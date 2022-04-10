Туреччина планує створити авіакомпанію для перевезення російських туристів на турецькі курорти

Влада Туреччини затвердила трьохетапну дорожню карту із залучення російських туристів до країни в умовах санкцій, зокрема планується створення нової авіакомпанії для чартерного перевезення на курорти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє газета Sabah.

"Загострення конфлікту між Росією та Україною призвело до проблем у туристичному секторі Туреччини, оскільки обидва ринки були дуже важливими для бізнесу. Мінкультури та туризму, Мінтранс, а також Міністерство казначейства та фінансів у ситуації, що склалася, затвердили трьохетапну дорожню карту для залучення туристів із РФ, зокрема йдеться про створення найближчим часом нової авіакомпанії", - пише видання.

Як зазначає Sabah, базуватиметься авіакомпанія в аеропорту міста Анталія. Літаки виконуватимуть рейси лише між містами РФ та курортами Туреччини. "Завдяки цій авіакомпанії можна буде залучити додатково мільйон російських туристів", - пише видання.

Крім того, авіакомпанія Turkish Airlines домовилася з туроператорами із РФ про надання їм на рейсах блоків місць.

"На думку влади, з урахуванням рейсів Pegasus Airlines, деяких російських авіакомпаній та блоків місць до Туреччини вдасться залучити щонайменше 2 млн мандрівників із Росії", - пише Sabah.

Як повідомляє видання, в рамках дорожньої карти влада обговорює видачу кредиту на загальну суму $300 млн туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik та Coral Travel для підтримки бізнесу в умовах війни в Україні. Передбачається, що про пакет підтримки для туркомпаній буде оголошено на початку травня.

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