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Новини Санкції проти Росії
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Байден обговорить війну в Україні з прем’єром Індії Моді, - Білий дім

байден

11 квітня президент США Джо Байден проведе віртуальну зустріч із прем’єр-мінстром Індії Нарендрою Моді.

Розмова анонсована на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ ізпосиланням на УП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорили боротьбу України з російською агресією

"Президент Байден продовжить наші тісні консультації щодо наслідків жорстокої війни Росії проти України та пом’якшення її дестабілізуючого впливу на глобальні продовольчі та ринки товарів",- говориться у повідомленні Білого дому.

Окрім того, повідомляється, що президент Байден і прем'єр-міністр Моді обговорять співпрацю з низки питань, включаючи припинення пандемії COVID-19, боротьбу з кліматичною кризою, зміцнення глобальної економіки та підтримку вільного, відкритого, заснованого на правилах міжнародного порядку для зміцнення безпеки, демократії, і процвітання в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Також читайте: Індія засудила вбивства мирних українських громадян у Бучі та закликала до розслідування

Розмова з індійським лідером важлива через спроби РФ використати торгівлю з цієї країною для обходу західних санкцій. Зокрема, тиждень тому Індію відвідав голова російського МЗС Сєргей Лавров, який обговорював можливості закупівель Індією російської нафти та створення аналогу платіжної системи SWIFT для розрахунків між країнами.

Автор: 

Байден Джо (2885) Індія (667) санкції (11806)


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Топ коментарі
+5
https://t.me/rozumaha/12714 Пост Магди в Телеграмі :
Знаєте, чому Борис Джонсон сьогодні примчав до Києва???

Найбільш вірогідна версія: з тієї причини, що Карл Негаммер (австрійський канцлер, представник Європейської народної партії) привіз нові пропозиції від *****. Начебто мирні.
Думаєте, фантазую? Переговори на треку Арахамія - медінський можна вести довго, а ***** хоче "перемогу" до 9 травня.
Негаммер - однопартієць колишньої європейської суперзірки політики Себастьяна Курца, який пішов з політики через корупційні оборудки, у яких його запідозрили. У Австрії є потужний газовий хаб у Баумгартені, який має працювати. Відень називають столицею шпигунства, і небезпідставно.
Але МІ6 спрацювала чітко, і Борис Джонсон прилетів до Києва.
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10.04.2022 20:35
+5
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10.04.2022 21:36
+4
Не вірю що буде конструктив.
Весь час індуси у кацапів озброєння купували, не будуть вони санкції підтримувати.
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10.04.2022 19:38
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Не вірю що буде конструктив.
Весь час індуси у кацапів озброєння купували, не будуть вони санкції підтримувати.
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10.04.2022 19:38 Відповісти
Ну война с Украиной показала индусам, какое говно ихнее оружие аналоговнетное
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10.04.2022 19:44 Відповісти
Ракеты очень даже летают, и часто попадают в цель. Самолёты конечно так себе но тоже не все так плохо
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10.04.2022 20:08 Відповісти
A few moments later: Полк Азов на бойових слонах звільняє Донецьк
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10.04.2022 19:44 Відповісти
«Фердинанд» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Ferdinand) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 німецька важка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 самохідно-артилерійська установка періоду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни класу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2 винищувачів танків . Також називалася «Елефант» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Elefant - слон)
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10.04.2022 19:48 Відповісти
Байден просто так не літає, як і Джонсон. Було б гарно, якби з Індії до України надійшло радяньскьке/російське озброєння, його там до дідька, можливо для того Байден туди і полетів
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10.04.2022 19:55 Відповісти
Індія, не менше Китаю, економічно залежить від ринку Північної Америки та Європи.
Поставши перед вибором продовжувати екон. співпрацю з Заходом чи обмежитись ринком мокші, бєларусі, сирії, ірана, венесуели і т.п. то вибір сподіваюся зробити для них не буде складно.

До речи не слід забувати що усі торговельні шляхи у Індійському океані під повним контролем ВМФ США і логістика як Індії так і КНР повністю залежить від доброї волі уряду США.
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10.04.2022 19:59 Відповісти
Індія та Китай є антагоністами. Колись це має спрацювати.
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10.04.2022 20:12 Відповісти
хочу побачити... дуже.. і буду кричати про мирне вирішення і ті нехай хоч позабиваються
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10.04.2022 20:24 Відповісти
Індуси користуються американськими високими технологіями,вплив США на їх економіку величезний.Якщо Вашингтон захоче переконати Нью-Делі ,то це буде зроблено.
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10.04.2022 19:44 Відповісти
индия неоднозначная страна. ресурсов немеряно. но 10% живут нормально. 3% олигархи. остальные нищие живут в трущобах. ну и индия ваще нигде в политических сводках не упоминается. им типа нормас. не берусь этот бред комментировать.
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10.04.2022 19:53 Відповісти
https://t.me/berezoview/14163 ІЛЮСТРАЦІЯ В ТЕЛЕГРАМІ Тараса БЕРЕЗОВЦЯ :
Си Цзиньпин (руководитель Китая): Смотри, на руках ***** украинская кровь.
Нарендра Моди (премьер Индии): Но мы можем смыть её позже русской нефтью.
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10.04.2022 19:44 Відповісти
"Абсолютно неочікуваний візит Бориса Джонсона до Києва - без попередження, програми, дипломатичних заготовок - був відповіддю не на (або не лише на) приїзд очільників ЄС. Там мета зрозуміла - зберегти першість Британії в числі друзів України й поставити деякі підсумкові крапки. А все інше, як-от допомога зброєю, санкції та дипломатичне сприяння, вирішується й у відео-форматі.

