Туреччина планує створити авіакомпанію для перевезення російських туристів на турецькі курорти
Влада Туреччини затвердила трьохетапну дорожню карту із залучення російських туристів до країни в умовах санкцій, зокрема планується створення нової авіакомпанії для чартерного перевезення на курорти.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє газета Sabah.
"Загострення конфлікту між Росією та Україною призвело до проблем у туристичному секторі Туреччини, оскільки обидва ринки були дуже важливими для бізнесу. Мінкультури та туризму, Мінтранс, а також Міністерство казначейства та фінансів у ситуації, що склалася, затвердили трьохетапну дорожню карту для залучення туристів із РФ, зокрема йдеться про створення найближчим часом нової авіакомпанії", - пише видання.
Як зазначає Sabah, базуватиметься авіакомпанія в аеропорту міста Анталія. Літаки виконуватимуть рейси лише між містами РФ та курортами Туреччини. "Завдяки цій авіакомпанії можна буде залучити додатково мільйон російських туристів", - пише видання.
Крім того, авіакомпанія Turkish Airlines домовилася з туроператорами із РФ про надання їм на рейсах блоків місць.
"На думку влади, з урахуванням рейсів Pegasus Airlines, деяких російських авіакомпаній та блоків місць до Туреччини вдасться залучити щонайменше 2 млн мандрівників із Росії", - пише Sabah.
Як повідомляє видання, в рамках дорожньої карти влада обговорює видачу кредиту на загальну суму $300 млн туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik та Coral Travel для підтримки бізнесу в умовах війни в Україні. Передбачається, що про пакет підтримки для туркомпаній буде оголошено на початку травня.
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и автотранспортные компании тоже будут создаваться новые
З іншої сторони, з перших днів підтримку технологічною зброєю нам надавали буквально декілька країн, і добре що Туреччина у цьому списку. Зокрема тому турецькі військові літаки приземлились у Борисполі з терміновим вантажем 24-го лютого за кілька годин до нападу.
Тому не варто з них робити абсолютне зло, є серед наших сусідів і набагато гірші, які на словах за мир, але відмовились підтримувати санкції, нічим нам не допомогли, а ще купують в свинособак ресурси не бажаючи змінювати постачальника.
Побільше в Турцію "шуфричів"!
Ну а ватомаса буде брюкву варити і ватою затикатись..
турки - це ті суки, для яких зняти шкіру з людини живцем - звичайна справа! дика хижа азія!
Тепер буде вату за фуфпі годувати..
інфляція стане 40%
турки, китайці, рашо-мордорці - підступна дика жорстока азія!
Раз так, то про турцию как курорт можно забыть.
Байрактар, ой Ердоган
Ця турецька дурня -хапанути з рашкі грошей місяця на три -чотирі. Потім у мокшанців гроші кінчаться, бо санкції запрацюють -втрата роботи, нестача коштів. І ще- питання- по якому курсу турки мокшанськи рубли на долари мінятимуть?
Чи поїдуть українці в Турцію?- Є ще повно таких , яким "какая разница", але дехто поїде орків там дістати, всипати добряче, а то і нищити.
А москальське бидло рулить в Кемері, АнталіЇ, Аланії.
А шо.... У вата быдла ещё есть деньги на Турцию?
Или Турция будет брать туал бумагой?