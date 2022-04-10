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Новини Війна
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Російські окупанти намагались прорватися до Сєверодонецьку, але їх відкинули назад, - Гайдай

луганщина

Війська РФ на Луганщині сьогодні намагались прорватись у Сєверодонецьк, але українські захисники відбили їх. Окупанти відходять назад та зазнають втрат.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Були спроби прориву біля Сєверодонецьку, але відбили їх. Авіаудари наносились біля Рубіжного та Новотошківського. Попасну намагалися обійти. На лінії фронту поки що важко, але все залишається так як є. Не може просунитись далі ворог, несе втрати, як в особовому складі, так і техніку. І відходить постійно назад. Вже у них закінчуються свіжомобілізовані орки, вони дуже шукають нових, але вже нема, деякі ховаються", - розповів він.

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Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+31
Бийте кацапів, рідненькі! Бог у поміч.
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10.04.2022 19:04
+16
Вподобайка. І молитва за наших козаків.
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10.04.2022 19:05
+12
Хрен з ними.
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10.04.2022 19:14
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Бийте кацапів, рідненькі! Бог у поміч.
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10.04.2022 19:04 Відповісти
Вподобайка. І молитва за наших козаків.
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10.04.2022 19:05 Відповісти
Почему то когда вокруг становится тихо, то становится не по себе. Чувствуется какая то неуверенность. То ли дело когда от наших прилетает по оркам...
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10.04.2022 19:07 Відповісти
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10.04.2022 19:11 Відповісти
Их крошат, крошат, крошат... так всех и перекрошат, постепенно. Потому как - дебилы окрошечные.
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10.04.2022 19:12 Відповісти
https://t.me/military_az/17025 Шокирующие кадры из освобожденных районов Украины 18+ Отступая российская армия вместе с неисправной разбитой или просто брошенной техникой оставила и своих погибших солдат
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10.04.2022 19:12 Відповісти
Хрен з ними.
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10.04.2022 19:14 Відповісти
Сьогодні мої друзі заїхали додому в село біля Макарова, де були орки і з боями наші їх звітам вигнали. Так там в окупації залишався хазяйський пес. Думали не виживе. А він не тільки вижив, а ще і розтовстів. Мабуть багато орків наші для місцевих собак натовкли. Це тільки зателефонували, розповіли.
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10.04.2022 21:22 Відповісти
Лізуть як сарана щоб встигнути до дня пабєди.
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10.04.2022 19:12 Відповісти
донецк шото быстро переобулся. Зачем мы это сделали?
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10.04.2022 19:16 Відповісти
 
 