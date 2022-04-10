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Туреччина планує створити авіакомпанію для перевезення російських туристів на турецькі курорти

туреччина

Влада Туреччини затвердила трьохетапну дорожню карту із залучення російських туристів до країни в умовах санкцій, зокрема планується створення нової авіакомпанії для чартерного перевезення на курорти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє газета Sabah.

"Загострення конфлікту між Росією та Україною призвело до проблем у туристичному секторі Туреччини, оскільки обидва ринки були дуже важливими для бізнесу. Мінкультури та туризму, Мінтранс, а також Міністерство казначейства та фінансів у ситуації, що склалася, затвердили трьохетапну дорожню карту для залучення туристів із РФ, зокрема йдеться про створення найближчим часом нової авіакомпанії", - пише видання.

Як зазначає Sabah, базуватиметься авіакомпанія в аеропорту міста Анталія. Літаки виконуватимуть рейси лише між містами РФ та курортами Туреччини. "Завдяки цій авіакомпанії можна буде залучити додатково мільйон російських туристів", - пише видання.

Крім того, авіакомпанія Turkish Airlines домовилася з туроператорами із РФ про надання їм на рейсах блоків місць.

"На думку влади, з урахуванням рейсів Pegasus Airlines, деяких російських авіакомпаній та блоків місць до Туреччини вдасться залучити щонайменше 2 млн мандрівників із Росії", - пише Sabah.

Як повідомляє видання, в рамках дорожньої карти влада обговорює видачу кредиту на загальну суму $300 млн туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik та Coral Travel для підтримки бізнесу в умовах війни в Україні. Передбачається, що про пакет підтримки для туркомпаній буде оголошено на початку травня.

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Автор: 

туризм (1561) Туреччина (3499) авіасполучення (3066)


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Топ коментарі
+41
Шльондри. І вашим, і нашим.
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10.04.2022 19:52
+39
Natasha Express
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10.04.2022 19:53
+36
Бизнес. Касапы на своих мертвых самолётах летать не могут. Другой вопрос будут ли деньги у этих туристов.
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10.04.2022 19:55
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Нагуя???
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10.04.2022 19:51 Відповісти
Назва компанії - "Байрактар"
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10.04.2022 19:52 Відповісти
Natasha Express
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10.04.2022 19:53 Відповісти
Турецьки байрактари вже переводять москалів із ранга свинособака в ранг харошій русскій
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10.04.2022 20:01 Відповісти
Ні не "байрактар"! Турки замовили в компанії "Боїнг" літаючі скотовозки
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10.04.2022 20:29 Відповісти
бо українці не полетять ні в цьому році, а можливо і в наступному, от вони й думають, як замінити нас на росіян.
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10.04.2022 19:53 Відповісти
Бизнес. Касапы на своих мертвых самолётах летать не могут. Другой вопрос будут ли деньги у этих туристов.
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10.04.2022 19:55 Відповісти
На этот сезон хватит, они ещё зарплату получать будут в течении трёх месяцев от компаний которые ушли с рынка, да и сбережения у многих остались, а в Турции отдыхать дешевле чем рашке
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10.04.2022 20:03 Відповісти
А жони дохлих вітязей поїдуть на курорти за гробові.
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10.04.2022 21:25 Відповісти
логично же.

