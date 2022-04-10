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Донеччина потерпає від обстрілів росіян: за сьогодні є загиблі, поранені, зруйновані будинки та школа. ФОТОрепортаж

46 день опору України широкомасштабному російському вторгненню. Ситуація на території Донечини продовжує бути напруженою. Росіяни продовжують обстріли по всій лінії фронту.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ
 

Донеччина потерпає від обстрілів росіян: за сьогодні є загиблі, поранені, зруйновані будинки та школа 01
Донеччина потерпає від обстрілів росіян: за сьогодні є загиблі, поранені, зруйновані будинки та школа 02
"Сьогодні найбільшої шкоди вони завдали на Вугледарському, Мар'їнському, Авдіївському напрямках. У Вугледарі внаслідок артилерійського обстрілу загинула щонайменше одна людина, пошкоджено 4 багатоквартирні будинки. У Мар'їнці та Авдіївці внаслідок ворожого вогню зруйновані приватні житлові будинки, у Красногорівці — один з освітніх закладів. У Покровську від вибуху боєприпасу поранення одержав літній чоловік.  Росіяни продовжують цілеспрямовано стріляти по цивільних.  Кожен їхній злочин ретельно документуємо", - зазначає у дописі Павло Кириленко.

Донеччина потерпає від обстрілів росіян: за сьогодні є загиблі, поранені, зруйновані будинки та школа 03
Донеччина потерпає від обстрілів росіян: за сьогодні є загиблі, поранені, зруйновані будинки та школа 04

обстріл (28365) Донецька область (8401) Кириленко Павло (907)


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Топ коментарі
+6
руССкій мір прішол...
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10.04.2022 19:55
+6
почему идут обстрелы только по территории подконтрольной Украине, а не горит ордило
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10.04.2022 20:02
+4
Господи, що творять ці ублюдки.
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10.04.2022 19:59
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руССкій мір прішол...
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10.04.2022 19:55 Відповісти
Господи, що творять ці ублюдки.
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10.04.2022 19:59 Відповісти
почему идут обстрелы только по территории подконтрольной Украине, а не горит ордило
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10.04.2022 20:02 Відповісти
Кто вам сказал, что не горит?
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10.04.2022 20:27 Відповісти
В Донецке уже месяц весело.
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10.04.2022 20:27 Відповісти
1. Не месяц, а 8 лет
2. Не в Донецке, а на окраинах, там где нарыты окопы и действующие огневые точки.
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10.04.2022 21:03 Відповісти
В Донецке, в Донецке. Текстильщик и 5 участок окраинами не назовешь. Хотя последние несколько дней потише.
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11.04.2022 17:28 Відповісти
Ну, южная окраина Текстильщика и от южной до западной окраины Петровского района, это и есть окраины Донецка. Это во-первых. Во-вторых, даже по истечении 8 лет, до сих пор еще есть такие особо одаренные, которые кроют в хвост и в гриву "киевскую хунту" в то время, когда "из под их окон" херачат гаубицы "народных молиционеров"
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11.04.2022 18:03 Відповісти
Те кто кроют имеют совершенно иное мировоззрение. Им бессмысленно что либо объяснять.
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11.04.2022 20:36 Відповісти
"Маленькі" українці лупають Голіафа, а "великі" зелені арахамії вмовляють ЗСУ на компроміси з рашистами.








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10.04.2022 20:24 Відповісти
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10.04.2022 20:37 Відповісти
 
 