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Росія цього року може перестати входити до найбільших економік світу, - радник Байдена Салліван

россия,москва,кремль

У результаті запроваджених санкцій країнами заходу російська економіка ймовірно незабаром перестане входити до найбільших економік світу.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо подивитися на незалежні прогнози щодо російської економіки, то, ймовірно, цього року вона впаде приблизно на 10-15% і перестане бути однією з найбільших економік світу через економічний тиск, який ми на них чинимо", - пояснив він.

Салліван також додав, що нині економіку РФ штучно підтримують місцеві банки.

"Банкам російський уряд не дозволяє продавати долари клієнтам. Таким чином вони захищають рубль. Але це має величезні економічні витрати для російської економіки. Ми продовжимо стискати російську економіку, щоб Росія та Кремль відчули біль від того, що вони зробили в Україні

Читайте також: Фінляндія готова до нових санкцій проти Росії, - прем'єр-міністр Марін

Автор: 

росія (65052) США (22685) Салліван Джейк (292)


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Топ коментарі
+16
"Абсолютно неочікуваний візит Бориса Джонсона до Києва - без попередження, програми, дипломатичних заготовок - був відповіддю не на (або не лише на) приїзд очільників ЄС. Там мета зрозуміла - зберегти першість Британії в числі друзів України й поставити деякі підсумкові крапки. А все інше, як-от допомога зброєю, санкції та дипломатичне сприяння, вирішується й у відео-форматі.

Але (те, що я пропустив) - це співставлення з візитом австрійського канцлера Карла Негаммера. Якраз цей візит мав би виглядати найбільш дивним. Бо Відень явно не в епіцентрі наших подій та не в мейнстрімі европейської політики. А зараз уже пост-фактум випливають повідомлення, що канцлер приїхав не просто від своєї країни (із цим якраз усе дуже добре), а зі ще одним посланням. Від пуйла. Це ми про щось взнаємо пост-фактум, а Мі6 не дарма платню отримує, там мусять все знати наперед.

Новий "мирний план". Саме на нього так чекала вся рашистська резидентура в опі на чолі з єрмаком, саме про ці непередбачувані обставини, які можуть дуже прискорити перемир'я (не перемогу!!! і навіть не стійкий мир) патякав арєстовічь. І під ці пропозиції арахамія вже починає тероризувати комбриґів вимогами погодитися на "компроміси" з ворогом. Пуйлу до 9 травня треба вийти з цієї війни з результатом, який його пропаґандисти змогли би зобразити своїм локшиноносцям як перемогу. І Зеленський має дати йому щось таке. А щоб дати, треба звідкись взяти. А взяти це Зеленський може лише в українського народу і в наших ЗСУ. В народу можна забрати, наприклад, території Луганської та Донецької областей, де ми тримаємо неймовірну оборону. А в армії можна відібрати перемогу й гідність.

Але, схоже, такими поступками можна забрати щось іще в когось. Світ уже зрозумів, чим загрожує путін та його раша цивілізації. І їх хочуть добити по-дорослому, щоб не піднялися, а такий-от гнилий мир, який підірве Україну, але притім зміцнить позиції пуйла на раші, явно не вкладається в ті плани. І Джонсон, який зараз виражає позицію не лише Лондона, але й Вашинґтона, зробив щось унікальне - приїхав сам до Києва поза всіма планами, щоб, імовірно, донести Зеленському, що ціна такого миру для нього самого й для України буде дуже високою. А готовність ще більше потиснути пуйла й вийти на реальну перемогу буде простимульовано новими й дуже корисними для шаткування русні озброєннями й фінансовими ґарантіями.

