Під час ракетного обстрілу аеропорту Дніпра поранення отримали шість рятувальників, - ОВА
Унаслідок повторного обстрілу окупантами летовища в Дніпрі поранень зазнали 6 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"У нас шестеро поранених рятувальників. Вони у лікарнях. Одна дівчина важка, її зараз оперують. Підрозділ рятувальників потрапив під ворожий ракетний обстріл, коли розбирав завали на місці ранкової атаки", – йдеться в повідомленні.
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Койот Восточноукраинский
показати весь коментар10.04.2022 19:39 Відповісти Мені подобається 6
Алекс Леонов
показати весь коментар10.04.2022 20:53 Відповісти Мені подобається 0
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