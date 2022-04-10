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Новини Окуповані території Війна
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В окупованому Криму примусово "мобілізують" місцевих: Пропаганда лякає тим, що "буде, як в Бучі та Краматорську"

крим,мобілізація

Чоловіки призивного віку намагаються покинути окупований півострів, але їм заборонений виїзд, а замість видачі повісток військові примусово доставляють призовників до пунктів збору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Для боротьби з цим фактором роспропаганда залякує людей можливими обстрілами багатоповерхівок та цивільної інфраструктури, мовляв, "йдіть воювати, бо буде, як в Бучі та Краматорську!". 6.04.2022 у севастопольському парку з'явилися написи на лавках: "Маріуполь", "Харків", "Буча", "Что потом?". Це надзвичайно обурило та налякало місцевих", - йдеться в повідомленні.

Також для підняття морального духу депутат Госдуми від окупованого Криму запропонував відновити "історичний кордон" - Таврійську губернію, яка існувала з 1802 по 1921 роки.

"Це хоч якесь цікаве для кримчан пояснення для чого їм гинути за сухопутний коридор до Криму, а не лише незрозуміле їм позбавлення України виходу до моря", - підсумували в ЦПД.

Також читайте: Росія мобілізує в ОРДЛО осіб з інвалідністю з дитинства та співробітників "стратегічних підприємств", - розвідка. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Крим (14138)


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Топ коментарі
+55
"Другий день поспіль Зеленський проводить наради з силовиками. З питань оборони і військових операцій нашої Армії. Схоже сталось те, чого багато експертів боялись: президент почав "керувати" нашим військом. Ну, робить те, що нещодавно анонсував Арестович. На ці наради викликають Залужного. На цих нарадах - ті ж люди за присутності яких на іншій нараді була злита операція із затримання "вагнерівців". Важче на душі у мене було лише в перший день війни. От навіщо? Півтора місяці всі займались своїми справами: одні говорили, інші - командували Армією. Рейтингів злякались?"
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10.04.2022 19:34
+28
вони хочуть нас здати. підписати ганебну мирну угоду. путін же недаремно їх поставив, тепер вони виконують його план Б.
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10.04.2022 19:37
+28
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10.04.2022 19:38
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10.04.2022 19:30 Відповісти
предателей будут эксплуатировать
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10.04.2022 19:31 Відповісти
С роZZией навеки.
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10.04.2022 19:35 Відповісти
Предательское мясо точно также подвергнется термообработке как и скрепное касапское.
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10.04.2022 19:31 Відповісти
Ну тіпа так...
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10.04.2022 19:51 Відповісти
Красиво. Но это уже не мясо а копчёные рёбрышки с головой.
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10.04.2022 20:00 Відповісти
Орки що -- вже один одного їдять?
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10.04.2022 21:24 Відповісти
Бродячі тваринки дуже вдячні...
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11.04.2022 21:21 Відповісти
киньте это крысчанам
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11.04.2022 00:08 Відповісти
Вже нема кому кидати
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11.04.2022 21:24 Відповісти
Єдиний варіант?
Тобто щоб повернути Крим, потрібно вбивати мирне населення, гвалтувати жінок і дітей, знищувати міста вщент?

Ви такою бачите українську армію?

