Росія цього року може перестати входити до найбільших економік світу, - радник Байдена Салліван

У результаті запроваджених санкцій країнами заходу російська економіка ймовірно незабаром перестане входити до найбільших економік світу.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо подивитися на незалежні прогнози щодо російської економіки, то, ймовірно, цього року вона впаде приблизно на 10-15% і перестане бути однією з найбільших економік світу через економічний тиск, який ми на них чинимо", - пояснив він.

Салліван також додав, що нині економіку РФ штучно підтримують місцеві банки.

"Банкам російський уряд не дозволяє продавати долари клієнтам. Таким чином вони захищають рубль. Але це має величезні економічні витрати для російської економіки. Ми продовжимо стискати російську економіку, щоб Росія та Кремль відчули біль від того, що вони зробили в Україні

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