З України під час війни виїхали деякі олігархи, чинні та колишні нардепи, - Данілов
Серед людей, які виїхали з України під час війни, - олігархи, депутати минулого і нинішнього скликань, у тому числі київські забудовники.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Йдеться про олігархів, про депутатів минулого чи цього скликань. Цих людей не так багато. У нас є розуміння щодо певних осіб, особливо тих, хто був, наприклад, київськими забудовниками", - зазначив він.
"Ми це відстежуємо. Навіть якщо вони якимось чином потрапили за кордон, це не означає, що вони не мають наміру повертатися", - сказав секретар РНБО.
За його словами, "вони перебувають хто у Монако, є ціле поселення багатих людей під Варшавою",
Топ коментарі
+62 Валерий Коломиец #502756
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+39 Перехватчик
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+39 Лариса #401376
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Може це Кий, Щек, Хорів і сестра їхня Либідь?
Чи просто зачищає місце на ринку забудови Києва під потрібних людей з ОПУ?
Інша справа - вивезена незадекларована валюта. Але це інша стаття.
До того ж вони не самі виїхали, а з родичами молодшого віку (20-30 років) і чоловічої статі.
Alver
@Alla91748059
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https://twitter.com/Alla91748059/status/1512919208497192966 19 ч
Поражает многозадачность Украины.
Она одновременно готовила нападение на беларусь и россию, разрабатывала ЯО и биологическое оружие, воевала с лднр, вирусных голубей растила, а потом взяла и сама на себя напала, сама себя бомбит и зачем то просит ПВО у НАТО и самолеты. (?),
данілов воздух сотрясал..................
По сравнению с Пастором, который занимал эту должность до тебя, ты полное ничтожество.
Знаем точно что многие депутаты и еже с ними, во главе с Колей-котлетой (Тищенко) сидели на западной и хорошо и безопасно себя чухали, пока жители Киева бегали в бомбоубежище. Другие по зеленому коридору. в сопровождении полиции пересекали границу (есть куча видео от людей в очереди на границе, только их ни где не показывают). А потом их объявят великими командирами теробороны и незаменимыми волонтерами.....
І з чим порівнювати? З кількістю зелених депутатів Ради?