Може інший варіант знайдете?
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10.04.2022 20:38 Відповісти
Коли говорять про місцеве населення яке може загинути, то згадуючи ці міста,бажаю пройти запроданців через ад. Україна не така,руські самі все зроблять,коли їм жаба цицьки дасть. До речі,я за силове повернення Донбасу, навіть,якщо Донецьк прийдеться трохи разрушить. Дипломатія не працює
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10.04.2022 20:45 Відповісти
А если разбомбить мост и держать под контролем берегой артиллерии Керченский пролив? Сдадутся.
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10.04.2022 21:37 Відповісти
за шо боролись на то и напоролись.
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10.04.2022 19:32 Відповісти
давайте відверто, ми не розглядаємо ніякий інший варіант крім перемоги - а значит нам така утилізація *малоросів* дуже підіграє
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10.04.2022 19:34 Відповісти
"Другий день поспіль Зеленський проводить наради з силовиками. З питань оборони і військових операцій нашої Армії. Схоже сталось те, чого багато експертів боялись: президент почав "керувати" нашим військом. Ну, робить те, що нещодавно анонсував Арестович. На ці наради викликають Залужного. На цих нарадах - ті ж люди за присутності яких на іншій нараді була злита операція із затримання "вагнерівців". Важче на душі у мене було лише в перший день війни. От навіщо? Півтора місяці всі займались своїми справами: одні говорили, інші - командували Армією. Рейтингів злякались?"
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10.04.2022 19:34 Відповісти
вони хочуть нас здати. підписати ганебну мирну угоду. путін же недаремно їх поставив, тепер вони виконують його план Б.
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10.04.2022 19:37 Відповісти
Треба ліпити поБЕДОНОСЦЯ.
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10.04.2022 19:38 Відповісти
поБЕДОносця будет вернее, коллега.
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10.04.2022 19:42 Відповісти
Ми сміялись з бідоносця, думали нас не зачепить...
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10.04.2022 20:10 Відповісти
Що там було ці півтора місяці можемо лише здогадуватись.
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10.04.2022 19:39 Відповісти
Посилання є?
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10.04.2022 19:40 Відповісти
"схоже, сталось те..."
а якщо ні? можна іншу хєрню тоді не читати?
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10.04.2022 19:52 Відповісти
Фігасобі у Вас зв'язки. Знаєте коли, з ким та скільки часу проводить на нарадах президенти. Хто злякався рейтингів та чиїх ? У Зеленського рейтинг більше 90 %. У Залужного нема рейтингу. Єдиний, хто міг би хвилюватися за рейтинг так це Порошенко. Та й йому не варто. Є провали в підготовці до оборони і уся провина на владі. Після оголошення помилок, Зеленський вже не буде балотуватися на другий термін.
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10.04.2022 20:02 Відповісти
Зв'язки на You Tube! Досить подивитись роліки з засідань під керівництвом Єрмака!
До речі! Погіршилась сітуація під Миколаївом,коли зезидент взяв його оборону під особистий контроль.
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10.04.2022 20:37 Відповісти
А есть сомнения?Или надо посеять сомнения?Переговоры отметают все сомнения!
Следующий президент - Залужный!
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10.04.2022 21:06 Відповісти
Ви особисто із Залужним спілкувалися ? Чи він якісь заяви робив? Якщо є зрада, то нема перемоги. Нема перемоги, то вже нема кому бути Президентом.
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11.04.2022 09:07 Відповісти
А надо с кем-то общаться?Закрываются каналы, воспевается артист разговорного жанра, ведутся неуместные переговоры...Пока достойно выглядит только армия - а президентская компания - полным ходом, с шулерским использованием админрессурса.
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11.04.2022 11:27 Відповісти
я сумніваюсь що він керує.
швидше вислуховує радиться і затвержує
а що там єрмак, то я теж не в захваті.
і чому не виходять на з,язок з азовцями в Маріуполі не зрозуміло.
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10.04.2022 20:12 Відповісти
Зебіли і не залишали сраколизаня зе,окрім першого тижня,коли перелякані тікали світ за очі!
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10.04.2022 20:40 Відповісти
Звідки така інфа? Чи ти бот засланий? Хоч би український VPN включив, щоб правдивіше виглядало.
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10.04.2022 20:35 Відповісти
Хто на нараді наразі тут було. Залужного не запрошували і присутній є міністр. Питання ведення війни не було в плані,скоріше битові питання. Якщо ви думаєте, якщо зе зіграв наполеона, то він набрався розуму полководця. Зе знає,що він не може керувати ні тільки війною,а країною також
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10.04.2022 20:58 Відповісти
Ну что, спасла вас разия? Зато как радостно кричали что благодаря разии в крыму мир и не стреляют.
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10.04.2022 19:36 Відповісти
будут им и трупы и обстрелы. Предатели, вонючие крысы
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11.04.2022 00:11 Відповісти
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10.04.2022 19:37 Відповісти
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10.04.2022 19:38 Відповісти
Пилосмоки правильно.
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10.04.2022 19:46 Відповісти
Можна також - порохотяги.
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10.04.2022 19:53 Відповісти
касаботяги, касаборозпорошувачі або інакше
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10.04.2022 20:18 Відповісти
Маю надію що буде як у Бучі. Все під ноль. Пох. Хай загинуть всі місця які мені там дорогі, але разом з кацапньою та бувшими сусідами.
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10.04.2022 19:39 Відповісти
Московія завжди всю свою історію воювала руками окупованих. В результаті проходило плавне "заміщення насеолення" - окуповані на той світ а в їх хати вїзджали "вєлікороси". В той же час зиск від захоплення нових територій отримували в москві і тому щиро раділи - наші цілі а "новим провінціалам" ще доводити і доводити кровю вірність імперії... Знову повторюю "Крим заслуговує на Росію" і скоро стане пусткою. Зрадники-кримчани потрібні не для того щоб стати "росіянами" а для того щоб здохнути в Україні воюючи за кримські вілли московських феодалів...
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10.04.2022 19:40 Відповісти
...отже пора накладати арешти на незаконно набуте під час окупації майно в Криму
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10.04.2022 21:10 Відповісти
Як арешти до деокупації? Це як "заочно їсти - скільки губами не плямкай а кендюх пустий."
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10.04.2022 21:37 Відповісти
Рабссея собирает урожай мяса в обезвоженном Крыму.
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10.04.2022 19:40 Відповісти
хоть камні з неба!
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10.04.2022 19:44 Відповісти
Де танцюючий морячок?!
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10.04.2022 19:50 Відповісти
Он уже один из первых на пол пути к Турции. Изо всех сил вёслами гребёт на спасательной шлюпке.
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10.04.2022 20:22 Відповісти
Только по Стиксу!
Если еще Харон не выгнал.
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10.04.2022 20:42 Відповісти
Харон - мздоимец, и без навлона его не пропустит. ))
У морячка его "сбережений" на него не хватит. Что у него за душой так только то, что "всё пропьём, но флот не опозорим".
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11.04.2022 02:24 Відповісти
Возможно. Я,к сожалению,не знаток загробной жизни.
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11.04.2022 07:53 Відповісти
Я тоже в ней не ас, пока ещё не умер. ))
Но кое-что из греческой мифологии помню.
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11.04.2022 10:27 Відповісти
Явно больше меня!
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11.04.2022 16:37 Відповісти
Не думаю, что намного.
Просто у меня лет в 9-10-ь книга "Мифы древней Греции" была настольной. ))
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11.04.2022 23:27 Відповісти
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10.04.2022 21:53 Відповісти
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10.04.2022 21:54 Відповісти
Мадоросы убивайте кацапов командиров и сдавайтесь в плен.Вернетесь уже в освобожденный Крым живыми
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10.04.2022 19:52 Відповісти
В сенсі "буде ,як в Бучі та Краматорську" ? Кацапня погрожує кримчанам , що влаштує їм там різню і закидає Крим Точками-У ? Ну кацапи таке можуть , але хай спершу зі свого Воронєжа все таки зачнуть ...
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10.04.2022 20:10 Відповісти
они считают в Буче украинцы сами себя вырезали, и теперь идут в крым за крысчанами.
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11.04.2022 00:12 Відповісти
Крымске военные с самого начала напали на Украину,знали на что шли.Крым будем возвращать одновременно со всеми нашими территориям
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10.04.2022 20:17 Відповісти
"Для борьбы с этим фактором роспропаганда запугивает людей возможными обстрелами многоэтажек и гражданской инфраструктуры, мол, "идите воевать, потому что будет как в Буче и Краматорске!"

