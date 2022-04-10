Туреччина заборонила військовим кораблям проходити через Босфор, щоб не "втягувати" у війну Чорне море, - глава Міноборони Акар

Турецький уряд заявив, що не пропустить військових кораблів через пролив Босфор, аби Чорне море не було "втягнуте" у війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють ряд ЗМІ Hurriet і TR Haber.

Відомо, що міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що знайдені раніше в Босфорі міни - російського виробництва, однак, за його словами, напевно не відомо, яка країна їх залишила. Зараз інші чорноморські країни, такі як Болгарія і Румунія, також перевіряють водні шляхи на наявність мін. Акар не виключив, що міни були залишені для тральщиків НАТО, які могли б увійти в Чорне море.

"Ми будемо дотримуватися правил Монтре. Ми не пустимо бойові кораблі в Чорне море. Ми не допустимо, щоб Чорне море було втягнуто у війну", - підкреслив Акар.

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