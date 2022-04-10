Відмова Німеччини та Франції прийняти Україну до НАТО у 2008 році була стратегічною помилкою, за яку платить Україна, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав відмову Німеччини та Франції прийняти Україну до НАТО у 2008 році "стратегічною помилкою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Якби ми були членом НАТО, цієї війни не було б", - наголосив він.

Кулеба зазначив, що Німеччина та Франція припустилися стратегічної помилки.

"Ціну за цю помилку платять не Німеччина чи Франція, а Україна", - додав він.

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