Але (те, що я пропустив) - це співставлення з візитом австрійського канцлера Карла Негаммера. Якраз цей візит мав би виглядати найбільш дивним. Бо Відень явно не в епіцентрі наших подій та не в мейнстрімі европейської політики. А зараз уже пост-фактум випливають повідомлення, що канцлер приїхав не просто від своєї країни (із цим якраз усе дуже добре), а зі ще одним посланням. Від пуйла. Це ми про щось взнаємо пост-фактум, а Мі6 не дарма платню отримує, там мусять все знати наперед.

Новий "мирний план". Саме на нього так чекала вся рашистська резидентура в опі на чолі з єрмаком, саме про ці непередбачувані обставини, які можуть дуже прискорити перемир'я (не перемогу!!! і навіть не стійкий мир) патякав арєстовічь. І під ці пропозиції арахамія вже починає тероризувати комбриґів вимогами погодитися на "компроміси" з ворогом. Пуйлу до 9 травня треба вийти з цієї війни з результатом, який його пропаґандисти змогли би зобразити своїм локшиноносцям як перемогу. І Зеленський має дати йому щось таке. А щоб дати, треба звідкись взяти. А взяти це Зеленський може лише в українського народу і в наших ЗСУ. В народу можна забрати, наприклад, території Луганської та Донецької областей, де ми тримаємо неймовірну оборону. А в армії можна відібрати перемогу й гідність.

Але, схоже, такими поступками можна забрати щось іще в когось. Світ уже зрозумів, чим загрожує путін та його раша цивілізації. І їх хочуть добити по-дорослому, щоб не піднялися, а такий-от гнилий мир, який підірве Україну, але притім зміцнить позиції пуйла на раші, явно не вкладається в ті плани. І Джонсон, який зараз виражає позицію не лише Лондона, але й Вашинґтона, зробив щось унікальне - приїхав сам до Києва поза всіма планами, щоб, імовірно, донести Зеленському, що ціна такого миру для нього самого й для України буде дуже високою. А готовність ще більше потиснути пуйла й вийти на реальну перемогу буде простимульовано новими й дуже корисними для шаткування русні озброєннями й фінансовими ґарантіями.

Дожилися ж, холера! Чужий прем'єр їде до Києва, щоб не допустити зради й готовий за це навіть платити... Але Борисові Джонсонові за таку підтримку вдячні, за зброю додаткове спасибі.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZUo-49BcooKw7YSiJjHd8dVUXizu3N3rmT12NQdCUexI7H_v5Acys3tnVjR0NJOTE6i5P2nDiFI2JLb9jqSj4Ppn7Id5VahE0cAkIajiHwGNMVLexpuaGk6auYM3nnZQaE&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл

.
Alexander Boris de Pfeffel Johnson,
прем'єр-міністр Великої Британії,
по батьківській лінії - нащадок англійського короля Джорджа II (1683-1760). І це відчувається. Порода, гени даються взнаки й через три з половиною століття. Респект! І величезна дяка за потужну підтримку нашої боротьби.

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278086803_1850764271788567_5935141746458733720_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=2hDR7_hrjaUAX-rIUAD&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT99ONIzvEWG8BH5dukwuXjqobDA5dDu5apBPwQFVAwlFg&oe=62571F16
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10.04.2022 19:52 Відповісти
https://t.me/rozumaha/12714 Пост Магди в Телеграмі :
Знаєте, чому Борис Джонсон сьогодні примчав до Києва???

Найбільш вірогідна версія: з тієї причини, що Карл Негаммер (австрійський канцлер, представник Європейської народної партії) привіз нові пропозиції від *****. Начебто мирні.
Думаєте, фантазую? Переговори на треку Арахамія - медінський можна вести довго, а ***** хоче "перемогу" до 9 травня.
Негаммер - однопартієць колишньої європейської суперзірки політики Себастьяна Курца, який пішов з політики через корупційні оборудки, у яких його запідозрили. У Австрії є потужний газовий хаб у Баумгартені, який має працювати. Відень називають столицею шпигунства, і небезпідставно.
Але МІ6 спрацювала чітко, і Борис Джонсон прилетів до Києва.
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10.04.2022 20:35 Відповісти
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10.04.2022 21:36 Відповісти
триста бойових слонів і 500 заклінателей змей -саме то!!!!
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10.04.2022 20:29 Відповісти
Взагалі-то, прихильність індійської влади, як найкорумпованішої на всій планеті, можна купити, але доведеться заплатити дорожче ніж кацапи
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10.04.2022 20:38 Відповісти
Ну, Індії значно вигідніше торгувати з Америкою та Європою, ніж конфліктувати. За останні 35 років економіки Індії та Китаю зростали, завдяки торгівлі та виробництвам. А від «гегемонії» Заходу вони не страждали. Чому дехто недолугий вважає, що Китай та Індія з якогось переляку повинні підтримувати терориста N1, замість того, щоб продовжувати розвивати свої країни. Раська фєдєраська - це токсична територія, лише дурні будуть з нею співпрацювати, ризикуючи усім. Американцям просто треба періодично нагадувати неблагонадійним країнам, що їм гаплик, єслі шо.
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10.04.2022 22:22 Відповісти
Джо предупредил индусов, чтоб не баловались с рашкой.
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11.04.2022 07:48 Відповісти
 
 