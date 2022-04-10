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Під час ракетного обстрілу аеропорту Дніпра поранення отримали шість рятувальників, - ОВА

ракета

Унаслідок повторного обстрілу окупантами летовища в Дніпрі поранень зазнали 6 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У нас шестеро поранених рятувальників. Вони у лікарнях. Одна дівчина важка, її зараз оперують. Підрозділ рятувальників потрапив під ворожий ракетний обстріл, коли розбирав завали на місці ранкової атаки", – йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Дніпропетровщині нові "прильоти". У Звонецькому поцілили в інфраструктурний об'єкт, повторно атаковано аеропорт Дніпра (оновлено)

Автор: 

аеропорт (1850) Дніпро (3264) ДСНС (5098) Резніченко Валентин (517)


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Почерк православного игила. Бить по спасателям.
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10.04.2022 19:39 Відповісти
на тому напрямку ппо відсутне взагалі
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10.04.2022 20:53 Відповісти
 
 