через страх і самовільно повернутися в Україну.
Активна військова фаза може тривати не довше 1-6 місяців.
А "перемовини" якіх так бажає Зеленський могут тривати і 10 і і 20 РОКІВ!
І весь цей час наши громадяни будуть у Рашки у ЗАРУЧНИКАХ!
Чи ви гадаєте, що Рашка їх зразу відпустить та позбудеться такого "козирки" у перемовинах?