Просто прекрасно, какой тактичный ход пропагандонов! ))
Крымчанам так ненавязчиво и недвусмысленно дали понять, во что может превратится Крым, если они не пойдут "асвадаждать" Украину.
Вот и дождались "путенприди". Это уже даже не "камни с неба", это серьёзнее.
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10.04.2022 20:18 Відповісти
Здохнуть за ху@ла повинен кожний крьісмопацак! Вьі ж разве не об єтом мечтали?
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10.04.2022 20:40 Відповісти
Так они вообще-то мечтали о камнях с неба, насчёт сдохнуть их забыли предупредить.
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11.04.2022 02:26 Відповісти
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10.04.2022 20:32 Відповісти
Къырым БИЗИМ! Бир Миллет - Бир девлет, а Къырымтатар й Український Миллетлер - це агъа-къардаш! Хайырдыр иншАлла! Пароль: "урус - хынзыр киши, адам дегиль!".
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10.04.2022 20:42 Відповісти
да, к сожалению огромное количество "зеленых орков" - это "бывшие" украинцы, днр-лнр-крымчаки, принудительно мобилизованные, ватники бежавшие в РФ в своё время... Их бросают в бой первыми... Чисто тактика орды
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10.04.2022 21:16 Відповісти
А хто казав "хоть камни с неба"? ну, ось вони, собсно, які питання?
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10.04.2022 21:18 Відповісти
 
 