На Дніпропетровщині під час випасання худоби чоловік підірвався на касетному боєприпасі РФ, - прокуратура. ФОТО

На Дніпропетровщині в наслідок підриву на російському боєприпасі загинув мирний житель.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 10 квітня 2022 року мешканець села Філія Синельниківського району на Дніпропетровщині під час випасання худоби підірвався на касетному боєприпасі РФ, який здетонував. Внаслідок вибуху потерпілий отримав численні осколкові поранення та помер на місці.

Зазначається, що окупанти протягом останніх днів кілька разів обстрілювали околиці обласного центру забороненими боєприпасами, які можуть вибухнути протягом 40 годин після обстрілу. Такі дії РФ становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме конвенції про заборону касетної зброї.

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Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).