и автотранспортные компании тоже будут создаваться новые
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10.04.2022 19:55 Відповісти
около 10 млрд.$ - доход Турции от русотуристо за прошлый год.
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10.04.2022 19:58 Відповісти
чтото мне подсказывает что это коварный план турков. они такие. заманить москальню чтоб им морды бить.
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10.04.2022 20:06 Відповісти
Ніт, навіщо морди бити? Просто допоможуть рашкованам скоріше позбутися вже непотрібних їм долярів. Нічого особистого - чистий бізнес.
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10.04.2022 22:59 Відповісти
Шльондри. І вашим, і нашим.
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10.04.2022 19:52 Відповісти
Война войной, а "Наташи" по расписанию... 😉
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10.04.2022 20:15 Відповісти
Якщо емоційно - то шльондри, але потрібно також враховувати, що: 1) свинособаки вимиватимуть з власної економіки валюту і залишатимуть її в турків 2) це зупинить падіння турецької ліри та кризу в економіці... все-таки туризм значна стаття бюджету, а після ковіду потрібно якось відновлювати економіку бо підтримка Ердогана вдома падає... Звідси й такі суперечливі рішення.
З іншої сторони, з перших днів підтримку технологічною зброєю нам надавали буквально декілька країн, і добре що Туреччина у цьому списку. Зокрема тому турецькі військові літаки приземлились у Борисполі з терміновим вантажем 24-го лютого за кілька годин до нападу.
Тому не варто з них робити абсолютне зло, є серед наших сусідів і набагато гірші, які на словах за мир, але відмовились підтримувати санкції, нічим нам не допомогли, а ще купують в свинособак ресурси не бажаючи змінювати постачальника.
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10.04.2022 22:14 Відповісти
Турция никому не друг кроме самой себя. Так и помрёт в одиночестве.
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10.04.2022 19:53 Відповісти
чьому вони ж такі лайножери-імперці, як русня, уних туркський мир з Азербайджаном і іншими країнами Азії
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10.04.2022 19:55 Відповісти
Ещё и отдельный курорт-гетто для них организовать, а то будут ***** от всех получать.
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10.04.2022 19:53 Відповісти
раніше вони на 9 травня бідних німців шугали, тепер їх будут цілодоборо издити, кожного дня)) в дні які починаються на букву С - Середа, Субота та СЬОГОДНІ))
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10.04.2022 19:56 Відповісти
Це точно! Лиш хотів написати.
Побільше в Турцію "шуфричів"!
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10.04.2022 21:13 Відповісти
Везите везите - там им морды будут бить украинцы
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10.04.2022 19:54 Відповісти
українцям варто посилати Турціюза рашистським коритом і більше не "яшкатися" з рашистськими "друзями"
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10.04.2022 19:58 Відповісти
pn
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10.04.2022 22:43 Відповісти
А звідки там українці? Українців 18-60 років зараз не випускають з України, а українки з дітьми багато не наб'ють
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10.04.2022 21:02 Відповісти
Там работает и постоянно живет много украинцев ещё до войны
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10.04.2022 21:25 Відповісти
Праститутки. Уй вам а не еще одну Роксолану.
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10.04.2022 19:55 Відповісти
Похоже, что рабсеянам не за х.р будет по курортам шастать.
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10.04.2022 19:56 Відповісти
лаптям не до курортов к лету будет
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10.04.2022 19:56 Відповісти
Це для того рейс, щоб москальська "еліта" могли за цукром і тампаксами в Туреччину злітати.
Ну а ватомаса буде брюкву варити і ватою затикатись..
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10.04.2022 20:00 Відповісти
Ти диви які турки завбачливі і про розваги для Українців думають , шоб було кого ******* і на відпочинку
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10.04.2022 19:56 Відповісти
а там хреняк - нежданчик. карта не обслуживается. упс. отдых закончился.
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10.04.2022 19:56 Відповісти
Везіть кацапе*долочей у Крим. Вони все одно не зрозуміють різницю,бо будуть постійно в алкокомі
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10.04.2022 19:57 Відповісти
пропала Турция.
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10.04.2022 19:58 Відповісти
Ну вот вам и ответ почему Турция хочет чтобы Украина *закончила* войну на любых условиях, и чтобы Турция стала *гарантом*. Ердогану пох. чей крым и дамбас лишь бы отели были набиты турыстами
