УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10643 відвідувача онлайн
Новини
24 949 122

Після візиту до Києва та Бучі канцлер Австрії Негаммер їде на зустріч до Путіна

австрія,негаммер

Канцлер Австрії Карл Негаммер планує у понеділок зустрітися із президентом Путіним в Москві, повідомив речник канцлера.

Як інформує Цензор.НЕТ, по це повідомляє ВВС.

"Він їде туди, поінформувавши Берлін, Брюссель та президента України Володимира Зеленського", - уточнив радник австрійського канцлера.

За день до цього Карл Негаммер відвідав Київ, де заявив президенту Зеленському про підтримку України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канцлер Австрії відвідав Бучу, - голова Київської ОВА Павлюк. ФОТОрепортаж

Автор: 

Австрія (960) Негаммер Карл (53)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+69
"Абсолютно неочікуваний візит Бориса Джонсона до Києва - без попередження, програми, дипломатичних заготовок був відповіддю не на (або не лише на) приїзд очільників ЄС. Там мета зрозуміла - зберегти першість у Британії в числі друзів України й поставити деякі підсумкові крапки. А все інше, як допомога зброєю, санкції та дипломатичне сприяння, вирішується й у відео-форматі.

Але (те, що я пропустив) - це співставлення з візитом австрійського канцлера Карла Негаммера. Якраз цей візит мав би виглядати найбільш дивним. Бо Відень явно не в епіцентрі наших подій та не в мейнстрімі європейської політики. А зараз уже пост-фактум випливають повідомлення, що канцлер приїхав не просто від своєї країни (з цим якраз усе дуже добре), а з ще одним посланням. Від пуйла. Це ми про щось взнаємо пост-фактум, а Мі6 не дарма платню отримує, там мусять все знати наперед.

Новий "мирний план". Саме на нього так чекала вся рашистська резидентура в опі на чолі з єрмаком, саме про ці непередбачувані обставини, які можуть дуже прискорити перемир'я (не перемогу!!! і навіть не стійкий мир) патякав арєстовічь. І під ці пропозиції арахамія вже починає тероризувати комбригів вимогами погодитися на "компроміси" з ворогом. Пуйлу до 9 травня треба вийти з цієї війни з результатом, який його пропагандисти змогли б представити своїм локшиноносцям, як перемогу. І Зеленський має дати йому щось таке. А щоб дати, треба звідкись взяти. А взяти це Зеленський може лише в українського народу та наших ЗСУ. У народу можна забрати, наприклад, території Луганської та Донецької областей, де ми тримаємо неймовірну оборону. А в армії можна відібрати перемогу й гідність.

Але, як виглядає, такими поступками можна забрати щось у ще декого. Світ уже зрозумів, чим загрожує путін та його раша цивілізації. І їх хочуть добити по дорослому, щоб не піднялися, а отакий гнилий мир, який підірве Україну, але при тому зміцнить позиції пуйла на раші, явно не вкладається в ці плани. І Джонсон, який зараз виражає позицію не лише Лондона, але й Вашингтона, зробив щось унікальне - приїхав сам до Києва поза всіма планами, щоб, імовірно, донести Зеленському, що ціна такого миру для нього самого й для України буде дуже високою. А готовність ще потиснути пуйла та вийти на реальну перемогу буде простимульована новими й дуже корисними для шаткування русні озброєннями та фінансовими гарантіями.

Дожилися ж, холера! Чужий прем'єр їде в Київ, щоб не допустити зради й готовий за це навіть платити... Але Борису Джонсону за таку підтримку вдячні, за зброю додаткове спасибі.
показати весь коментар
10.04.2022 20:05
+66
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний біля зеленої опи:

- Фффу! Від найпідступніших ворогів ніби відбився, капітуляції не допустив. Тепер можна йти спокійно лупашити мoZZk@лів.










1.2K1.2K



6 Comments

63 Shares
показати весь коментар
10.04.2022 20:02
+52
"Защитники Мариуполя из полка Нацгвардии Азов утверждают, что с ними уже никто не связывается из высшего политического руководства страны больше двух недель."

