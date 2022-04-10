Під час ракетного обстрілу аеропорту Дніпра поранення отримали шість рятувальників, - ОВА

Унаслідок повторного обстрілу окупантами летовища в Дніпрі поранень зазнали 6 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



"У нас шестеро поранених рятувальників. Вони у лікарнях. Одна дівчина важка, її зараз оперують. Підрозділ рятувальників потрапив під ворожий ракетний обстріл, коли розбирав завали на місці ранкової атаки", – йдеться в повідомленні.



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