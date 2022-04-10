УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10715 відвідувачів онлайн
Новини Війна
31 409 79

З України під час війни виїхали деякі олігархи, чинні та колишні нардепи, - Данілов

кордон

Серед людей, які виїхали з України під час війни, - олігархи, депутати минулого і нинішнього скликань, у тому числі київські забудовники.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Йдеться про олігархів, про депутатів минулого чи цього скликань. Цих людей не так багато. У нас є розуміння щодо певних осіб, особливо тих, хто був, наприклад, київськими забудовниками", - зазначив він.

"Ми це відстежуємо. Навіть якщо вони якимось чином потрапили за кордон, це не означає, що вони не мають наміру повертатися", - сказав секретар РНБО.

За його словами, "вони перебувають хто у Монако, є ціле поселення багатих людей під Варшавою",

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацрада веде власний перелік колаборантів і сподівається побачити у списку РНБО "всіх цих симоненків, лукашів, портнових, рабіновичів, ків та інші одіозні персони, а також ведучі, які їм підспівували"

Автор: 

Данілов Олексій (1259)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+62
Да ти шо! І медведчук? І портнов? А що ж сбу і дбр робили?
показати весь коментар
10.04.2022 20:39
+39


Alver


@Alla91748059

·
https://twitter.com/Alla91748059/status/1512919208497192966 19 ч



Поражает многозадачность Украины.
Она одновременно готовила нападение на беларусь и россию, разрабатывала ЯО и биологическое оружие, воевала с лднр, вирусных голубей растила, а потом взяла и сама на себя напала, сама себя бомбит и зачем то просит ПВО у НАТО и самолеты. (?),
показати весь коментар
10.04.2022 20:42
+39
Зелені суки не ловлять зрадників олігархів і депутатів, вони в них поза законом, депутат Юрченко наркоман і подонок таке творить і йому нічого. Зеленський пригрів у себе всяку гидоту і кришує олігархів , такий у нас клоун у владі, який Маріуполь забув уже що його треба визволяти , люди в біді, помирають,військові без допомоги, з ними навіть не зв'язуються ,а Зеленському пох. Що це робиться люди добрі?
показати весь коментар
10.04.2022 20:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да ти шо! І медведчук? І портнов? А що ж сбу і дбр робили?
показати весь коментар
10.04.2022 20:39 Відповісти
Коиидори забезпечували
показати весь коментар
10.04.2022 20:42 Відповісти
калідори
показати весь коментар
10.04.2022 21:01 Відповісти
І каклєта з конпотом
показати весь коментар
10.04.2022 22:27 Відповісти
*Улыбаемся и машем парни, улыбаемся и машем* ось що вони робили
показати весь коментар
10.04.2022 20:42 Відповісти
Зелені суки не ловлять зрадників олігархів і депутатів, вони в них поза законом, депутат Юрченко наркоман і подонок таке творить і йому нічого. Зеленський пригрів у себе всяку гидоту і кришує олігархів , такий у нас клоун у владі, який Маріуполь забув уже що його треба визволяти , люди в біді, помирають,військові без допомоги, з ними навіть не зв'язуються ,а Зеленському пох. Що це робиться люди добрі?
показати весь коментар
10.04.2022 20:48 Відповісти
Як що.., Баканов наприклад в засаді сидів.
показати весь коментар
10.04.2022 20:49 Відповісти
засада була в премьер залі ресторану колі котлети
показати весь коментар
10.04.2022 20:50 Відповісти
...бєзопасне сопровождєніє, звичайно не безкоштовно.
показати весь коментар
10.04.2022 21:46 Відповісти
Слідкували, щоб Порох 100-й раз "не втік"...
показати весь коментар
10.04.2022 22:01 Відповісти
Хвамілії в студію! Інакше це все трьоп.
показати весь коментар
10.04.2022 20:39 Відповісти
дЕрьмак не велел бзДанилову называть фамилии
показати весь коментар
10.04.2022 20:46 Відповісти
Якось дивно Данілов вказує на якихось київських забудовників...
Може це Кий, Щек, Хорів і сестра їхня Либідь?
Чи просто зачищає місце на ринку забудови Києва під потрібних людей з ОПУ?
показати весь коментар
10.04.2022 20:57 Відповісти
Наприклад - Суркіси - і нардепи, і олігархи і одному флаконі.
показати весь коментар
10.04.2022 21:03 Відповісти
ну, обом Суркісам вже за 60... навіть за 65... тут з цього боку до них претензій нуль.
Інша справа - вивезена незадекларована валюта. Але це інша стаття.
показати весь коментар
10.04.2022 21:08 Відповісти
Але вони нардепи.
До того ж вони не самі виїхали, а з родичами молодшого віку (20-30 років) і чоловічої статі.
показати весь коментар
10.04.2022 21:19 Відповісти
В старшого не знаю, а в ігорька - дві дівки, причому меньшій десь коло 25
показати весь коментар
10.04.2022 23:08 Відповісти
Гриша Суркіс вивіз двох своїх онуків: Олексія Борисова (28 років) та Кулеша Микиту (20 років).
показати весь коментар
10.04.2022 23:20 Відповісти
Буде доречним їх не впускати до України, лишивши громадянства та майна на території України
показати весь коментар
10.04.2022 20:40 Відповісти
Вони зараз таким же чином повернуться... і будуть виставлять фотки із блокпостів... "я нікуди не тікав, я в ТРО"
показати весь коментар
10.04.2022 20:50 Відповісти
10-14 лютого,був масовий свал...
показати весь коментар
10.04.2022 20:40 Відповісти
ванек Баканов вернулся?
показати весь коментар
10.04.2022 20:42 Відповісти
позавчора засвітився