Дожилися ж, холера! Чужий прем'єр їде до Києва, щоб не допустити зради й готовий за це навіть платити... Але Борисові Джонсонові за таку підтримку вдячні, за зброю додаткове спасибі.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZUo-49BcooKw7YSiJjHd8dVUXizu3N3rmT12NQdCUexI7H_v5Acys3tnVjR0NJOTE6i5P2nDiFI2JLb9jqSj4Ppn7Id5VahE0cAkIajiHwGNMVLexpuaGk6auYM3nnZQaE&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл

.
Alexander Boris de Pfeffel Johnson,
прем'єр-міністр Великої Британії,
по батьківській лінії - нащадок англійського короля Джорджа II (1683-1760). І це відчувається. Порода, гени даються взнаки й через три з половиною століття. Респект! І величезна дяка за потужну підтримку нашої боротьби.

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278086803_1850764271788567_5935141746458733720_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=2hDR7_hrjaUAX-rIUAD&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT99ONIzvEWG8BH5dukwuXjqobDA5dDu5apBPwQFVAwlFg&oe=62571F16
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10.04.2022 19:54
+9
Рашку надо развалить
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10.04.2022 19:53
+9
Kavkaz Center
@newkc14
Главный путинский либерал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин неожиданно улетел на свою историческую родину в Израиль. В Москве переполошились, т.к. он имел доступ к гостайнам Русни. Но Кудрин как и Карлсон "обещал вернуться"
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10.04.2022 19:54
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Рашку надо развалить
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10.04.2022 19:53 Відповісти
Цього роко? Може перестати??? А як же обицянки повного краху экономики ******** в найближчи дни ще на початку вийни?
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10.04.2022 19:54 Відповісти
Хто конкретно і кому таке обіцяв?
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10.04.2022 20:13 Відповісти
та їм пох...
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10.04.2022 19:54 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
Главный путинский либерал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин неожиданно улетел на свою историческую родину в Израиль. В Москве переполошились, т.к. он имел доступ к гостайнам Русни. Но Кудрин как и Карлсон "обещал вернуться"
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10.04.2022 19:54 Відповісти
кудрін -жид? Цікаво...
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11.04.2022 00:14 Відповісти
"Абсолютно неочікуваний візит Бориса Джонсона до Києва - без попередження, програми, дипломатичних заготовок - був відповіддю не на (або не лише на) приїзд очільників ЄС. Там мета зрозуміла - зберегти першість Британії в числі друзів України й поставити деякі підсумкові крапки. А все інше, як-от допомога зброєю, санкції та дипломатичне сприяння, вирішується й у відео-форматі.

Але (те, що я пропустив) - це співставлення з візитом австрійського канцлера Карла Негаммера. Якраз цей візит мав би виглядати найбільш дивним. Бо Відень явно не в епіцентрі наших подій та не в мейнстрімі европейської політики. А зараз уже пост-фактум випливають повідомлення, що канцлер приїхав не просто від своєї країни (із цим якраз усе дуже добре), а зі ще одним посланням. Від пуйла. Це ми про щось взнаємо пост-фактум, а Мі6 не дарма платню отримує, там мусять все знати наперед.

Новий "мирний план". Саме на нього так чекала вся рашистська резидентура в опі на чолі з єрмаком, саме про ці непередбачувані обставини, які можуть дуже прискорити перемир'я (не перемогу!!! і навіть не стійкий мир) патякав арєстовічь. І під ці пропозиції арахамія вже починає тероризувати комбриґів вимогами погодитися на "компроміси" з ворогом. Пуйлу до 9 травня треба вийти з цієї війни з результатом, який його пропаґандисти змогли би зобразити своїм локшиноносцям як перемогу. І Зеленський має дати йому щось таке. А щоб дати, треба звідкись взяти. А взяти це Зеленський може лише в українського народу і в наших ЗСУ. В народу можна забрати, наприклад, території Луганської та Донецької областей, де ми тримаємо неймовірну оборону. А в армії можна відібрати перемогу й гідність.

