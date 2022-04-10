Після візиту до Києва та Бучі канцлер Австрії Негаммер їде на зустріч до Путіна
Канцлер Австрії Карл Негаммер планує у понеділок зустрітися із президентом Путіним в Москві, повідомив речник канцлера.
Як інформує Цензор.НЕТ, по це повідомляє ВВС.
"Він їде туди, поінформувавши Берлін, Брюссель та президента України Володимира Зеленського", - уточнив радник австрійського канцлера.
За день до цього Карл Негаммер відвідав Київ, де заявив президенту Зеленському про підтримку України.
Топ коментарі
+69 Saskia Jansen
показати весь коментар10.04.2022 20:05
+66 Saskia Jansen
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+52 Roman Zamno #508911
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он с жириком встретился наедине только))
пусть во очередь встанет
там макрон столько звонил
- "Там Зеля сльозно просив вас прийняти капітуляцію, і він вже згоден на нейтральний статус та "компромісні" території" ?