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10.04.2022 19:59 Відповісти
Если бы не старый порошенковский контракт на Байрактары - пердоган и их бы сейчас не дал
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10.04.2022 20:04 Відповісти
гірше! - ердогану пох, що в нас масово гинуть цивільні люди, діти, закатовані і згвалтовані!
турки - це ті суки, для яких зняти шкіру з людини живцем - звичайна справа! дика хижа азія!
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10.04.2022 20:15 Відповісти
Лишилось уточнити, - чим кацапи будуть розраховуватися за курорт...
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10.04.2022 20:01 Відповісти
Турки пусть сильно губы не раскатывают на русню. Платежеспособность свинособак уже не та, да еще и грузины , конкуренцию составят. В любом случае и туркам и грузинам желаю как можно больше гемора и как можно меньше кровавых денег.
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10.04.2022 20:01 Відповісти
Такую ерунду пишут в комментах! АЛЛО - Эрдоган такой же тиран как и *****!!! И Турция нам далеко не союзник, очнитесь!
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10.04.2022 20:02 Відповісти
Надо всю Турцию обклеить стикерами путин Хуъло! и Слава украине!
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10.04.2022 20:03 Відповісти
інфляція у туретчині-20%..поки що..
Тепер буде вату за фуфпі годувати..
інфляція стане 40%
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10.04.2022 20:03 Відповісти
Сомневаюсь что руссня на последние доллары поедет в турцию, так их там за фубли будут принимать? После таких новостей турция из хорошего курорта превратится в Крым 14-22года. Лучше дороже в Египет сльотать, чем платить тем, кто не может выбрать стул после бучи и краматорска
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10.04.2022 20:17 Відповісти
З урахуванням того що газ, вода, електроенергія в Туреччині подорожчали в 2 рази, А також того що дуже піднялась ціна на продукти, відпочинок на курортах буде коштувати для руських дуже дорого. І забудьте про "шведський стіл". Гадаю буде 3-4х разове харчування.
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10.04.2022 20:24 Відповісти
Як можна було турків брати в НАТО!!! Блєать!! Тепер цій країні просто кровновигідна війна в Україні. Чим довше… Тепер там кацапи будуть міняти свої дерев'яні рублі. Сьогодні турки -акрили Босфор для всіх воєнних карабліа. Нам пора вже визначитись з недружніми країнами. У Ердогана не було яєць- то була вигода. Турок-одним словом.
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10.04.2022 20:06 Відповісти
Так і для руzzких кораблів також закрили
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10.04.2022 20:25 Відповісти
А для писюнов турецких, твой рот закрыли?
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10.04.2022 20:36 Відповісти
Панове, а давайте й там гуртуватися: хто туди їде - в один й той-самий готель/кукорт, та будемо там дружньо пи%дити оте бидло!?
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10.04.2022 20:08 Відповісти
і це паралельно з розстрілом наших людей, дітей, геноцидом в Україні... суки турки ...
турки, китайці, рашо-мордорці - підступна дика жорстока азія!
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10.04.2022 20:10 Відповісти
Bayraktak airlines, mh17 airways
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10.04.2022 20:11 Відповісти
Даремно, у кацапів вже не буде тих можливостей. Вони будуть розвивати внутрішній туризм.
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10.04.2022 20:11 Відповісти
Ну ок, нехай оббирають тупих кацапів )) зробіть тільки подвійну плату за курорти ))
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10.04.2022 20:11 Відповісти
В 41-45 тоже создавали компании что бы за марки возить фрау на курорты? *****, что за лицемерие? Тут вам кадры с бучи и краматорска, а тут вам поездка на курорт. И платить чем они будут, *******? А я и не знал что за деньги с монополии принимают в отелях
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10.04.2022 20:12 Відповісти
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10.04.2022 20:14 Відповісти
давай ердоганіще- тягни касабів в анталію.. через рік куйло припливе захищати рузгоязичних.. от тоді поржемо вголос
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10.04.2022 20:16 Відповісти
З москалями тихенько домовилися, щоб знайти для них можливість обійти санкції. Підло, пане Ердогане, визначитеся чи ні, за кого ви, чи, як Орбану, своя сорочка ближче ...
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10.04.2022 20:16 Відповісти
Теперь всем понятно почему Турция не может быть никаким *гарантом* безопасности Украины как и остальные страны типо Франции и Германии? Все они спят и видят как опять присесть на денежные потоки из Кацапстана, а нас уговорят сдаться за любую цену лишь бы *закончилась* война и сняли с Параши санкции
