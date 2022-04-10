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Новини Війна
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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 10.04.2022

генштаб

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 10.04.2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Триває 46 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Російська федерація продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої Держави. Ворог намагається завершити підготовку до проведення наступальної операції на сході України. Тривають заходи щодо перегрупування, нарощування системи управління та матеріально-технічного забезпечення військ противника. Окупанти здійснюють переміщення батальйонних тактичних груп зі складу Східного та Центрального військових округів до прикордонних з Україною районів Бєлгородської, Воронезької та Курської областей.

На Волинському, Поліському і Сіверському напрямках суттєвих змін в положенні та діяльності військ противника не відзначається.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують частково блокувати місто Харків. Не полишають спроб прорвати оборону українських військ у районі міста Ізюм, проводять розвідку імовірних напрямків подальших дій.

Не виключається нарощування зусиль противником у напрямку на Слов’янськ, частиною сил - на Барвінкове. Існує ймовірність активізації бойових дій за місто Харків.

Також читайте: Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,3 тис. осіб, 152 літаки, 137 гелікоптерів, 722 танки і 1 911 броньованих машин

Ворог має низку проблем у матеріально-технічному забезпеченні угруповання військ Західного військового округу. Це нестача запасних частин, окремих типів артилерійських боєприпасів, а також недосконалість системи зберігання та постачання матеріально-технічних засобів.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівка. Окупанти не полишають спроб взяти під повний контроль місто Маріуполь.

З метою посилення системи протиповітряної оборони на Донецькому напрямку окупанти здійснили переміщення дивізіону зенітних ракетних комплексів середньої дальності С-350 "Вітязь" до району міста Таганрог Ростовської області.

Для відновлення втрат збройних сил російської федерації здійснюється переміщення на територію України додаткового озброєння та військової техніки з Південного військового округу.

Очікуються спроби противника наявним складом військ прорвати нашу оборону та здійснити просування до районів населених пунктів Сєверодонецьк, Попасна, Авдіївка та Курахове.

На Південнобузькому напрямку ворог намагався відновити своє положення - зайняти втрачені позиції в районі населеного пункту Осокорівка. Імовірно, ворог намагатиметься здійснити спробу виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

Також читайте: Армія РФ намагається прорвати оборону ЗСУ поблизу Ізюма і встановити контроль над Маріуполем, - Генштаб ЗСУ

На тимчасово зайнятих територіях окупаційні війська продовжують заходи щодо обмеження прав та свобод громадян України. Продовжують грабунки та вбивства цивільних мешканців.

Сили оборони продовжують утримувати визначені рубежі, нищити ворога та звільняти від загарбника Українські землі.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Генштаб ЗС (6544)


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Топ коментарі
+10
Даремно дороги робили, мабуть спецом для танків. Зараз би у вибоїни можна було б мін закласти.
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10.04.2022 18:55
+8
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10.04.2022 18:53
+6
Загальні слова - пустушка !
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10.04.2022 18:58
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10.04.2022 18:53 Відповісти
Даремно дороги робили, мабуть спецом для танків. Зараз би у вибоїни можна було б мін закласти.
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10.04.2022 18:55 Відповісти
Загальні слова - пустушка !
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10.04.2022 18:58 Відповісти
https://t.me/military_az/17019 Бойцы Азова продемонстрировали съёмки с квадрокоптера на одном из участков боев в городе Мариуполь.
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10.04.2022 19:04 Відповісти
А шо там с Мариком , это правда , что с защитниками , уже две недели никто из руководства не общается
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10.04.2022 19:06 Відповісти
и где эту правду пишут? в «Едио́т ахроно́т» ?
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10.04.2022 19:39 Відповісти
точно. Ссылка только где-то затерялась.
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11.04.2022 00:03 Відповісти
это не похоже на командира полка "Азов". Это какие-то заблудившиеся овцеёбы.
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11.04.2022 01:57 Відповісти
за твоїм посиланняи на тому кацапському телеграмі відкрваються тільки якісь кадирівці. Припиняй збирати усіляке телеграмне поразницьке гівно та тягнути його сюди.
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11.04.2022 12:26 Відповісти
Вот который раз говорят шо "ворог здійснює переміщення, перегрупування, підготовку до атаки на сході". Я понимаю, что военная тайна и все такое, но можно что-нибудь мявкнуть типа что и "ЗСУ здійснюють перегрупування, переміщення". У меня и не только у меня складывается мнение, что войска под Киевом и Черниговом остались сторожить соответственно киевские и черниговские леса. И никто под Изюм не поехал. Люди должны хоть немного понимать, что происходит.
Щас придут настоящие патриоты, нахамят и расскажут почем рубероид в Одессе. Комон...
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10.04.2022 19:08 Відповісти
Все пiд контролем
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10.04.2022 19:22 Відповісти
У кого?
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10.04.2022 19:24 Відповісти
1) Бутусов у позавчорашньому стрімі казав що і у зону ООС, і під Барвінкове вже є підкріплення і техніка.
2) сюжети 1+1 за 8ме і 9те з Запорізької області показували:
-звільнену Новоселівку (на південний схід від Гуляйполя)
-Що ворога відтіснили на схід "майже на кордон з Донеччиною"-невідомо як далеко на південь.
-Сьогодні зранку лінію фронту описали як "фактично середина області"
(усе є в ютюбі, дивіться архів каналу ТСН)

3) liveuamap дає локацію розбитої колони рашистів між Ізюмом і Боровою. Якщо так, то наші працюють в тилах ударної групи, вже далеко за Чугуєвим. Що є гуд.

Панікувати не треба. Динаміка позитивна, але повільна. Тому й дусять на захід аби дали тяжку зброю прискорювати процесс.
Генштаб не буде малювати скору перемогу, бо союзники можуть подумати "ну той без нас справляться".

Так що, keep calm і віримо у ЗСУ.
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10.04.2022 19:33 Відповісти
хочешь хитростью прямо на форуме Цензора выпытать о перемещениях ВСУ ?
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10.04.2022 19:42 Відповісти
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10.04.2022 20:34 Відповісти
Свидоми , а слышали последнюю фишку : жидо-массоны из США договорились с украинскими и русскими жидами устроить мясорубку на Украине, чтобы истребить побольше славян ....
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10.04.2022 22:44 Відповісти
Антисемиты ВЕЧНЫ! ВСУ направит их Лизать горячие сковородки прямо в Ад!!
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11.04.2022 00:57 Відповісти
​Передайте главному командуючому,що йому дзвонять захисники з Маріуполя,що зморився,знову? Де підтримка Маріуполю?
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10.04.2022 23:36 Відповісти
 
 