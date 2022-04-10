Туреччина заборонила військовим кораблям проходити через Босфор, щоб не "втягувати" у війну Чорне море, - глава Міноборони Акар
Турецький уряд заявив, що не пропустить військових кораблів через пролив Босфор, аби Чорне море не було "втягнуте" у війну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють ряд ЗМІ Hurriet і TR Haber.
Відомо, що міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що знайдені раніше в Босфорі міни - російського виробництва, однак, за його словами, напевно не відомо, яка країна їх залишила. Зараз інші чорноморські країни, такі як Болгарія і Румунія, також перевіряють водні шляхи на наявність мін. Акар не виключив, що міни були залишені для тральщиків НАТО, які могли б увійти в Чорне море.
"Ми будемо дотримуватися правил Монтре. Ми не пустимо бойові кораблі в Чорне море. Ми не допустимо, щоб Чорне море було втягнуто у війну", - підкреслив Акар.
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Дорогие украинцы, быстрее получайте противокарабельные ракеты и уничтожайте корабли РФ. Новых кораблей не будет.
Але ідіоти й далі можуть вважати турецьке ***** союзником.
Перед тим як закрити проливи, турки запустили усі кацапські кораблі, які зараз обстрілюють нашу територію. Будь-який корабель ЧФ може зайти на свою базу й досі. А от кораблі ВМФ США тепер сюди потрапити не можуть.
Але вони її застосували лише після того, як усі наявні справні кацапські кораблі, які могли застосуватися в "дєнацианалізациі" пройшли у Чорне море.
Окрім того, є багатосторонніх та двосторонніх угод по Чорному морю, за якими Туреччина могла б дуже допомогти Україні. Але то не в інтересах турецького *****, він краще створить авіакомпанію для перевезення свинособак на турецькі курорти.
У корабля, на відміну від танка в середині дуже багато ПУСТОГО ПРОСТОРУ.
І потрапляння кумулятивного заряду якщо щось і пошкодить, то не дуже важливе.
А до пробиття корпусу там від верхній палуби і зовсім 20-30 метрів.
Протикорабельні ракети мають 100-300 кг вибухівки.
Ти гадаєш це зроблено просто так?
Невже Гондурас?
Вона з їх допомогою креветок ловила там.
Флот путлера і міста обстрілює, і мін понакидав......
Сподіваюся США вкаже йому його дійсне місце у світовому рангу впливів.
Доречі плеяда слабких, не далекоглядних президентів розпочалася саме з Буша-старшого.
А я думав, що на Чорному морі ВЖЕ ЙДЕ ВІЙНА.
Вони й так накривають весь театр.
Московитов в эту лужу запустили и не выпустят.
А ракеты, летящие низко над водой, доведут дело до логического конца.
Московітів пропустили, щоб більше не випустити.
А щодо "більше не випустити" - то москалям і нах.й не потрібно виходити з Чорного Моря, вони його уже захопили і їм тут добре на довгі роки (мають бази, шляхи постачання, доставку ракет...).
Велика надія на британські протикорабельні системи, але для знищення чорноморського флоту і його інфраструктури, боюся, цього замало.
Так що, як не крути а перекривати Босфор уже запізно. Московську армаду не треба було запускати.
Тоді фуйловники самі потоплять кораблі..
це вони вміють
Ердогану вигідно щоб війна була якнайдовше, щоб послабити рашку. Тим більше продавати нам байрактари це добрий бізнес
Они до сих пор в Чёрном море https://www.radiosvoboda.org/a/korabli-rossii-chernoe-more/31697505.html