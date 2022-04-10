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Новини Війна
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На Дніпропетровщині під час випасання худоби чоловік підірвався на касетному боєприпасі РФ, - прокуратура. ФОТО

На Дніпропетровщині в наслідок підриву на російському боєприпасі загинув мирний житель.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

На Дніпропетровщині під час випасання худоби чоловік підірвався на касетному боєприпасі РФ, - прокуратура 01

За даними слідства, 10 квітня 2022 року мешканець села Філія Синельниківського району на Дніпропетровщині під час випасання худоби підірвався на касетному боєприпасі РФ, який здетонував. Внаслідок вибуху потерпілий отримав численні осколкові поранення та помер на місці.

На Дніпропетровщині під час випасання худоби чоловік підірвався на касетному боєприпасі РФ, - прокуратура 02

Зазначається, що окупанти протягом останніх днів кілька разів обстрілювали околиці обласного центру забороненими боєприпасами, які можуть вибухнути протягом 40 годин після обстрілу. Такі дії РФ становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме конвенції про заборону касетної зброї.

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Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Автор: 

мінування (1218) жертви (1791) Дніпропетровська область (3701)


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10.04.2022 21:09 Відповісти
ПОМка.
Ну ленты-стабилизаторы издалека же видно, нахера подходить!!!
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10.04.2022 21:24 Відповісти
а он что это знал? лежит себе и лежит.
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10.04.2022 22:00 Відповісти
с гражданским населением работа не ведется ((
Люди ходят мимо, не понимая, что у ПОМ или малозаметные четыре датчика цели, либо сейсмодатчик подрыва, а противотанковые имеют магнитный взрыватель, который среагирует даже на велосипед.
Стабилизаторы-парашюты кассеты КПОМ видны издалека. Если увидел - значит считай что ты уже на минном поле. Каждый КПОМ выстреливает по четыре ПОМ-2 или ПОМ-3.
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10.04.2022 22:14 Відповісти
Ці лишайні любителі балалайкою щі мішати тільки з мирними і вміють воювати... і то на відстані
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10.04.2022 22:51 Відповісти
Ну у нас же немає Марафону цілодобового безтолкового! У нас же по тв лише корисну інфу журналюги подають! Лікбез з населенням так регулярно проводять що аж всі все вивчили! Уроди.
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11.04.2022 00:16 Відповісти
 
 