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10.04.2022 20:16 Відповісти
Лично я и безплатно не поеду туда где кацапы отдыхаю. То будет не отдых а мордобой в лучшем случае.
Раз так, то про турцию как курорт можно забыть.
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10.04.2022 20:20 Відповісти
Крики "тагил!", хамство, рыгание в бассейн, потасовки по ночам и т. д
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10.04.2022 20:41 Відповісти
+совок.тв і обслуга.ру щоб ********* був як вдома...
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10.04.2022 20:23 Відповісти
труки продажные. мерзость
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10.04.2022 20:24 Відповісти
Влада це одне, А громадяни- зовсім інше! З перших днів війни турки відправляють гум.допомогу до України. Я особисто знаю людей, які возили речі для армії. Відомий турецький співак перерахував гроші з концертів в Україну. Прості люди допомагають.
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10.04.2022 20:33 Відповісти
Авжеж дякуємо окремим громадянам!
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10.04.2022 20:44 Відповісти
Если бы позиция Турции была адекватная, то Раша сцала бы лезть, как и в ситуации с Азербайджаном. Народ это другой? - А где митинги и поддержка Украины обычными турецкими гражданами? Ах да, они же заняти изготовлением табличек для приёма таких же российских туристов-соучастников под названием "Добро пожаловать"...
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10.04.2022 20:52 Відповісти
Відношення турецької влади ,до рашистськогоокупанта України ,формує відношення українського народу до Туреччини.
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11.04.2022 14:39 Відповісти
Это для челночников делается. К осени эта профессия снова станет популярной на рашестане как и в 90х. Челночник приносит доход для бюджета в десятки раз больше чем туристас на недельном олинклюзиве. А Эрдоган это пуйло тюркского мира. И турки те еще имперцы. Просто в некоторых сферах нам с ими по пути. У нас общий противник. Турки к касапам относятся так же как и китайцы. С улыбкой и ятаганом за спиной.
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10.04.2022 20:30 Відповісти
Ни кто им не даст это сделать. Попытка тупая и позорная обойти санкции..
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10.04.2022 20:30 Відповісти
Та нехай там їбуть тих кацапок!Нам зараз потрібна зброя яка є у Туреччини.
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10.04.2022 20:34 Відповісти
США уже пора уже вводить санкции против хитрожопых турок.
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10.04.2022 20:37 Відповісти
Байрактар, ой Ердоган
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10.04.2022 20:39 Відповісти
Походу гроші на відпочинок будуть лише у руських вдов.
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10.04.2022 20:41 Відповісти
Дурня. До турків європейці не їздили саме з причини навали там диких орків. Шукали russian free hotels. Якби заборонили мокшанцям на свої курорти їздити і трохи перелаштувалли під вропейськи потреби -без здоровецьких, як стадіони ідалень - це для натовпу орків звично, європейці б залюбки заповнили всі турецьки курорти.
Ця турецька дурня -хапанути з рашкі грошей місяця на три -чотирі. Потім у мокшанців гроші кінчаться, бо санкції запрацюють -втрата роботи, нестача коштів. І ще- питання- по якому курсу турки мокшанськи рубли на долари мінятимуть?
Чи поїдуть українці в Турцію?- Є ще повно таких , яким "какая разница", але дехто поїде орків там дістати, всипати добряче, а то і нищити.
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10.04.2022 20:41 Відповісти
Європейці відпочивають в Туреччині на Егейському морі (Мармарис, Бодрум і т.д.). Там в готелях російську мову практично ніхто не розуміє. Зовсім інший рівень.

А москальське бидло рулить в Кемері, АнталіЇ, Аланії.
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10.04.2022 23:23 Відповісти
Та пусть летят! Платить чем будут? рублями? наташами?
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10.04.2022 20:41 Відповісти
От ******. Фуй вам тепер, а не українських туристів. Бойкот туркам, якщо це правда. Краще уже в Єгипет, вони хоч задом не виляють. Або Прибалтика, Польша, Великобританія, Словаччина, Чехія, Штати і т.д. Самі розумієте, які країни потрібно підтримати.
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10.04.2022 21:59 Відповісти
А нашо туркам ці голодранці потрібні будуть?
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10.04.2022 23:07 Відповісти
Ой ржу не могу.....
А шо.... У вата быдла ещё есть деньги на Турцию?
Или Турция будет брать туал бумагой?
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10.04.2022 23:22 Відповісти
А я украинка,к сожалению туда не поеду,была раз в жизни в том году,красиво в бодруме ,а кацапам можно туда
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11.04.2022 00:45 Відповісти
 
 