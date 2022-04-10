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Новини Війна
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Кулеба про призначення Росією нового командувача вторгненням в Україну: У нас свої плани

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що початковий план Росії щодо вторгнення в Україну провалився.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Журналіст попросив прокоментувати призначення генерала російської армії Олександра Дворнікова керувати війною в Україні, Кулеба сказав: "Тепер у них інший план, а у нас свої".

"Що б Росія не планувала робити, ми маємо свою стратегію, і ця стратегія базується на впевненості, що ми виграємо в цій війні і звільнимо наші території", - додав міністр.

Також читайте: Відмова Німеччини та Франції прийняти Україну до НАТО у 2008 році було стратегічною помилкою, за яку платить Україна, - Кулеба

Автор: 

росія (65052) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+14
Украинцам уже пох дворников шуйга или ху.ло! Кизды получат одинаково.
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10.04.2022 18:56
+14
Ваші плани вже відомі, але завадила армія і все пішло не так.
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10.04.2022 19:04
+8
Надеюсь вычислят его местонахождение и угостят чем нибудь тяжелым или дроном камикадзе.
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10.04.2022 18:59
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Украинцам уже пох дворников шуйга или ху.ло! Кизды получат одинаково.
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10.04.2022 18:56 Відповісти
Надеюсь вычислят его местонахождение и угостят чем нибудь тяжелым или дроном камикадзе.
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10.04.2022 18:59 Відповісти
Ваші плани вже відомі, але завадила армія і все пішло не так.
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10.04.2022 19:04 Відповісти
🙏👩‍🚀👨‍🚀🤞
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10.04.2022 19:05 Відповісти
новый ветрухай будет круче мочить русских нацистско-фашистских унтерменшей !
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10.04.2022 19:09 Відповісти
Чем дальше тем больше впечатление что реальный план Кремля - уничтожить как можно больше своего генофонда, посылая молодых солдатиков на убой. Возможно там далеко идущая стратегия по заселению РФ китайцами? Если русская родит от китайца то он для коренных жителей Поднебесной будет полноправным членом общества, а вот с интеграцией целиком русских-бурятских-мордовских-татарских семей уже проблемы, там они чужаки
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10.04.2022 19:15 Відповісти
Не зрозуміло так боротися до Перемоги чи договор на короткий термін
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10.04.2022 19:29 Відповісти
просто что бы понять, скажите вслух: генерал дворников
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10.04.2022 19:32 Відповісти
"Абсолютно неочікуваний візит Бориса Джонсона до Києва - без попередження, програми, дипломатичних заготовок - був відповіддю не на (або не лише на) приїзд очільників ЄС. Там мета зрозуміла - зберегти першість Британії в числі друзів України й поставити деякі підсумкові крапки. А все інше, як-от допомога зброєю, санкції та дипломатичне сприяння, вирішується й у відео-форматі.

Але (те, що я пропустив) - це співставлення з візитом австрійського канцлера Карла Негаммера. Якраз цей візит мав би виглядати найбільш дивним. Бо Відень явно не в епіцентрі наших подій та не в мейнстрімі европейської політики. А зараз уже пост-фактум випливають повідомлення, що канцлер приїхав не просто від своєї країни (із цим якраз усе дуже добре), а зі ще одним посланням. Від пуйла. Це ми про щось взнаємо пост-фактум, а Мі6 не дарма платню отримує, там мусять все знати наперед.

Новий "мирний план". Саме на нього так чекала вся рашистська резидентура в опі на чолі з єрмаком, саме про ці непередбачувані обставини, які можуть дуже прискорити перемир'я (не перемогу!!! і навіть не стійкий мир) патякав арєстовічь. І під ці пропозиції арахамія вже починає тероризувати комбриґів вимогами погодитися на "компроміси" з ворогом. Пуйлу до 9 травня треба вийти з цієї війни з результатом, який його пропаґандисти змогли би зобразити своїм локшиноносцям як перемогу. І Зеленський має дати йому щось таке. А щоб дати, треба звідкись взяти. А взяти це Зеленський може лише в українського народу і в наших ЗСУ. В народу можна забрати, наприклад, території Луганської та Донецької областей, де ми тримаємо неймовірну оборону. А в армії можна відібрати перемогу й гідність.

Але, схоже, такими поступками можна забрати щось іще в когось. Світ уже зрозумів, чим загрожує путін та його раша цивілізації. І їх хочуть добити по-дорослому, щоб не піднялися, а такий-от гнилий мир, який підірве Україну, але притім зміцнить позиції пуйла на раші, явно не вкладається в ті плани. І Джонсон, який зараз виражає позицію не лише Лондона, але й Вашинґтона, зробив щось унікальне - приїхав сам до Києва поза всіма планами, щоб, імовірно, донести Зеленському, що ціна такого миру для нього самого й для України буде дуже високою. А готовність ще більше потиснути пуйла й вийти на реальну перемогу буде простимульовано новими й дуже корисними для шаткування русні озброєннями й фінансовими ґарантіями.

Дожилися ж, холера! Чужий прем'єр їде до Києва, щоб не допустити зради й готовий за це навіть платити... Але Борисові Джонсонові за таку підтримку вдячні, за зброю додаткове спасибі.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZUo-49BcooKw7YSiJjHd8dVUXizu3N3rmT12NQdCUexI7H_v5Acys3tnVjR0NJOTE6i5P2nDiFI2JLb9jqSj4Ppn7Id5VahE0cAkIajiHwGNMVLexpuaGk6auYM3nnZQaE&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл

.
Alexander Boris de Pfeffel Johnson,
прем'єр-міністр Великої Британії,
по батьківській лінії - нащадок англійського короля Джорджа II (1683-1760). І це відчувається. Порода, гени даються взнаки й через три з половиною століття. Респект! І величезна дяка за потужну підтримку нашої боротьби.

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278086803_1850764271788567_5935141746458733720_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=2hDR7_hrjaUAX-rIUAD&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT99ONIzvEWG8BH5dukwuXjqobDA5dDu5apBPwQFVAwlFg&oe=62571F16
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10.04.2022 19:53 Відповісти
‼️‼️‼️

ПОПУЛЯРНІСТЬ ПРЕЗІДЕНТА РАСТАНЕ ЗА ОДНУ НІЧ - Корчинський

Корчинський - політичні компроміси за спиною армії

https://youtu.be/gS7OpEVYwH4
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10.04.2022 20:06 Відповісти
Суть коммента Корчинского в том, что за спиной армии какие-то поцы из ОПУ ведут переговоры с рашей . В этом КОРЧИНСКИЙ прав .
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10.04.2022 21:29 Відповісти
Армия в Украине очень популярна - ТАК АРАХАМИЯ И АРЕСТОВИЧ

РЕШИЛИ ЕЕ ОБОСРАТЬ И ЕЩЁ ОБОСРАТЬ ЗАЛУЖНОГО
Можно их арестовать ?
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10.04.2022 20:08 Відповісти
зеленський - ворог України. Своєю безвідповідальною поведінкою він привів війну в Україну.
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10.04.2022 20:24 Відповісти
Коли провалиться зе-лайняк в унітаз разом з зе-шоблою сміття антилюдського, тоді Війну закінчити буде можливо МОМЕНТАЛЬНО.
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10.04.2022 20:45 Відповісти
 
 