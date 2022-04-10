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Новини Війна
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Туреччина заборонила військовим кораблям проходити через Босфор, щоб не "втягувати" у війну Чорне море, - глава Міноборони Акар

флот,море,чорне

Турецький уряд заявив, що не пропустить військових кораблів через пролив Босфор, аби Чорне море не було "втягнуте" у війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють ряд ЗМІ Hurriet і TR Haber.

Відомо, що міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що знайдені раніше в Босфорі міни - російського виробництва, однак, за його словами, напевно не відомо, яка країна їх залишила. Зараз інші чорноморські країни, такі як Болгарія і Румунія, також перевіряють водні шляхи на наявність мін. Акар не виключив, що міни були залишені для тральщиків НАТО, які могли б увійти в Чорне море.

"Ми будемо дотримуватися правил Монтре. Ми не пустимо бойові кораблі в Чорне море. Ми не допустимо, щоб Чорне море було втягнуто у війну", - підкреслив Акар.

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Чорне море (1666) Акар Хулусі (18)


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Топ коментарі
+43
Перевожу:
Дорогие украинцы, быстрее получайте противокарабельные ракеты и уничтожайте корабли РФ. Новых кораблей не будет.
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10.04.2022 18:35
+14
У Ердогана здається почало розвиватися почуття власної величности і значимости.
Сподіваюся США вкаже йому його дійсне місце у світовому рангу впливів.
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10.04.2022 18:42
+13
На Чорному морі і так вже війна!?!
Флот путлера і міста обстрілює, і мін понакидав......
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10.04.2022 18:38
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Перевожу:
Дорогие украинцы, быстрее получайте противокарабельные ракеты и уничтожайте корабли РФ. Новых кораблей не будет.
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10.04.2022 18:35 Відповісти
Все діаметрально протилежно. Турки, окрім того, що закрили проливи для флоту США, ще й, по-суті, натякнули, що міни могли потрапити у Чорне море, щоб спровокувати захід тральщиків країн НАТО.
Але ідіоти й далі можуть вважати турецьке ***** союзником.
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10.04.2022 18:47 Відповісти
Чи Туреччина не є членом НАТО? Чи у них немає своїх тральщиків? Що ти тут верзеш? Дякуючи цьому закриттю не зайдуть додаткові московитські кораблі, які на усіх парах йдуть з півночі та сходу.
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10.04.2022 20:04 Відповісти
+++💯
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10.04.2022 20:28 Відповісти
Почитай чому Туреччина стала членом НАТО, і які у неї відносини з іншими країнами блоку.
Перед тим як закрити проливи, турки запустили усі кацапські кораблі, які зараз обстрілюють нашу територію. Будь-який корабель ЧФ може зайти на свою базу й досі. А от кораблі ВМФ США тепер сюди потрапити не можуть.
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11.04.2022 08:31 Відповісти
Є таке правило, яке діє під час війни. Через пролив мають пропускати кораблі, які направляються у місто постійної дислокації. Тому вже після початку війни через пролив пройшло декілька московитських кораблів, приписаних у Новоросійську. Зараз мова йде про ті, що приписані до Дального сходу та Мурманську.
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11.04.2022 14:46 Відповісти
Конвенцію Монтре Туреччина могла застосувати і до початку війни, бо дії кацапів були незрозумілі лише йолопам на Банковій.
Але вони її застосували лише після того, як усі наявні справні кацапські кораблі, які могли застосуватися в "дєнацианалізациі" пройшли у Чорне море.
Окрім того, є багатосторонніх та двосторонніх угод по Чорному морю, за якими Туреччина могла б дуже допомогти Україні. Але то не в інтересах турецького *****, він краще створить авіакомпанію для перевезення свинособак на турецькі курорти.
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11.04.2022 16:34 Відповісти
и штук 10 байрактаров на рейде. москальня буде ссать кипятком.
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10.04.2022 18:35 Відповісти
На жаль, Байрактари проти кораблів, що комахи проти слона.
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10.04.2022 18:46 Відповісти
ну не совсем так. он несет 4 ракеты. и чем корабль отличается от танка? просто дольше тонет.
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10.04.2022 18:48 Відповісти
Нажаль, це не так.
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10.04.2022 18:52 Відповісти
ну давайте смоделируем. все 4 ракеты попали. мостик палуба борт камбуз. и что этому караблю делать?
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10.04.2022 18:56 Відповісти
Плисти далі.
У корабля, на відміну від танка в середині дуже багато ПУСТОГО ПРОСТОРУ.
І потрапляння кумулятивного заряду якщо щось і пошкодить, то не дуже важливе.