показати весь коментар
10.04.2022 21:23 Відповісти
Ух ты, какой бравый воен. И где ж этот герой воевал 3 недели, интересно?
показати весь коментар
10.04.2022 21:46 Відповісти
"на колчаковских фронтах" чуть не ранен был
показати весь коментар
11.04.2022 00:26 Відповісти


Alver


@Alla91748059

·
https://twitter.com/Alla91748059/status/1512919208497192966 19 ч



Поражает многозадачность Украины.
Она одновременно готовила нападение на беларусь и россию, разрабатывала ЯО и биологическое оружие, воевала с лднр, вирусных голубей растила, а потом взяла и сама на себя напала, сама себя бомбит и зачем то просит ПВО у НАТО и самолеты. (?),
показати весь коментар
10.04.2022 20:42 Відповісти
Ну це ж елементарно - щоб від самої себе захищатись))
показати весь коментар
10.04.2022 23:17 Відповісти
зачем выступать, если без фамилий?
показати весь коментар
10.04.2022 20:42 Відповісти
Щоб показать "бурную деятельность". Вони суки працюють.
показати весь коментар
10.04.2022 20:45 Відповісти
Все зависит в конце от итога кто пригодится а кого можно и слить
показати весь коментар
11.04.2022 01:11 Відповісти
Прізвища?
показати весь коментар
10.04.2022 20:43 Відповісти
Цікаво , а хто цю мразоту випустив із Украіни і за яку суму ?
показати весь коментар
10.04.2022 20:45 Відповісти
Я так понимаю вытер против конкретных конкурентов!"Киґвські забудівники" - уж никак не олигархи ...
показати весь коментар
10.04.2022 20:46 Відповісти
Ватан, ти так вважаєш, бо він не поїхав на мацкву лизати дупу? Так от, царь вирішив "денаціоналізувати" Україну іще як тільки прийшов до влади. Питання було тільки в часі нападу.
показати весь коментар
10.04.2022 20:51 Відповісти
А що він не так написав?
показати весь коментар
10.04.2022 20:53 Відповісти
Ватан, причем конченный - ты. Герой- боневтик? Так с Украины невтиклы миллионы людей, которые не в бункере, как крысы сидят, как твой урод зеленожопый, а под обстрелами, и тысячи потерянных жизней на совести этой зеленой мрази. Страну готовил , падаль , к сдаче *****, а не к войне, о которой его предупредили еще в 2021 году. Мы все помним- и проваленные военные заказы, и посаженные по выдуманным поводам военные и патриоты с волонтерами, и снабжение армии на уровне 30% от запланированного бюджета, и Вагнергейт, и разминированный Чонгар, и шашлычки на майские и многое другое. Все суки зеленожопые- есть как и их "бох"- предатели Украины, готовые простить любое преступление этой сволочи, потому как их уговорили на канале г+г- что он "вяличайший лидор". Зеленый зомбиленд= тупому пуйловскому зомбиленду.
показати весь коментар
10.04.2022 21:03 Відповісти
Завтра скажуть, що це вони фури блокували... ну а потім-нагороди!
показати весь коментар
10.04.2022 20:47 Відповісти
