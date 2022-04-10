Кабмін виділив перший мільярд гривень на відбудову звільнених від російських військ територій, - Шмигаль
Першими кошти отримають Київщина, Чернігівщина, Сумщина та Житомирщина.
Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Направляємо з резервного фонду перший мільярд гривень на відбудову звільнених від російських військ територій. Кошти підуть на ліквідацію наслідків воєнних дій та першочергове відновлення інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
400 млн грн для Київської області. По 250 млн грн Чернігівській та Сумській областям. Ще 100 млн грн для Житомирщини.
Кошти будуть спрямовані на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Також на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби.
"Це лише перший етап, і попереду буде ще багато роботи з капітальної відбудови нашої країни. До цього ми приступимо одразу після нашої перемоги", - підсумував глава уряду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@alexdisko80
·
https://twitter.com/alexdisko80/status/1513143759139221507 4 ч
В ответ
https://twitter.com/prof_preobr @prof_preobr
Я тут подумал; А зачем России армия, если её противники сами себя бомбят, расстреливают, насилуют и грабят.
Либо "зрада", либо "перемога".
Выбор заложен уже в заголовке.
Або на виробництво товарів для війни!
шмигалька деньги розкрадал
Зброю купуйте, вилупки!