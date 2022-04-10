В окупованому Криму примусово "мобілізують" місцевих: Пропаганда лякає тим, що "буде, як в Бучі та Краматорську"

Чоловіки призивного віку намагаються покинути окупований півострів, але їм заборонений виїзд, а замість видачі повісток військові примусово доставляють призовників до пунктів збору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Для боротьби з цим фактором роспропаганда залякує людей можливими обстрілами багатоповерхівок та цивільної інфраструктури, мовляв, "йдіть воювати, бо буде, як в Бучі та Краматорську!". 6.04.2022 у севастопольському парку з'явилися написи на лавках: "Маріуполь", "Харків", "Буча", "Что потом?". Це надзвичайно обурило та налякало місцевих", - йдеться в повідомленні.

Також для підняття морального духу депутат Госдуми від окупованого Криму запропонував відновити "історичний кордон" - Таврійську губернію, яка існувала з 1802 по 1921 роки.

"Це хоч якесь цікаве для кримчан пояснення для чого їм гинути за сухопутний коридор до Криму, а не лише незрозуміле їм позбавлення України виходу до моря", - підсумували в ЦПД.

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