Шабунін, Рибошабка і інші елітні солдати грантоїдницьких війск теж серед тих, хто на контролі?)))
показати весь коментар
10.04.2022 20:49 Відповісти
сукі, так, данілов? не повірили владі.
показати весь коментар
10.04.2022 20:50 Відповісти
Не владі, а спасали свої шкури, та вивозили награбоване.
показати весь коментар
10.04.2022 20:52 Відповісти
Аа.
показати весь коментар
10.04.2022 20:59 Відповісти
служил данілов у зеленского
данілов воздух сотрясал..................
показати весь коментар
10.04.2022 20:52 Відповісти
Занялся бы ты мужик, чем то полезным!
По сравнению с Пастором, который занимал эту должность до тебя, ты полное ничтожество.
показати весь коментар
10.04.2022 20:52 Відповісти
Интересно, а где "бородая бабушка" окопался, он же везде в розыске, может если только у мадьяр сидит
показати весь коментар
10.04.2022 20:53 Відповісти
в Дніпрі він. заліг на матраси. ні копійки не дав нікому. чекає капітуляцію.
показати весь коментар
10.04.2022 20:59 Відповісти
Внесите фамилии в студию, пусть все знают кто они, а так обратно бла-бла.
Знаем точно что многие депутаты и еже с ними, во главе с Колей-котлетой (Тищенко) сидели на западной и хорошо и безопасно себя чухали, пока жители Киева бегали в бомбоубежище. Другие по зеленому коридору. в сопровождении полиции пересекали границу (есть куча видео от людей в очереди на границе, только их ни где не показывают). А потом их объявят великими командирами теробороны и незаменимыми волонтерами.....
показати весь коментар
10.04.2022 20:54 Відповісти
... це військова таємниця, вони зараз під прикриттям виконують секретні завдання в ОАЕ, Кіпрі, Мальдівах, - аля-штірліци. Нагорода чекає "хєроєв".
показати весь коментар
10.04.2022 21:51 Відповісти
Певно будуть кошмарити Європейську Солідарність. Зеля злопам'ятний
показати весь коментар
10.04.2022 20:55 Відповісти
ЄС вся в Україні. а от слуги через одного повтікали.
показати весь коментар
10.04.2022 21:00 Відповісти
де дівся "президент" Мураев? щось взагалі не чути після 24
показати весь коментар
10.04.2022 20:55 Відповісти
мураєв-найпідліша тварина
показати весь коментар
10.04.2022 21:34 Відповісти
Та ви шо, а як же буковельська багата республіка, ББР? Там де "слуги" сидять.
показати весь коментар
10.04.2022 20:56 Відповісти
Так шо там Данілов по зливу вагнерівців....
показати весь коментар
10.04.2022 20:57 Відповісти
Суперпроверка на "вшивость"
показати весь коментар
10.04.2022 20:59 Відповісти
Данило, якщо вони виїхали за кордон, мені не по ***, чи хочуть вони повертатися чи ні. По законах воєнного часу, нахер на шконку.
показати весь коментар
10.04.2022 20:59 Відповісти
та пусть пистуют. Украина чище будет. ну и это не окончательный вариант. напомню штаты контролируют каждый доллар. нигде не спрячутся. вот кайманы сегодня заблокировали 13.7 млрд. вы думаете это сделали кайманы? вы ошибаетесь.
