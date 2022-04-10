В окупованому Криму примусово "мобілізують" місцевих: Пропаганда лякає тим, що "буде, як в Бучі та Краматорську"
Чоловіки призивного віку намагаються покинути окупований півострів, але їм заборонений виїзд, а замість видачі повісток військові примусово доставляють призовників до пунктів збору.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.
"Для боротьби з цим фактором роспропаганда залякує людей можливими обстрілами багатоповерхівок та цивільної інфраструктури, мовляв, "йдіть воювати, бо буде, як в Бучі та Краматорську!". 6.04.2022 у севастопольському парку з'явилися написи на лавках: "Маріуполь", "Харків", "Буча", "Что потом?". Це надзвичайно обурило та налякало місцевих", - йдеться в повідомленні.
Також для підняття морального духу депутат Госдуми від окупованого Криму запропонував відновити "історичний кордон" - Таврійську губернію, яка існувала з 1802 по 1921 роки.
"Це хоч якесь цікаве для кримчан пояснення для чого їм гинути за сухопутний коридор до Криму, а не лише незрозуміле їм позбавлення України виходу до моря", - підсумували в ЦПД.
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Тобто щоб повернути Крим, потрібно вбивати мирне населення, гвалтувати жінок і дітей, знищувати міста вщент?
Ви такою бачите українську армію?
Може інший варіант знайдете?
а якщо ні? можна іншу хєрню тоді не читати?
До речі! Погіршилась сітуація під Миколаївом,коли зезидент взяв його оборону під особистий контроль.
Следующий президент - Залужный!
швидше вислуховує радиться і затвержує
а що там єрмак, то я теж не в захваті.
і чому не виходять на з,язок з азовцями в Маріуполі не зрозуміло.
Если еще Харон не выгнал.
У морячка его "сбережений" на него не хватит. Что у него за душой так только то, что "всё пропьём, но флот не опозорим".
Но кое-что из греческой мифологии помню.
Просто у меня лет в 9-10-ь книга "Мифы древней Греции" была настольной. ))
Просто прекрасно, какой тактичный ход пропагандонов! ))
Крымчанам так ненавязчиво и недвусмысленно дали понять, во что может превратится Крым, если они не пойдут "асвадаждать" Украину.
Вот и дождались "путенприди". Это уже даже не "камни с неба", это серьёзнее.