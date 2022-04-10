Донеччина потерпає від обстрілів росіян: за сьогодні є загиблі, поранені, зруйновані будинки та школа. ФОТОрепортаж

46 день опору України широкомасштабному російському вторгненню. Ситуація на території Донечини продовжує бути напруженою. Росіяни продовжують обстріли по всій лінії фронту.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ







"Сьогодні найбільшої шкоди вони завдали на Вугледарському, Мар'їнському, Авдіївському напрямках. У Вугледарі внаслідок артилерійського обстрілу загинула щонайменше одна людина, пошкоджено 4 багатоквартирні будинки. У Мар'їнці та Авдіївці внаслідок ворожого вогню зруйновані приватні житлові будинки, у Красногорівці — один з освітніх закладів. У Покровську від вибуху боєприпасу поранення одержав літній чоловік. Росіяни продовжують цілеспрямовано стріляти по цивільних. Кожен їхній злочин ретельно документуємо", - зазначає у дописі Павло Кириленко.