Але, схоже, такими поступками можна забрати щось іще в когось. Світ уже зрозумів, чим загрожує путін та його раша цивілізації. І їх хочуть добити по-дорослому, щоб не піднялися, а такий-от гнилий мир, який підірве Україну, але притім зміцнить позиції пуйла на раші, явно не вкладається в ті плани. І Джонсон, який зараз виражає позицію не лише Лондона, але й Вашинґтона, зробив щось унікальне - приїхав сам до Києва поза всіма планами, щоб, імовірно, донести Зеленському, що ціна такого миру для нього самого й для України буде дуже високою. А готовність ще більше потиснути пуйла й вийти на реальну перемогу буде простимульовано новими й дуже корисними для шаткування русні озброєннями й фінансовими ґарантіями.

Дожилися ж, холера! Чужий прем'єр їде до Києва, щоб не допустити зради й готовий за це навіть платити... Але Борисові Джонсонові за таку підтримку вдячні, за зброю додаткове спасибі.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZUo-49BcooKw7YSiJjHd8dVUXizu3N3rmT12NQdCUexI7H_v5Acys3tnVjR0NJOTE6i5P2nDiFI2JLb9jqSj4Ppn7Id5VahE0cAkIajiHwGNMVLexpuaGk6auYM3nnZQaE&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл

.
Alexander Boris de Pfeffel Johnson,
прем'єр-міністр Великої Британії,
по батьківській лінії - нащадок англійського короля Джорджа II (1683-1760). І це відчувається. Порода, гени даються взнаки й через три з половиною століття. Респект! І величезна дяка за потужну підтримку нашої боротьби.

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278086803_1850764271788567_5935141746458733720_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=2hDR7_hrjaUAX-rIUAD&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT99ONIzvEWG8BH5dukwuXjqobDA5dDu5apBPwQFVAwlFg&oe=62571F16
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10.04.2022 19:54 Відповісти
бо британці і американці, на відміну від наших стратегів, чітко усвідомили, що зараз в цивілізованого світу є унікальний шанс розвалити той мордор, якщо не географічно, то політично точно. Ціна санкцій проти рашки для Заходу є теж дуже висока. Тому Джонсон і приїхав в Україну, щоб відговорити Вову від уступок путлєру.
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10.04.2022 22:57 Відповісти
Пусть Россия идет следом за Жириновским............и живет в нищите хотя русские и не поймут почему они так живут.
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10.04.2022 19:56 Відповісти
судячи з того, що вялика армія мародерів не гребує навіть труселями, яка там ще може бути більша "ніщета"?... що для них зміниться... хіба що для мешканців великих центральних міст...
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10.04.2022 20:08 Відповісти
Наказанием за убийство 54 человек для Чикатило будет урезание зарплаты аж на 10%. Шоб знав...
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10.04.2022 19:58 Відповісти
Говорит Москва!

"У нас в среде интеллигенции идут дискуссии, как мы докатились до жизни такой и на каких основаниях построить новую страну, если от этой что-то останется. Общее место - нужно покаяние за годы тоталитаризма, признание того, что государство наше преступное было... У людей в мозгах действительно вот это - дружно жили. А русских все просто так ненавидят..."
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10.04.2022 19:58 Відповісти
Бжезинский: Россия - это вообще лишняя страна
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10.04.2022 19:59 Відповісти
Канцлер Австрии после встречи с Зеленским собрался к Путину "наводить мосты"
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10.04.2022 19:59 Відповісти
входила как самая широкая скважина, самый глубокий карьер и самая большая лесопилка.
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10.04.2022 20:02 Відповісти
якби велич економіки вираховували не за міфічним вевепе, а, наприклад, технологічності, екологічності etc... вона взагалі не наблизилась і до першої півсотні...
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10.04.2022 20:05 Відповісти
Вийде - та зійде - на саму вершину Олімпу неайдебільших країн світу.
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10.04.2022 20:09 Відповісти
G20
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10.04.2022 20:40 Відповісти
кацапи: ...заатєлі -- входім, захатєлі -- виходім... (с)
Це вони так про Київ казали (мабуть навіть ті, що жеруть землю на київському Поліссі та яких доїдають пси)
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10.04.2022 21:45 Відповісти
 
 