А до пробиття корпусу там від верхній палуби і зовсім 20-30 метрів.
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10.04.2022 19:11 Відповісти
але буде пошкодження. и втрати команди. думаю 2 байраки спокийно виведуть плавуче гимно з ладу.
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10.04.2022 19:14 Відповісти
На відміну від танка у корабля, також є системи з оптічним наведенням з скорострільністю більше 2000 пострілів за хв., так наймовірніше, що жодної ракети БПЛА не вразить.
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10.04.2022 19:23 Відповісти
тогда наверно другой сценарий. как в ираке. как только кадафофские танки выползли з леса откудато прилетело. до сих пор никто не знает откуда. 150 танков минус.
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10.04.2022 19:30 Відповісти
На відміну від танка у корабля є радар та засоби ПВО . Щоб підірвати корабель потрібно точно влучити в льох *********** або в баки з пальними, які добре захищені і сховані під палубою, інакше ракета просто зробить дірку в корпусі.
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10.04.2022 19:15 Відповісти
Протитанкові ракети мають 0.3-2.0 кг вибухівки.
Протикорабельні ракети мають 100-300 кг вибухівки.
Ти гадаєш це зроблено просто так?
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10.04.2022 19:20 Відповісти
Відомо, що міністр заявив, що знайдені раніше в Босфорі міни-російського виробництва, однак, за його словами, напевно не відомо, яка країна їх залишила.
Невже Гондурас?
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10.04.2022 18:36 Відповісти
Може, Зінка?
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10.04.2022 18:41 Відповісти
Білорусь!
Вона з їх допомогою креветок ловила там.
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10.04.2022 18:47 Відповісти
Крякає як качка, літає як качка, сре як качка, має форму качки, але ВОНИ НЕ ВПЕВНЕНІ що то качка!
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10.04.2022 18:52 Відповісти
На Чорному морі і так вже війна!?!
Флот путлера і міста обстрілює, і мін понакидав......
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10.04.2022 18:38 Відповісти
У Ердогана здається почало розвиватися почуття власної величности і значимости.
Сподіваюся США вкаже йому його дійсне місце у світовому рангу впливів.
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10.04.2022 18:42 Відповісти
Сильно многим нужно указывать на свое место в рангах-РФ,Китай,Турция-но для этого нужен президент типа Буш-старшего или Рейгана,а альцгеймер-байденович с бабским цветно-лгбт-легионом не по тем делам.
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10.04.2022 18:47 Відповісти
Нажаль після знищення страни савєтов, США розслабився настільки сильно, що від часу Президента Рейгана немав жодного йому рівного чи хоча б близького по рівню.
Доречі плеяда слабких, не далекоглядних президентів розпочалася саме з Буша-старшого.
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10.04.2022 18:58 Відповісти
Вауууу!
А я думав, що на Чорному морі ВЖЕ ЙДЕ ВІЙНА.
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10.04.2022 18:48 Відповісти
Тобто російські пропустили раніше. Ті яких тут не було, а зараз не пропускають ніяких. Із другіх країн також. Дивна поведінка як для країни члена НАТО.
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10.04.2022 18:49 Відповісти
Американцям, англійцям, туркам НЕ ТРЕБА заходити в Чорне море.
Вони й так накривають весь театр.
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10.04.2022 18:55 Відповісти
На Чорному морi кацапiв вже чекають "Гарпуни''
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10.04.2022 18:51 Відповісти
Эрдоган - наш пацан !
Московитов в эту лужу запустили и не выпустят.
А ракеты, летящие низко над водой, доведут дело до логического конца.
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10.04.2022 18:53 Відповісти
Всю московську армаду в Чорне Море бусурмани пропустили щоб добивала Україну. А щоб допомогти Україні - зась? Не можна вірити цим бусурманам. Єдиний наш вірний союзник і побратим - то наш Народ і Армія.
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10.04.2022 18:53 Відповісти
ти чого не на фронті, стратег?
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10.04.2022 18:55 Відповісти
Ярема Стогін, якщо ти не проспався, то йди проспись.
Московітів пропустили, щоб більше не випустити.
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10.04.2022 18:58 Відповісти
Гарненько так "пропустили": Кацапські кораблі уже півтора місяця ракетами роблять з України руїну, рівняють з землею, заблокували наші порти, узбережжя - тобі мабуть це подобається, стратегу?
А щодо "більше не випустити" - то москалям і нах.й не потрібно виходити з Чорного Моря, вони його уже захопили і їм тут добре на довгі роки (мають бази, шляхи постачання, доставку ракет...).
Велика надія на британські протикорабельні системи, але для знищення чорноморського флоту і його інфраструктури, боюся, цього замало.
Так що, як не крути а перекривати Босфор уже запізно. Московську армаду не треба було запускати.