І як це розуміти?
показати весь коментар
10.04.2022 20:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Передати, що Найвеличніший Підписант згоден?
показати весь коментар
10.04.2022 20:29 Відповісти
Це велика помилка, їздити до ***** на поклон. Мала бути цілковита ізоляція, а тепер він виглядає як хан, до якого всі їздять на поклон.
показати весь коментар
10.04.2022 20:29 Відповісти
Нєфуй робити пацику...
показати весь коментар
10.04.2022 20:31 Відповісти
После этой поездке к ***** каски-2.
показати весь коментар
10.04.2022 20:34 Відповісти
Таки підтверджується те, що цей канцлер мав схилити зє до договорняків, і саме тому до Києва ще й Борис приїхав, щоб відговорити від договорняків
показати весь коментар
10.04.2022 20:35 Відповісти
аха, щаз он встретится
он с жириком встретился наедине только))
пусть во очередь встанет
там макрон столько звонил
показати весь коментар
10.04.2022 20:37 Відповісти
Разведданные повезет?
показати весь коментар
10.04.2022 20:44 Відповісти
Не быть тебе Хаммером, нехаммер!
показати весь коментар
10.04.2022 20:45 Відповісти
очередной "гонец" ... только от кого?
показати весь коментар
10.04.2022 20:58 Відповісти
Руку жать гитлеру едет.
показати весь коментар
10.04.2022 21:05 Відповісти
Тепер той австрієць замість абрамовіча,іздить до куйла і від куйла з посланнями,походу єрмаку він підходить.Але Джонсон пересрав всю маліну,видно Борис знає що зе оточує половина зрадників тому і примчався після візиту того козачка засланого,і тет а тет з зе переговорив.
показати весь коментар
10.04.2022 21:06 Відповісти
І що він йому скаже?
- "Там Зеля сльозно просив вас прийняти капітуляцію, і він вже згоден на нейтральний статус та "компромісні" території" ?
показати весь коментар
10.04.2022 21:56 Відповісти
Німеччина, Австрія і деякі інші країни все ще хочуть проводити політику умиротворення пуйла ради свого комфорту і достатку - ось і відповідь на питання чому нас не беруть в ЄС і НАТО. Вони не хочуть відмовлятися від своїх звичних прибутків ради України.
показати весь коментар
10.04.2022 21:15 Відповісти
ЄС навіть реально дієвих санкцій проти російської недоімперії не може запровадити і пуйло це знає,якби це було не так,він би цю війну не починав.
показати весь коментар
10.04.2022 21:24 Відповісти
Австрияки это ******** которые с удовольствием сосут рашкинскй член. Как и Венгры и Немцы с Французами. От Австрияков нужно всегда ждать подлянки и не поолрачиватся спиной
показати весь коментар
10.04.2022 21:19 Відповісти
там ему х..ло расскажет что это, мол Украина сама себя обстреливает, вон у Бульбафюрера спросите, он не даст соврать ...
показати весь коментар
10.04.2022 21:38 Відповісти
там всі сидять на баблі від крисьониша, там і наші "божественні" бізнесмени також вносили налічманом, ще з часів Віті Ростовського. А та "дівуля" МІД, де крисьониш "гуляв" на весіллі, ясна річ, з тієї ж партії, що ця фруктеса і працює разом із Шредерком в Газпромі. Там все, за крисьонишем, схвачено. А привіз капітулірен, і більш нічого. А 10 рукий херувім з ОПи вже хотів танцювати "вальс Бостон" і скормити піплу все що було за недоразумение.
показати весь коментар
10.04.2022 22:25 Відповісти
Австрия - ******** страна. Дешёвые проститутки. Поехал жать ***** руки и танцевать на коленях перед военным преступником. Мразь австрийская.
показати весь коментар
10.04.2022 22:46 Відповісти
Очередной Евро лошара....
показати весь коментар
10.04.2022 23:24 Відповісти
Да, австрийский канцлер - казачок от путина, купленный ценой на газ по 274$, как и мадьярский негодяй.
показати весь коментар
11.04.2022 02:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 