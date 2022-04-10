Російські окупанти намагались прорватися до Сєверодонецьку, але їх відкинули назад, - Гайдай

Війська РФ на Луганщині сьогодні намагались прорватись у Сєверодонецьк, але українські захисники відбили їх. Окупанти відходять назад та зазнають втрат.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Були спроби прориву біля Сєверодонецьку, але відбили їх. Авіаудари наносились біля Рубіжного та Новотошківського. Попасну намагалися обійти. На лінії фронту поки що важко, але все залишається так як є. Не може просунитись далі ворог, несе втрати, як в особовому складі, так і техніку. І відходить постійно назад. Вже у них закінчуються свіжомобілізовані орки, вони дуже шукають нових, але вже нема, деякі ховаються", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На вулицях ОРЛО не залишилося чоловіків, - Гайдай