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10.04.2022 20:43 Відповісти
Армія яку ЗЕнелох не озброїв Нептунами. Тепер будемо топити кораблі шматками асфальту.
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10.04.2022 19:00 Відповісти
Протикарабельна зброя вже їде в Україну, скоро будуть морські орки рибу кормити своїми розтрощеними хлібальниками
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10.04.2022 18:54 Відповісти
Пора нищити кораблі клятих московитів !!! Щодня по 1-2 - щоб вжахалися навіть писку комара
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10.04.2022 18:55 Відповісти
Козлы, кацапские корабли пропустили и закрыли Босфор для НАТОвских кораблей. Еще заметил, что те кто не хотят идти против Параши, а именно, Турция, Германия, Франция и Израиль набиваются нам в *гаранты безопасности*. Ето смешно если не грустно
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10.04.2022 18:58 Відповісти
Может надеетя что русские корабли повалит в Одессу и их там отхерачит "гарпунами".
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10.04.2022 19:07 Відповісти
Гарпунов не будет. Их сухопутная версия очень редкая, и есть только у США. А пообещали ПКР нам британцы. Значит будет что-то другое
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10.04.2022 19:21 Відповісти
з севастополя треба зробити Маріуполь
Тоді фуйловники самі потоплять кораблі..
це вони вміють
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10.04.2022 19:07 Відповісти
Знаходяться ж призвіздекані, які вважають ісламіста та османського реваншиста Ердогана союзником України. Боже, збав нас від таких друзів!
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10.04.2022 19:11 Відповісти
Були часи коли наш нарід Луку-************* обожнював.
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10.04.2022 19:48 Відповісти
Спочатку турки пропустили російську армаду з балтійського і північного флотів, хоча вже було всім зрозуміло що буде напад (окрім оманського віслюка). А тепер вони закрили протоки щоб американські есмінці не зайшли до Одеси.
Ердогану вигідно щоб війна була якнайдовше, щоб послабити рашку. Тим більше продавати нам байрактари це добрий бізнес
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10.04.2022 19:19 Відповісти
на яких підставах турки мали Не пропускати ******** кремля у Чорне море ?
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10.04.2022 19:25 Відповісти
По місцю базування.
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10.04.2022 21:34 Відповісти
Принцип пропуску суден пр місцю базування працює після закриття проливів. Тобто тепер для рашки через проливи можуть проходити ті судна, які приписані до чорноморських баз і портів. Додатковим суднам інших рашкиних флотів прохід через проливи заборонено.
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10.04.2022 21:53 Відповісти
т.е. пердоган не впускает в Черное море корабли НАТО
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10.04.2022 19:29 Відповісти
А зачем ? Они сканируют каждый запуск. Они могут достать любую точку Чёрного моря. Они на одной акватории с орками sratь не сядут.
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10.04.2022 21:52 Відповісти
"Ми будемо дотримуватися правил Монтре. Ми не пустимо бойові кораблі в Чорне море. Ми не допустимо, щоб Чорне море було втягнуто у війну", - підкреслив Акар. що можна було очікувати Україні від турецьких холуїв куйла ? Турецькі "гаранти куйла " в Чорному морі.
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10.04.2022 19:30 Відповісти
А не допускаєте,що американці самі туркам натякнули аби ті закрили протоку? Щоб мати привід і розвести безневинно руками- ну не пустили нас… Вертаймося додому.
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10.04.2022 19:37 Відповісти
тогда туркам самим придется на траверзе Стамбула своими тральщиками вылавливать рогатое кацапское говно, и им повезет , если какой-нибудь танкер или Gas carrier не ****** под одним из трёх мостов.
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10.04.2022 19:51 Відповісти
Вже 45 днів як ракети з кораблів знищують Україну і десь зникли жартівники, які весело і безтурботно балакали про іржаві кацапські лоханки та кривизну землі. Схоже, що у нас не лише 95 квартал і Арестович вміють безглуздо жартувати та бовтати язиком. Найгірше що стратеги-жартівники на найвищих державних посадах, яки знищили програму Нептун, вважали, що захист України на морі забезпечить скотовоз Ашот.
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10.04.2022 19:53 Відповісти
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10.04.2022 20:15 Відповісти
О готовящейся войне и даже дате, с точностью до нескольких дней, знал весь мир. Турция пропустила в Чёрное море мощные корабли Балтийского флота россии прекрасно зная, что они будут применены в войне против Украины.
Они до сих пор в Чёрном море https://www.radiosvoboda.org/a/korabli-rossii-chernoe-more/31697505.html
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10.04.2022 22:13 Відповісти
 
 