Після візиту до Києва та Бучі канцлер Австрії Негаммер їде на зустріч до Путіна

Канцлер Австрії Карл Негаммер планує у понеділок зустрітися із президентом Путіним в Москві, повідомив речник канцлера.

Як інформує Цензор.НЕТ, по це повідомляє ВВС.

"Він їде туди, поінформувавши Берлін, Брюссель та президента України Володимира Зеленського", - уточнив радник австрійського канцлера.

За день до цього Карл Негаммер відвідав Київ, де заявив президенту Зеленському про підтримку України.

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