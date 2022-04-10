Кулеба про призначення Росією нового командувача вторгненням в Україну: У нас свої плани

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що початковий план Росії щодо вторгнення в Україну провалився.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Журналіст попросив прокоментувати призначення генерала російської армії Олександра Дворнікова керувати війною в Україні, Кулеба сказав: "Тепер у них інший план, а у нас свої".

"Що б Росія не планувала робити, ми маємо свою стратегію, і ця стратегія базується на впевненості, що ми виграємо в цій війні і звільнимо наші території", - додав міністр.

Також читайте: Відмова Німеччини та Франції прийняти Україну до НАТО у 2008 році було стратегічною помилкою, за яку платить Україна, - Кулеба