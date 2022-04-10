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У Дніпрі рятують спікерку ДСНС, яка працювала на місці "прильоту" ворожої ракети та отримала важке поранення. ФОТО

Сьогодні, під час ворожих ракетних обстрілів, яких зазнало місто Дніпро, було поранено п'ятьох рятувальників. Серед них найбіше постраждала начальниця Відділу зв’язківки із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Євгенія Дудка. Вона потребує нашої з вами допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

У Дніпрі рятують спікерку ДСНС, яка працювала на місці прильоту ворожої ракети та отримала важке поранення 01

"Ці покидьки намагаються знищити кращих із нас... Женя виїхала на місце обстрілів, аби здійснювати свою щоденну роботу – фіксацію наслідків прильоту в місто смертоносного "русского мира" та подолання руйнівних наслідків "любові старшого брата" рятувальниками ДСНС.
Там її і наздогнав смертоносний осколок…", - йдеться у повідомленні рятувальників

Усі працівники ДСНС та рідні Євгенії просять усіх небайдужих допомогти в її боротьбі за життя. Для тих, хто може допомогти фінансово додаємо номер картки: 5168757396356463 Гетало Вікторія. (мама Ігоря Гетало, чоловіка Жені)

Також читайте: Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру та Луцьку. ВIДЕО

Дніпро (3264) обстріл (28365) допомога (8328) ДСНС (5098)


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Топ коментарі
+16
Боже, поможи
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10.04.2022 19:12
+5
Хай Господь допоможе цим людям, які героїчно виконують свій обов'язок.
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10.04.2022 19:32
+5
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10.04.2022 20:32
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Боже, поможи
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10.04.2022 19:12 Відповісти
5168757396356463 Допоможи!
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10.04.2022 20:20 Відповісти
там же і в той же час зазнав поранень і її чоловік - Ігор Гетало (в нього перебиті обидві ноги)
в неї - важке поранення черевної порожнини...
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10.04.2022 19:27 Відповісти
Хай Господь допоможе цим людям, які героїчно виконують свій обов'язок.
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10.04.2022 19:32 Відповісти
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10.04.2022 19:40 Відповісти
Усі працівники ДСНС та рідні Євгенії просять усіх небайдужих допомогти в її боротьбі за життя. Для тих, хто може допомогти фінансово додаємо номер картки: 5168757396356463 Гетало Вікторія. (мама Ігоря Гетало, чоловіка Жені)

Я вот не могу понять, во время войны еще кто то из врачей просит на лапу? Она выполняла свои должностные обязанности, получила ранение, попала в больницу....ПОЧЕМУ НУЖНО ОКАЗЫВАТЬ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ???????????????????????????
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10.04.2022 20:08 Відповісти
На ліки.
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10.04.2022 21:25 Відповісти
На які ліки? Хочешь сказать, что медикаментов нету и их нужно везти за нал? Камим членом лечат гражданских?

Я завтра пойду и узнаю как там дела обстоят!
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10.04.2022 21:31 Відповісти
Я полностью согласна с вами. Живу в Ирландии. Отправляем и медикаменты и оборудование для госпиталей, гуманитарку, деньги. Каждый день идут конвои на Украину. И это только маленькая Ирландия. А есть ещё США, ЕС, Англия, Австралия и тд. И все отправляют мед препараты и оборудование для госпиталей. А они все продолжают по миру побираться на лечение. Пожалуйста, отпишите завтра, если будете в госпитале.
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10.04.2022 22:05 Відповісти
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10.04.2022 20:32 Відповісти
Тарас выдает наредкость стройные мысли последнее время
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10.04.2022 22:01 Відповісти
 
 