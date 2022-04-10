У Дніпрі рятують спікерку ДСНС, яка працювала на місці "прильоту" ворожої ракети та отримала важке поранення. ФОТО
Сьогодні, під час ворожих ракетних обстрілів, яких зазнало місто Дніпро, було поранено п'ятьох рятувальників. Серед них найбіше постраждала начальниця Відділу зв’язківки із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Євгенія Дудка. Вона потребує нашої з вами допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.
"Ці покидьки намагаються знищити кращих із нас... Женя виїхала на місце обстрілів, аби здійснювати свою щоденну роботу – фіксацію наслідків прильоту в місто смертоносного "русского мира" та подолання руйнівних наслідків "любові старшого брата" рятувальниками ДСНС.
Там її і наздогнав смертоносний осколок…", - йдеться у повідомленні рятувальників
Усі працівники ДСНС та рідні Євгенії просять усіх небайдужих допомогти в її боротьбі за життя. Для тих, хто може допомогти фінансово додаємо номер картки: 5168757396356463 Гетало Вікторія. (мама Ігоря Гетало, чоловіка Жені)
Будь ласка, зачекайте...
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в неї - важке поранення черевної порожнини...
Я вот не могу понять, во время войны еще кто то из врачей просит на лапу? Она выполняла свои должностные обязанности, получила ранение, попала в больницу....ПОЧЕМУ НУЖНО ОКАЗЫВАТЬ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ???????????????????????????
Я завтра пойду и узнаю как там дела обстоят!