показати весь коментар
10.04.2022 21:00 Відповісти
Серед людей, які виїхали з України під час війни,(Данілов, під час війни з країни втікають,а не виїзджають - дезертири і зрадники.) - олігархи, депутати минулого і нинішнього скликань, у тому числі київські забудовники.
показати весь коментар
10.04.2022 21:01 Відповісти
Беня в бункері
показати весь коментар
10.04.2022 21:02 Відповісти
у путина
показати весь коментар
11.04.2022 01:14 Відповісти
Всі ці олігархи-зрвдники повинні стати підсудним.
показати весь коментар
10.04.2022 21:09 Відповісти
Данілов, хто випустив сімкйку Суркіса, де призовники, хто випустив Медведчука, Портнова та іншу шваль ?! Хтось за порушення закону відповів ?!
показати весь коментар
10.04.2022 21:12 Відповісти
прізвища, країна повинна знати "своїх хероїв", щоб морди не переплутати коли будем п...ть
показати весь коментар
10.04.2022 21:13 Відповісти
УСІХ ПОЗБАВИТИ ГРОМАДЯНСТВА КОНФІСКУВАТИ МАЙНО В УКРАЇНІ, А ПРИ ПОВЕРНЕННІ ВІДДАТИ ПІД СУД, а після заборона на їх діяльність до 10 років...!!!
показати весь коментар
10.04.2022 21:18 Відповісти
А где СПИСОК? И почему им не вручит повестку а если больше 60 лет-то не отобрать собственностиь и бизнес в пользу ВСУ?
показати весь коментар
10.04.2022 21:21 Відповісти
та пусть платят по 100 куе в месяц и сидят там нах - деньги армии нужнее...
показати весь коментар
10.04.2022 21:30 Відповісти
от *****, а то ви раніше не знали де в них нерухомість ...І як це вони виїхали туди під час війни , якщо діє заборона перетину кордону для чоловіків до 60 ? а якщо вже виїхали то нах вони вам здалися ?
показати весь коментар
10.04.2022 21:27 Відповісти
«Не так багато» це скільки?!
І з чим порівнювати? З кількістю зелених депутатів Ради?
показати весь коментар
10.04.2022 21:37 Відповісти
За час війни всі ці "дєятелі" такі рила наїли і теж не сильно бідують, хоч і в Україні.
показати весь коментар
10.04.2022 21:42 Відповісти
Надеюсь всем было за 60 или 70 ? Сучня...
показати весь коментар
10.04.2022 22:28 Відповісти
у опзж так и есть в основном
показати весь коментар
11.04.2022 01:15 Відповісти
Вы не понимаете, это ж Патриоты Украины выехали!
показати весь коментар
10.04.2022 22:31 Відповісти
А хто випустив 95 й квартал в Польщу , вони що , інваліди ?
показати весь коментар
10.04.2022 22:38 Відповісти
Приедут назад и будут опять воровать , бабло перемагае зло..,
показати весь коментар
11.04.2022 01:13 Відповісти
КАК !!!???
показати весь коментар
11.04.2022 04:21 Відповісти
чому не опубліковані списки цих люде? чому ці люди безпепешконо пересікають кордон? чому ці люди не призвані в армію? скільки разів за кордон їздив відпочтвати і гуляти сам данілов?
показати весь коментар
24.07.2022 09:39 Відповісти
 
 